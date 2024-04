Turismo, scelte le 18 imprese che rappresenteranno la Sicilia alle fiere di Dubai e Francoforte. Via alle candidature per Singapore

(AGENPARL) - Roma, 22 Aprile 2024

(AGENPARL) – lun 22 aprile 2024 Turismo, scelte le 18 imprese che rappresenteranno la Sicilia a lle fiere di Dubai e Francoforte. Via alle candidature per Singapore

Le aziende siciliane del turismo sono state selezionate sulla base del bando del dipartimento regionale del Turismo, che finanzia la partecipazione alle borse e alle fiere di settore aperte agli operatori nell’ambito del processo di internazionalizzazione, con l’obiettivo di accrescere la loro competitività e valorizzarne la presenza nei mercati esteri e l’incontro con i buyers stranieri.

La dotazione finanziaria complessiva a disposizione del dipartimento regionale del Turismo per “contributi agli investimenti ad altre imprese per la realizzazione di progetti di promozione dell’export destinati a imprese del settore turistico” è di 825 mila euro per tutto il 2024, a sostegno delle procedure e delle modalità di acquisizione e allestimento delle aree espositive.

cv/at

————————–

Ufficio Stampa e Documentazione

Regione Siciliana