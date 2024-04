Riccardo Illy, lezione a Pordenone il 22 aprile

(AGENPARL) - Roma, 20 Aprile 2024

(AGENPARL) – sab 20 aprile 2024 Evento dei corsi di laurea e laurea magistrale in Banca e finanza

L’ARTE DEI PRODOTTI ECCELLENTI E I MARCHI DI QUALITÀ,

LEZIONE DI RICCARDO ILLY ALL’UNIVERSITÀ DI UDINE

A Pordenone lunedì 22 aprile, alle 12, nell’auditorium del campus di via Prasecco

Udine, 20 aprile 2024 – Ospite dell’Università di Udine, il presidente del Polo del gusto, Riccardo

Illy, parlerà di arte dei prodotti eccellenti e di marchi di qualità lunedì 22 aprile a Pordenone.

L’appuntamento è per le 12, nell’auditorium del campus di via Prasecco 3/a. L’incontro è

organizzato dai corsi di laurea e laurea magistrale in Banca e finanza del Dipartimento di Scienze

economiche e statistiche dell’Ateneo friulano.

«Si tratta – spiega la coordinatrice dell’incontro, Cristiana Compagno, docente management e già

rettrice dell’Università di Udine – di una importante opportunità per gli studenti e tutti gli interessati

perché la testimonianza di Riccardo Illy rappresenta una vera e propria lezione frutto delle capacità

e dell’esperienza di una eccellenza del territorio regionale, di un’azienda innovativa a livello

internazionale nel settore del food&beverage».

Nel corso dell’evento Illy presenterà anche il suo libro “L’arte dei prodotti eccellenti” (La nave di

Teseo).

L’appuntamento rientra nel ciclo “Non solo finanza” realizzato in collaborazione con il Consorzio

universitario di Pordenone, l’Associazione Norberto Bobbio e il sostegno e la Bcc Pordenonese e

Monsile.