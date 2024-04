Cs. n.212 Chiusura al transito veicolare di via Aldo Moro dal 22 al 26 aprile per la realizzazione passaggio pedonale rialzato

(AGENPARL) - Roma, 22 Aprile 2024

(AGENPARL) – lun 22 aprile 2024 UFFICIO STAMPA

Comunicato n.212



Chiusura al transito veicolare di via Aldo Moro dal 22 al 26 aprile

per la realizzazione di un passaggio pedonale rialzato

Per consentire la realizzazione di un passaggio pedonale rialzato, in via Aldo Moro all’altezza del civico 82, è stata predisposta la chiusura al traffico della predetta via nel tratto compreso tra la via Enrico Mattei e la via San Marino, dalle ore 09.00 del 22 alle ore 18.00 del 26 aprile 2024,

La chiusura al transito sarà segnalata in loco da apposita segnaletica.

Ragusa 22/04/2024

L’Ufficio Stampa

Giovanni Iacono