comunicato stampa – LA NAPOLI CHE VERRÀ: FS SISTEMI URBANI PRESENTA AL PUBBLICO GLI ASSET DEL GRUPPO FS NEL CAPOLUOGO CAMPANO

La napoli che verrà: FS Sistemi Urbani PRESENTA Al pubblico gli asset del Gruppo FS nel capoluogo campano

· presentato agli stakeholder e ai potenziali investitori il bando del concorso internazionale di progettazione “Napoli Porta Est”

· presenti il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, e il Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi

Napoli, 24 aprile 2024 – FS Sistemi Urbani, società capofila del Polo Urbano del Gruppo FS Italiane, ha presentato, agli stakeholder e agli investitori interessati, gli asset di Napoli Porta Est – di cui è stato illustrato il bando internazionale di progettazione – e di Napoli Campi Flegrei nel corso dell’evento “La Napoli che verrà”. La riqualificazione di queste aree si inserisce all’interno del più ampio processo che interesserà il capoluogo campano nei prossimi anni e di cui sono state declinate tutte le potenzialità di sviluppo.

Dopo l’introduzione di Umberto Lebruto, AD e DG di FS Sistemi Urbani e di Mario Breglia, Presidente di Scenari Immobiliari e di Costanzo Jannotti Pecci, Presidente degli Industriali di Napoli sono seguiti gli interventi di Edoardo Rixi, Viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Vincenzo De Luca, Presidente della Regione Campania, Gaetano Manfredi, Sindaco di Napoli. A seguire Francesca Zirnstein, DG di Scenari Immobiliari, ha presentato il Report “Napoli, gli scali ferroviari e le ricadute economiche e sociali della loro rigenerazione” che contiene il punto di vista sul mercato immobiliare del capoluogo campano.

Successivamente si è tenuto il panel di commento su ECONOMIA, TERRITORIO, INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ con la partecipazione di Luca Cascone, Consigliere della Regione Campania e Presidente della IV Commissione Consiliare (Urbanistica, Trasporti e Lavori Pubblici), Bruno Discepolo, Assessore all Urbanistica e al governo del territorio della Regione Campania, Laura Lieto, Vicesindaco e Assessore all’Urbanistica, Edoardo Cosenza, Assessore alle Infrastrutture, Mobilità e Protezione Civile del Comune di Napoli, Andrea Annunziata, Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, Gianpiero Strisciuglio, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Rete Ferroviaria Italiana, Francesco Favo, DG di Azienda Napoletana Mobilità, Pietro Diamantini, Presidente della sezione “Logistica, Intermodalità e Trasporti” dell’Unione Industriali di Napoli, Andrea Destro, Ad di FS Park e Giuseppe Savoia, Dir. Valorizzazione e Sviluppo Immobiliare di FS Sistemi Urbani.

Napoli Porta Est e Napoli Campi Flegrei rappresentano due grandi opportunità di investimento all’interno della città, in siti con un grande potenziale di sviluppo, ad alta accessibilità e ad alta concentrazione di funzioni strategiche che ben si prestano a diverse destinazioni d’uso. I siti e le aree interessate dai progetti, infatti, diventano così l’occasione per attuare una trasformazione degli ambiti urbani oggetto di intervento che possa restituire gli spazi rigenerati alla collettività, mediante la valorizzazione e la ricucitura urbana del tessuto cittadino.

In questo modo la città, oggetto di una rigenerazione sostenibile, diventa il luogo e lo spazio resiliente di una rinnovata socialità oltre ad essere protagonista di una trasformazione per nuove destinazioni d’uso pubblico-private con nuove possibilità di connessione.

FS Sistemi Urbani è impegnata nella rigenerazione urbana e nel potenziamento dell’intermodalità nella città di Napoli. Sulle aree interessate, Il Polo Urbano del Gruppo FS, in sinergia con il Polo Infrastrutture guidato da RFI e con gli Enti coinvolti – Regione Campania, Comune di Napoli, Ente Autonomo Volturno (EAV) -, è al lavoro sui progetti che hanno origine da obiettivi comuni, declinati mediante la sottoscrizione di Protocolli di Intesa e Accordi di Programma.

Tra i progetti significativi si evidenziano:

· Napoli Porta Est

Il progetto “Napoli Porta Est” insiste sulle aree di dell’ex scalo merci FS di Corso Lucci e di Porta Nolana. Si prevede la realizzazione di un nuovo hub intermodale in connessione diretta stazione-porto-aeroporto con la contestuale rigenerazione urbana dell’intero ambito cittadino che si estende per circa 180.000 mq.

Per l’attuazione del progetto, lo scorso 11/09/2023, Regione Campania, Comune di Napoli, EAV, Rete Ferroviaria Italiana e FS Sistemi Urbani hanno sottoscritto un Accordo di Programma che prevede, tra gli altri obiettivi, un concorso di progettazione internazionale per la redazione del Masterplan complessivo degli interventi, ivi compresa la progettazione del nuovo Headquarter della Regione Campania presso l’ex scalo merci.

· Napoli Campi Flegrei

Il progetto “Napoli Campi Flegrei” si rivolge ad ovest della città e prevede il potenziamento infrastrutturale con la realizzazione dell’interscambio modale L2-L6, mediante la realizzazione della nuova fermata e del deposito della linea metropolitana L6, e la contestuale rigenerazione delle aree ferroviarie dismesse di proprietà del Gruppo FS Italiane.

Ad oggi è in corso l’iter tecnico amministrativo per la sottoscrizione dell’Accordo di Programma tra gli Enti coinvolti che prevede, tra gli altri, la realizzazione della nuova infrastruttura al servizio della L6, il nuovo campus universitario Parthenope e la definizione del nuovo ambito urbani.