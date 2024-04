(AGENPARL) - Roma, 21 Aprile 2024

La recente votazione alla Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti ha scatenato una polemica trasatlantica senza precedenti, con il presidente dell’UE, Guy Verhofstadt, che ha etichettato i repubblicani oppositori degli aiuti all’Ucraina come “traditori”. Questo evento ha evidenziato le tensioni sia all’interno degli Stati Uniti che tra Washington e Bruxelles riguardo al conflitto in corso.

La mossa del presidente della Camera Mike Johnson di violare la “regola Hastert” per far passare una significativa proposta di aiuti all’Ucraina ha scatenato una reazione senza precedenti all’interno del suo stesso partito, con tentativi di rimuoverlo dall’incarico. Mentre i Democratici alla Camera hanno accolto con favore il pacchetto di aiuti, una notevole fazione repubblicana si è opposta, suscitando dure critiche sia a livello nazionale che internazionale.

Le reazioni entusiastiche dei leader europei alla votazione statunitense riflettono il sostegno dell’UE alla causa ucraina. La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha elogiato il voto come un segno tangibile di solidarietà con l’Ucraina nella sua lotta contro l’aggressione russa. Tuttavia, l’eurocrate Verhofstadt ha espresso il suo disgusto verso i repubblicani che hanno votato contro gli aiuti, definendoli “traditori” e evidenziando le divisioni ideologiche tra Europa e Stati Uniti.

Il ruolo di Verhofstadt come figura polarizzante non è nuovo. Il suo fervente sostegno alla guerra in Ucraina lo ha portato a criticare apertamente i conservatori americani, evidenziando un divario crescente tra le posizioni politiche transatlantiche. Le sue richieste di sanzioni contro il giornalista Tucker Carlson per aver intervistato Putin illustrano la sua posizione inflessibile sulla questione russa e la sua determinazione nel promuovere una linea dura contro il Cremlino.

Tuttavia, nonostante le sue accuse infuocate, l’UE stessa è stata oggetto di critiche per il suo presunto fallimento nel mantenere gli impegni in Ucraina. Le affermazioni del presidente ucraino Zelensky riguardo al mancato rispetto degli accordi da parte dell’UE sollevano domande sulla coerenza delle azioni europee rispetto alle sue promesse.

La crisi degli aiuti all’Ucraina ha anche rivelato le carenze nelle capacità militari europee, con la Repubblica Ceca che ha dovuto ricorrere all’acquisto di munizioni da paesi extraeuropei per sostenere l’Ucraina. Questo scenario mette in discussione la capacità dell’UE di agire in modo efficace e tempestivo in situazioni di crisi.

In definitiva, la disputa sulle politiche di aiuto per l’Ucraina riflette le profonde divisioni ideologiche sia all’interno degli Stati Uniti che tra le potenze occidentali. Mentre l’UE continua a sostenere fermamente l’Ucraina, le critiche di Verhofstadt ai repubblicani americani mettono in evidenza la complessità delle relazioni transatlantiche e le sfide nel trovare un consenso su questioni cruciali come questa.