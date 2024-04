Serie A1 Softball: MKF Bollate a punteggio pieno – Tutti i risultati

(AGENPARL) - Roma, 20 Aprile 2024

(AGENPARL) – sab 20 aprile 2024 MKF Bollate prosegue a punteggio pieno, si ferma la Rheavendors Caronno

Continua senza intoppi la marcia della MKF Bollate (doppietta in casa contro il Pubbliservice Old Parma), che approfitta anche della doppia sconfitta della Rheavendors nel derby varesino contro la Inox Team Saronno. Pareggio tra Macerata e Bertazzoni Collecchio

La quarta giornata della Serie A1 di Softball non regala particolari sorprese. Completano le doppiette la MKF Bollate e la Inox Team Saronno, mentre a Collecchio, Macerata vince agevolmente la prima partita per poi farsi rimontare e lasciare la terra emiliana con un pareggio, in gara 2. Domenica si torna in campo a Castelfranco Veneto, con le Thunders che ospitano la Mia Office Blue Girls Pianoro, mentre riposano le campionesse d’Italia della Italposa Forlì.

LEGGI TUTTO QUI

[https://static.wbsc.org/uploads/federations/2/cms/photos/e5bb24d1-0cea-2289-d6e8-c14a03b320e3.jpg]

MKF Bollate prosegue a punteggio pieno, si ferma la Rheavendors Caronno – Federazione Italiana Baseball Softball

Continua senza intoppi la marcia della MKF Bollate (doppietta in casa contro il Pubbliservice Old Parma), che approfitta anche della doppia sconfitta della Rheavendors nel derby varesino contro la Inox Team Saronno. Pareggio tra Macerata e Bertazzoni Collecchio

http://www.fibs.it

I RISULTATI DI SABATO 20 APRILE

MKF Bollate – Pubbliservice Old Parma 8-1 (5° inn); 7-0 (6° inn)

Inox Team Saronno – Rheavendors Caronno 9-8; 5-2

Bertazzoni Collecchio – Macerata 1-10 (6° inn); 3-2

Domenica 21 aprile

Ore 13.00 (+30′ dopo il termine di gara 1) Thunders – Mia Office Blue Girls Pianoro

Riposa: Italposa Forlì

CLASSIFICA

MKF Bollate (8 vittorie – 0 sconfitte, 1.000); Inox Team Saronno (7-1, .875); Rheavendors Caronno e Italposa Forlì (4-2, .667); Macerata (3-5, .375); Mia Office Blue Girls Pianoro, Thunders (1-3, .250); Bertazzoni Collecchio (2-6, .250); Pubbliservice Old Parma (0-8, .000)

Nella foto allegata: la giapponese del Bollate, Mikiko Eguchi (credit EzR/Nadoc)