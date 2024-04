(AGENPARL) - Roma, 20 Aprile 2024

(AGENPARL) – sab 20 aprile 2024 [image: logo.jpg]

20 aprile 2024

*Lavori in corso in via San Francesco d’Assisi*

*Dalla prossima settimana cantiere in via Cantù*

Sono in corso in questi giorni i lavori di sistemazione dell’asfalto e dei

marciapiedi di via San Francesco d’Assisi. Il Comune di Bergamo ha iniziato

a intervenire sui marciapiedi della via e, una volta completati, provvederà

al rifacimento della carreggiata stradale.

La conclusione dell’intervento è prevista entro lunedì mattina della

prossima settimana. Dal pomeriggio, quindi, il Comune di Bergamo passerà

nel quartiere di Villaggio degli Sposi, dove sono in programma i lavori per

il rifacimento della carreggiata di via Cantù.

I lavori su via Cantù si sono resi necessari anche per via di alcuni

recenti cedimenti del sottofondo, danneggiamenti che rischiano anche di

danneggiare i mezzi del trasporto pubblico locale. In concomitanza

dell’intervento, sono previsti divieto di sosta, la chiusura al transito

veicolare e la deviazione dei mezzi di trasporto pubblico fino al termine

dei lavori, che dovrebbero durare circa 3 giorni.

Compatibilmente con le fasi di lavoro in corso, sarà consentito ai

residenti di accedere alle loro proprietà e soprattutto ai loro posti auto.