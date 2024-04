(AGENPARL) - Roma, 20 Aprile 2024

(AGENPARL) – sab 20 aprile 2024 EUROPEE: DONDI (FDI), BONACCCINI SI DIMETTA,BASTA PRESE IN GIRO

“Basta prese in giro, Bonaccini deve dimettersi. La gente è stanca della sua superficialità. Con Bonaccini alla guida della Regione solo ritardi, buchi nella sanità e mala gestione. Ha deciso di andare in Europa, in barba a tutta le persone che sta per abbandonare, per giunta lasciando solo disastri? Bene, che vada, ma non tollereremo più nessuna menzogna o perdita di tempo: la nostra terra ha bisogno di risposte concrete e di buon governo, che vanno oltre gli egoismi personali della politica. Si dimetta subito e lasci spazio a chi effettivamente ha a cuore l’Emilia Romagna”. Lo dichiara il deputato modenese di Fratelli d’Italia, Daniela Dondi.

Ufficio stampa Fratelli d’Italia

Camera dei deputati