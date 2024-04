Comunicato Stampa – “Mario Diani racconta… 34 anni di interviste alla radio tra aneddoti e curiosità”: l’evento di Sabato 4 Maggio al teatro San Rocco

(AGENPARL) - Roma, 23 Aprile 2024

(AGENPARL) – mar 23 aprile 2024 Gentili Giornalisti,

In allegato il comunicato stampa sull’evento di Sabato 4 Maggio, con le dichiarazioni dell’assessore Carlo Fugini, con richiesta di pubblicazione.

Cordialmente.

“Mario Diani racconta… 34 anni di interviste

alla radio tra aneddoti e curiosità”: l’evento di

Sabato 4 Maggio al teatro San Rocco

Un grande evento per conferire un ulteriore doveroso tributo ad una pagina storica del giornalismo locale e, in generale, della vita vogherese. Sabato 4 Maggio al teatro San Rocco alle ore 17.00 avrà luogo l’iniziativa patrocinata dal Comune di Voghera “Mario Diani racconta….. 34 anni di interviste alla radio tra aneddoti e curiosità”.

L’iniziativa è presentata da Maurizio Civini, con la presenza di numerose persone che hanno collaborato a vario titolo con Radio Voghera negli anni in cui questa radio faceva da costante accompagnamento, attraverso musica, sport, notiziari, rubriche, per allietare al meglio la giornata dei vogheresi.

L’evento assume una rilevanza significativa, non solo per la rievocazione dei tempi gloriosi, ma anche per un altro aspetto: Sabato 4 Maggio, infatti, Mario Diani farà dono al Comune di Voghera delle sue più famose interviste riconvertite in traccia digitale. L’iniziativa “Mario Diani racconta… 34 anni di interviste alla radio tra aneddoti e curiosità” rappresenta la prosecuzione dell’evento con cui il Comune di Voghera ha reso omaggio a Radio Voghera, tenutosi lo scorso 22 Settembre in sala Zonca, alla presenza di numerosi collaboratori della storica radio e di un folto pubblico.

“Per la nostra amministrazione è risultato doveroso concedere il patrocinio ad un evento molto importante e sentito per la città – spiega l’assessore con delega alla cultura Carlo Fugini -. Sarà un pomeriggio che, sono certo, richiamerà all’appello il pubblico delle migliori occasioni, in quanto verranno rievocati, attraverso sketch e racconti vari, degli anni bellissimi per Voghera. Ringraziamo sentitamente Mario Diani per il dono molto gradito e apprezzato: il Comune porterà avanti così il ricordo di Radio Voghera”.

——————————————

Comune di Voghera

Ufficio Staff del Sindaco

Piazza Duomo, 1

27058 Voghera (PV)

Telefono 0383.336202/295

——————————————-

Questo messaggio non impegna l’ente Comune di Voghera e contiene informazioni appartenenti al mittente,

che potrebbero essere di natura confidenziale, esclusivamente dirette al destinatario sopra indicato.

La riproduzione, diffusione, distribuzione e/o copiatura del documento trasmesso, compresi gli allegati,

da parte di qualsiasi soggetto diverso dai destinatari è proibita ai sensi dell’art. 616 c.p. e ai sensi del