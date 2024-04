(AGENPARL) - Roma, 23 Aprile 2024

(AGENPARL) – mar 23 aprile 2024 Al via GLOBALMENTE. Per la prima volta a Cuneo la “settimana civica”

Oltre 15 eventi in calendario a maggio per riflettere sui temi della cittadinanza globale, tra ambiente e nuove socialità

È tempo di Festival “GLOBALMENTE”, prima edizione della Settimana Civica per Cuneo: dal 3 maggio un calendario fitto di incontri, workshop, dibattiti, laboratori, esperienze in natura, eventi artistici e occasioni di divertimento e riflessione collettiva cercheranno di mettere al centro temi come la sostenibilità ambientale, l’educazione civica, la partecipazione democratica, la coesione sociale.

L’obiettivo della Settimana civica è infatti creare occasioni di incontro e di dialogo tra i cittadini, le istituzioni e le organizzazioni della società civile, per sensibilizzare alla necessità di un impegno attivo e consapevole sui temi della cittadinanza globale, cioè il senso di appartenere a una comunità più ampia, dove gli aspetti economici, politici, sociali, ambientali e culturali sono interdipendenti e le dimensioni locale, nazionale e globale interconnesse.

Gli oltre 15 eventi in calendario prevedono momenti per adulti, famiglie e bimbi e ragazzi: in programma ci sono, ad esempio, il convegno “C’era un volta il fiume”, le visite all’apiario, il laboratorio di cucito collettivo, la passeggiata ecologica, lo swap party, laboratori artistico-ambientali e tanto altro ancora. Il contesto principale sarà la Casa del Fiume e il Parco fluviale. Come conclusione della Settimana civica, dal 14 al 26 maggio a Palazzo Santa Croce sarà allestita la mostra “Archeoplastica, il museo degli antichi rifiuti arrivati dal mare”.

La Settimana civica fa parte dell’articolato progetto “Lungo le vie dell’Acqua” che il Comune di Cuneo ha avviato a febbraio 2023, in partenariato con le città di Mantova e Rovereto, nell’ambito del bando 2021 dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS). Lungo le vie dell’Acqua ha già avuto diversi momenti di attività sul territorio, tutti con l’obiettivo di stimolare la nascita di comunità educanti, dove cittadini, istituzioni e organizzazioni della società civile lavorano in sinergia nell’ambito della lotta al cambiamento climatico, del sostegno all’adozione di nuovi stili di vita, della tutela dell’ambiente e della gestione sostenibile delle risorse, in modo che i cittadini di oggi e di domani siano più consapevoli, responsabili e attivi nel collaborare alla costruzione di un futuro più equo, sostenibile e pacifico.

Così la Sindaca Patrizia Manassero: “La Settimana civica è una novità per Cuneo e una scommessa: quella di maturare una sensibilità e una attenzione ai temi della cittadinanza globale. Tanti soggetti del nostro territorio lavorano già, in varie forme, su questi percorsi. Ora lo sforzo è mettere in rete le esperienze per accendere un faro su questi temi e creare nuove sinergie. Il concetto di cittadinanza globale, per quanto astratto possa suonare, concentra in sé grandi opportunità che nascono dal costruire comunità locali consapevoli di essere inserite in un perimetro che va oltre quello delle nostre città: creare nuove connessioni è indispensabile per affrontare le sfide future. Questo percorso di sensibilizzazione e formazione richiederà tempo, pazienza, energia, ma sono convinta la consapevolezza sulle nostre interconnessioni globali porterà un valore aggiunto alla nostra città”.

Il programma completo è disponibile qui Comune di Cuneo – Portale Istituzionale – Festival GLOBALMENTE-Settimana Civica di Cuneo Tutti gli eventi saranno gratuiti. Per gli eventi che si svolgono presso le strutture del Parco fluviale è necessario registrarsi Calendario eventi e biglietteria – Parco fluviale Gesso e Stura (parcofluvialegessostura.it)

Il programma è stato elaborato dagli uffici comunali Sportello Europa e Sviluppo del territorio e Parco fluviale Gesso e Stura, con il coordinamento organizzativo della Cooperativa ITUR, e in collaborazione con numerose realtà locali, tra cui LVIA, Plastic free, Coordinamento Associazioni Ambientaliste di Cuneo, Università di Torino, coop Momo, Datameteo, Associazione 1000Miglia, Its Agroalimentare per il Piemonte.

Di seguito i prossimi appuntamenti in programma

Venerdì 3 maggio | ore 15.00

C’ERA UNA VOLTA IL FIUME | Passato, presente e futuro di una risorsa vitale

Cuneo, La Casa del Fiume, p.le W. Cavallera 19

Convegno organizzato da Coordinamento Associazioni Ambientaliste di Cuneo in collaborazione con il Parco fluviale Gesso e Stura.

Ingresso libero fino a esaurimento posti.

Sabato 4 maggio | ore 10.30

giovani, emozioni e benessere

Online

Il rapporto dei ragazzi con l’ambiente tra catastrofismo e ricerca di equilibrio psicofisico. Chiacchierata con Daniela Acquadro Maran e Adelina Brizio per riflettere sul legame con l’ambiente delle nuove generazioni e sui riflessi emotivi che ne derivano.

In collaborazione con Università degli Studi di Torino – dipartimento di Psicologia. Prenotazione gradita su http://www.parcofluvialegessostura.it

Sabato 4 maggio | ore 11.30

Economia Circolare: Conosci, Comunica e Cambia!

Cuneo, La Casa Fiume, piazzale W. Cavallera

Presentazione dei risultati del Progetto didattico ‘Economia Circolare: Conosci, Comunica e Cambia!’

A cura degli studenti del Liceo Classico e Scientifico Statale ‘Pellico‑Peano’ Cuneo. Ingresso libero fino a esaurimento posti.

Sabato 4 maggio | ore 15.00-17.00

VITA DA API | Speciale GLOBALMENTE

Cuneo, La Casa del Fiume, p.le W. Cavallera 19

Pomeriggio dedicato alle api, sentinelle di biodiversità. Visita in apiario didattico e a seguire mostra Change. cambia il clima cambiamo anche noi, focus biodiversità. A cura di Parco fluviale Gesso e Stura e Itur. Prenotazione obbligatoria su http://www.parcofluvialegessostura.it

Sabato 4 maggio | ore 15.00

FIBRE D’ACQUA

Cuneo, La Casa del Fiume, p.le W. Cavallera 19

Laboratorio di cucito collettivo adatto a tutti (dai 14 ai 99 anni) a sostegno del bene acqua. I partecipanti saranno coinvolti nella realizzazione di un progetto unico a partire da un ‘fiume’ di jeans usati.

A cura di Emporio Margherita (Coop. MOMO) e Letizia Barbero. Prenotazione obbligatoria su http://www.parcofluvialegessostura.it

Domenica 5 maggio | ore 10.00-13.00

TREkKing ECOLOGICO

Passeggiata ecologica alla scoperta di alcuni angoli nascosti del Parco fluviale. Itinerario in fase di definizione.

A cura di Parco fluviale Gesso e Stura, Itur e Plastic Free Cuneo. Prenotazione obbligatoria su http://www.parcofluvialegessostura.it

Giovedì 9 maggio | ore 21.00

FESTA DELL’EUROPA | iLLUMINAZIONE DELLA TORRE CIVICA CON I COLORI DELL’UNIONE EUROPEA

Cuneo, Torre Civica, via Roma 19

Sabato 11 maggio | ore 10.00-11.30 e ore 14.00-15.30

I CICERONI DEL CLIMA

Cuneo, Centro storico, ritrovo presso La Casa del Fiume, piazzale W. Cavallera 19

Passeggiata all’insegna della storia e del clima per capire come ieri, oggi e domani i segnali del tempo influiscano sulla vita di tutti noi per essere informati oggi e sicuri domani. A cura di Datameteo. Prenotazione obbligatoria su http://www.parcofluvialegessostura.it

Sabato 11 maggio | ore 15.00-16.30

ORTO RESISTENTE LAB. E ORTO DIDATTICO APERTO

Cuneo, Orto didattico, pista ciclabile lungo Gesso

Laboratorio per bimbi dai 5 anni in su. Nell’orto didattico non crescono solo ghiotte verdure, ma anche tante specie vegetali, arboree e floreali, importanti indicatori di biodiversità. Non solo luogo che ci regala cibo, ma ambiente che ci insegna principi utili sull’equilibrio degli ecosistemi e della natura. Inoltre durante il pomeriggio sarà possibile visitare la struttura recentemente rinnovata e scambiare ‘chiacchiere orticole’ con gli operatori del Parco fluviale. A cura del Parco fluviale e Itur.

Prenotazione obbligatoria su http://www.parcofluvialegessostura.it

Sabato 11 maggio | ore 15.00-18.00

ORTO LUNARE

Cuneo, La Casa del Fiume, piazzale W. Cavallera 19

È possibile coltivare ortaggi con un impatto (quasi) zero? Lo scopriremo insieme a Alessandro Parussa e Lorenzo Mellano, studenti del corso di Agricoltura di Precisione di ITS Agroalimentare per il Piemonte, ideatori di una soluzione innovativa per coltivare verdure e ortaggi in un ambiente protetto e controllato, ispirandosi alla missione lunare Artemis. Si tratta di un sistema idroponico che unisce design e funzionalità, rendendo possibile la coltivazione domestica anche nelle abitazioni urbane. Durante l’attività sarà possibile conoscere i corsi post-diploma.

A cura di ITS Agroalimentare per il Piemonte.

Sabato 11 maggio | ore 15.00-18.00

SWAP PARTY

Cuneo, La Casa del Fiume, piazzale W. Cavallera 19

Pomeriggio di scambio e condivisione di idee, pensieri…e vestiti! Con il dolce accompagnamento musicale di ‘Duea’.

A cura di Sportello Europa e Sviluppo sostenibile, Emporio Margherita (Coop. MOMO) e Associazione 1000miglia. Ingresso libero.

Domenica 12 maggio

LABORATORI ARTISTICO-AMBIENTALI E TALK CON ALESSIA IOTTI – ALTERALES E IL TEAM DIDATTICA DEL PARCO FLUVIALE

Cuneo, La Casa del Fiume e f’Orma, piazzale W. Cavallera

Alessia Iotti è fumettista e attivista ambientale. Con i suoi disegni si impegna a spiegare in modo semplice ed efficace il cambiamento climatico, le strategie da adottare per limitare il nostro impatto sul pianeta e salvare l’ambiente.

A cura del Parco fluviale e Itur. Prenotazione obbligatoria su http://www.parcofluvialegessostura.it

ore 10.00 | LA CRISI CLIMATICA ESISTE, NON È UN UNICORNO Se pensi che sia importante fare la differenza, se ami il green (ma anche gli altri colori), se ti preoccupi di come salvare il Pianeta, questo evento fa per te. Incontro per famiglie con bimbi dai 9 anni in su con Alessia Iotti – Alterales autrice di ‘La crisi climatica esiste, non è un unicorno’.

Dialogano con lei i bimbi del progetto ‘Le valigie del cambiamento’ e il Team didattica del Parco.

ore 11.00 | INSIEME SIAMO FORESTA Esperienza a piedi nudi + laboratorio artistico per famiglie con bimbi dai 9 anni in su. La chiave del futuro sta nella collaborazione. Gli alberi più di chiunque ci insegnano che il gioco di squadra è vincente. Noi siamo in grado di sentirci una foresta, di fidarci degli altri, di collaborare?

ore 15.00 | VEDERE PER CRESCERE Come cresciamo? Che forma vogliamo prendere? Possiamo davvero crescere all’infinito? Per capire la crescita di un albero basta osservare i suoi cerchi, ma come visualizzare la nostra crescita? Un laboratorio per famiglie con bimbi dai 7 anni in su per esplorare i nostri limiti e scoprire che il mondo non si può allargare ma il nostro sguardo sì.

per tutta la giornata | LE VALIGIE DEL CAMBIAMENTO Desk di scambio e restituzione del progetto didattico ‘Le valigie del cambiamento’

14-26 maggio

ARCHEOPLASTICA | IL MUSEO DEGLI ANTICHI RIFIUTI ARRIVATI DAL MARE

Cuneo, Palazzo Santa Croce, via Santa Croce 6

Archeoplastica è un progetto di sensibilizzazione al tema dell’inquinamento delle acque causato dalla plastica. In esposizione una selezione di reperti provenienti da diverse località italiane.

Ingresso libero: dal martedì al venerdì ore 16.00-18.30; sabato e domenica ore 10.00-12.30/16.00-18.30

Visite guidate: domenica 19 e 26 maggio ore 16.00

A cura di Parco fluviale Gesso e Stura e Itur. Prenotazione obbligatoria su http://www.parcofluvialegessostura.it

In allegato la locandina dell’iniziativa