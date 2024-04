(AGENPARL) - Roma, 20 Aprile 2024

(AGENPARL) – sab 20 aprile 2024 SANITÀ, ALOISIO (M5S): “90 ANNI ISS MACCHIATI DA TAGLI GOVERNO MELONI”

Roma, 20 apr. – “Nei giorni in cui si celebra il 90° anniversario dell’Istituto Superiore di Sanità, punto di riferimento per la ricerca, la prevenzione e la tutela della salute pubblica, spiace constatare che l’esecutivo abbia deciso di macchiare questa ricorrenza remando in direzione diametralmente opposta rispetto alla tutela dell’articolo 32 della Costituzione. Stiamo vivendo a tutti gli effetti una crisi senza precedenti, sfociata in un’accorata manifestazione di piazza, quest’oggi a Roma, che ha visto partecipare migliaia di cittadini e i sindacati. I recenti tagli alla sanità stanno mettendo a dura prova il nostro Servizio sanitario nazionale, compromettendo la capacità di risposta alle emergenze e la qualità dell’assistenza ai cittadini. Quella italiana è una sanità al limite del disastro, soprattutto al Sud dove occorre incrementare la spesa sanitaria, anziché continuare a tagliare. Il Governo ha il dovere di riconoscere il valore fondamentale della prevenzione e dell’investimento nella sanità pubblica, per garantire un futuro di salute e benessere per tutti. Pertanto, in un momento storico in cui la salute dovrebbe essere al centro delle priorità politiche, è fondamentale garantire all’ISS le risorse necessarie per svolgere appieno il suo ruolo di garante della salute pubblica e promotore della ricerca scientifica. E, soprattutto, occorre rafforzare il sistema sanitario, nell’interesse di 60 milioni di italiani e soprattutto dei più fragili”. Lo scrive in una nota Vincenza Aloisio, Senatrice del Movimento 5 Stelle.

