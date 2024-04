[Comunicati stampa UniSa] UNISAORIENTA Spring Edition | Tutto pronto per le giornate di Orientamento e accoglienza delle Future Matricole

(AGENPARL) - Roma, 22 Aprile 2024

lun 22 aprile 2024

*Tutto pronto per le giornate di Orientamento e accoglienza delle Future

Matricole*

Da domani 23 aprile tornano gli appuntamenti di *opening *e conoscenza

promossi dal programma *“UnisaOrienta”. *

*L’Ateneo è pronto ad accogliere *studenti e studentesse degli Istituti

scolastici superiori nelle strutture e negli spazi universitari. Le

attività di *orientamento in ingresso* si svolgeranno esclusivamente *in

presenza **nei giorni 23, 24, 29 e 30 aprile, *dalle* ore 10.00 *alle* ore

13.00*.

Durante le quattro giornate gli studenti in visita potranno confrontarsi e

dialogare con il personale dei 17 Dipartimenti dell’Ateneo, conoscere

l’Offerta formativa dei 95 corsi di studio UniSa e scoprire gli edifici

della didattica, i laboratori di ricerca, così come i servizi di contesto: dalle

biblioteche agli impianti sportivi, dagli alloggi residenziali ai punti

ristoro, passando per le atmosfere primaverili degli ampi spazi verdi

attrezzati.

L’appuntamento è presso *l’ampio padiglione di** “UNISAORIENTA”,* allestito

all’interno dell’*edificio A2* del Campus di Fisciano. A seguire sarà

possibile visitare l’Ateneo in compagnia dello staff del Centro di

Orientamento e Tutorato (CAOT).

Le iniziative di orientamento continuano lungo tutto l’anno, con gli *Open

Days *organizzati dal CAOT e comunicati su unisa.it