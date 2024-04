(AGENPARL) - Roma, 23 Aprile 2024

(AGENPARL) – mar 23 aprile 2024 LOCATELLI: SU INTELLIGENZA ARTIFICIALE ATTENZIONE ALLE PERSONE CON DISABILITÀ

ROMA, 23 Apr – “Il disegno di legge sull’intelligenza artificiale approvato oggi in Consiglio dei Ministri garantisce attenzione alle persone con disabilità per il pieno accesso ai sistemi di intelligenza artificiale su base di uguaglianza e senza alcuna forma di discriminazione e di pregiudizio, in conformità con la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità. Inoltre si introduce un passaggio fondamentale nel rispetto dello sviluppo e per la diffusione di sistemi di intelligenza artificiale che migliorino le condizioni di vita delle persone con disabilità. È fondamentale agevolare l’accessibilità, l’autonomia e la sicurezza di tutti gli strumenti, in particolare per garantire processi di inclusione sociale utili all’elaborazione del “Progetto di vita” come previsto dal decreto attuativo della Legge Delega sulla disabilità che da poco abbiamo approvato, ma soprattutto sempre nella prospettiva di migliorare e semplificare la vita delle persone con disabilità e delle loro famiglie.” Così il Ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli.