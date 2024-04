[Comune Palermo] AMG Energia, i minisindaci della Seconda circoscrizione visitano l’area di via Tiro a Segno

(AGENPARL) - Roma, 22 Aprile 2024

AMG Energia, i minisindaci della Seconda circoscrizione visitano l’area di

via Tiro a Segno

Una visita tra gasometri e impianti di produzione del gas non più in

funzione per ripercorrere la storia di AMG Energia. La società partecipata

del Comune, che si occupa di energia, distribuzione gas e pubblica

illuminazione, ha accolto stamattina sei bambini delle scuole elementari

della Seconda circoscrizione che fanno parte dell’assemblea dei minisindaci

nell’ambito del progetto “Giocando in democrazia”. Gabriele Sutera (scuola

Cavallari), Vincenzo Orlando (scuola Randazzo), Greta Castigliola (scuola

Castrogiovanni) Alisia Turimello (plesso Don Milani) Ginevra Palazzo

(istituto comprensivo Sauro Franchetti plesso Alagna) e Ivan Riina (plesso

Natoli) accompagnati dal presidente della Seconda circoscrizione, Giuseppe

Federico, e dalla consigliera comunale Teresa Leto coordinatrice del

progetto, hanno visitato l’area di via Tiro a Segno, ex officina

industriale e sede di AMG Energia, guidati dai dipendenti dell’azienda.

Nella sala del Consiglio di amministrazione i bambini hanno incontrato il

presidente della società, Francesco Scoma, con il quale, nella loro veste

di minisindaci e rappresentanti delle scuole della circoscrizione, hanno

discusso dei problemi del territorio. Il tema più gettonato è stato quello

della pubblica illuminazione con la richiesta di nuovi impianti per via

Messina Marine. “In piena sinergia con il Comune – ha detto il presidente

Scoma – AMG Energia oggi è impegnata in uno sforzo a tutto tondo per