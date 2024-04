Il Grande Oriente d’Italia tra tensioni e controversie: Un’analisi interna

(AGENPARL) - Roma, 19 Aprile 2024

Negli ultimi tempi, nel Grande Oriente d’Italia, si sono sprigionate tensioni e controversie che hanno scosso le fondamenta dell’Ordine massonico. L’annuncio di un membro di abbandonare l’Ordine stesso per “collocarsi in sonno” è solo il preludio di una serie di eventi che hanno messo in luce fratture profonde e contrasti interni.

La decisione di abbandonare il Grande Oriente d’Italia da parte del membro in questione è stata motivata da una serie di accuse e controversie personali, culminate in una richiesta di assonnamento presentata al Segretario della Rispettabile Loggia. Si parla di comportamenti insolenti, oltraggiosi e diffamatori, che hanno portato il membro a prendere una decisione sofferta ma irrevocabile.

Ma le controversie non si fermano qui. Emergono accuse di usurpazione di cariche interne dell’Ordine, con tavole d’accusa presentate nei confronti di membri influenti come Silverio Magno, candidato alla carica di Grande Oratore. Tali accuse, tuttavia, sollevano interrogativi sulla conformità alle norme interne del Grande Oriente d’Italia, in particolare riguardo alla validità delle tavole d’accusa e alla conoscenza delle Costituzioni e dei Regolamenti da parte dei giudici coinvolti.

La reazione alle accuse non si fa attendere. Si scatena un dibattito acceso sui social e su canali di comunicazione come Telegram, dove i membri esprimono perplessità e critica nei confronti delle decisioni prese e delle azioni intraprese dall’attuale leadership. Si sollevano dubbi sulla competenza e la conoscenza delle norme interne da parte di coloro che ricoprono ruoli giudicanti all’interno del Grande Oriente d’Italia.

Uno degli elementi più inquietanti di questa situazione è il presunto utilizzo della paura e del terrore come strumenti di controllo e manipolazione all’interno del Grande Oriente d’Italia. Le voci di vendette e ritorsioni contro presunti traditori e oppositori all’interno delle logge contribuiscono a creare un clima di tensione e sfiducia.

In tutto questo caos, emerge la necessità di un’analisi approfondita e imparziale delle dinamiche interne del Grande Oriente d’Italia. È fondamentale garantire il rispetto delle norme e dei principi su cui il GOI stesso si fonda, nonché la tutela dei diritti e della dignità di tutti i suoi membri.

L’episodio che coinvolge il Grande Oriente d’Italia rappresenta un campanello d’allarme per l’intera comunità massonica. È un richiamo alla responsabilità, alla trasparenza e alla coerenza con i principi di fratellanza, tolleranza e rispetto reciproco che dovrebbero essere il fondamento dell’Ordine.

Solo affrontando apertamente le controversie, promuovendo il dialogo e garantendo la conformità alle norme e ai valori del Grande Oriente d’Italia, sarà possibile superare questa fase di crisi e rafforzare l’unità e l’integrità della comunità massonica.

In conclusione, le tensioni nel Grande Oriente d’Italia pongono importanti interrogativi sul futuro e sull’identità stessa del GOI. È ora di guardare avanti con determinazione e saggezza, lavorando insieme per preservare l’eredità e i principi che hanno reso grande la Massoneria nel corso dei secoli.