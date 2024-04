TEATRO SAN CARLO Nota stampa

(AGENPARL) - Roma, 22 Aprile 2024

(AGENPARL) – lun 22 aprile 2024 Nota stampa

Teatro di San Carlo

Approvazione unanime del Bilancio 2023

della Fondazione Teatro di San Carlo

con ottimi risultati.

Napoli – 22 aprile 2024

Fondazione Teatro di San Carlo, il Consiglio di Indirizzo ha approvato all’unanimità dei componenti il bilancio relativo all’anno 2023.

L’approvazione del bilancio riflette non solo una gestione finanziaria solida, ma anche il lavoro e l’impegno dell’intero team nel raggiungere obiettivi ambiziosi. Un motivo di orgoglio per la Fondazione che consolida il ruolo del San Carlo in Italia e nel mondo.

“Questo successo è il frutto di una strategia ben pianificata, dell’innovazione continua e della dedizione dei nostri dipendenti e partner istituzionali e privati – afferma il Sovrintendente Stéphane Lissner – continueremo a perseguire l’eccellenza in ogni aspetto delle nostre operazioni per garantire una crescita sostenibile e a lungo termine”.

“Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito a ottenere questi risultati straordinari dal punto di vista finanziario e stiamo tutti già lavorando per accrescere le potenzialità del Teatro nel prossimo anno” dichiara il presidente della Fondazione Gaetano Manfredi.