(AGENPARL) – lun 22 aprile 2024 Comunicato stampa: A Cividate due Medici aumentano il massimale: come aderire

Lunedì 6 maggio aumentano il massimale di pazienti il Dr. Paolo Calegari e il Dr. Giacomo Locatelli: qui sotto tutte le indicazioni per sceglierli.

Si informa che da Lunedì 6 maggio 2024 sarà innalzato il massimale relativo al numero dei pazienti iscrivibili al Dr. Paolo Calegari e al Dr. Giacomo Locatelli, Medici di Assistenza Primaria dell’ambito di Cividate al Piano, Martinengo e Cortenuova.

L’iscrizione potrà avvenire:

* On line accedendo al Fascicolo Sanitario Elettronico da [ https://www.fascicolosanitario.regione.lombardia.it/#_blank | https://www.fascicolosanitario.regione.lombardia.it/ ] (se in possesso di SPID/Pin CIE/Pin CNS/ OTP) o App Fascicolo Sanitario

* Presso le Farmacie aderenti del territorio

* Inoltrando la richiesta, a partire dal 6 maggio, tramite sportello telematico [ https://teknecloud.it/SIOC-ASSTBGOVEST/ | https://teknecloud.it/SIOC-ASSTBGOVEST/ ] [ https://teknecloud.it/SIOC-ASSTBGOVEST/ | ]

* Allo sportello «Scelta/Revoca», previo appuntamento su [ https://webapp.prenotami.cloud/ | PRENOTAMI.CLOUD ], all’Ufficio Scelta/Revoca per le sedi di Romano di Lombardia e CdC Martinengo. Sarà necessario presentarsi con la carta d’identità e tessera sanitaria. Può effettuare la scelta anche una persona di Vostra fiducia, munita di delega, di un proprio documento di identità e della fotocopia del documento del delegante.

* Inoltre, il giorno 6 maggio dalle ore 08.30 alle ore 12.30, presso la Sala del Comune di Cividate al Piano, in Piazza Giovanni XXII, saranno presenti le operatrici del Distretto di Romano di L.dia per supportare i cittadini nella scelta del Medico, tra quelli disponibili.

Gli ambulatori si svolgeranno secondo gli orari e le modalità riportati di seguito:

Ambulatorio Dr. Paolo Calegari

Via G. Marconi n. 53/B – Cividate al Piano

Lunedì

15.00-18.00*

Martedì

9.30-12.30*

Mercoledì

15.00-18.00*

Giovedì

9.30-12.30*

Venerdì

9.30-12.30*

Ambulatorio Dr. Giacomo Locatelli

Via G. Marconi n. 53/B – Cividate al Piano

Lunedì

15.00-18.00*

Martedì

9.00-12.00*

Mercoledì

15.00-18.00*

Giovedì

9.00-12.00*

Venerdì

9.00-12.00*

