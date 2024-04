(AGENPARL) - Roma, 22 Aprile 2024

Lunedì 22 aprile 2024

Alba: studenti greci ospiti in città grazie al progetto Erasmus+

Venerdì 19 aprile un gruppo di studenti della seconda media di Artemida, in Grecia, ha

visitato il Palazzo comunale di Alba, insieme ad un insegnante e alla preside.

In città da mercoledì 17 a martedì 23 aprile, i ragazzi sono ospiti degli studenti della

seconda media “Macrino” dell’Istituto Comprensivo Alba Quartiere Piave San Cassiano,

accolti in Grecia nel novembre scorso, nella cittadina vicino ad Atene per il progetto

“Disseminazione Esperienza Erasmus+”, il programma dell’Unione Europea per i

settori dell’Istruzione, della Formazione, della Gioventù e dello Sport, nel periodo

2021-2027.

Accompagnati dalla dirigente scolastica Elena Maria Ciarli, i giovani provenienti da

Artemida hanno scoperto la storia albese visitando il Museo Civico Archeologico e

di Scienze naturali “F. Eusebio”, la sala Consiglio “Teodoro Bubbio” e la sala

della Resistenza del Municipio albese. Ad accoglierli nel Palazzo comunale c’era

l’assessore comunale all’Istruzione.

Oltre a condividere alcune esperienze scolastiche con i coetanei della scuola “Macrino”,

durante il soggiorno in Piemonte gli studenti greci hanno visitato alcuni luoghi delle

Langhe e Torino.