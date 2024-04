Comunicato Stampa – RFI, Strisciuglio nominato Presidente del Collegio Ingegneri Ferroviari Italiani (CIFI)

(AGENPARL) - Roma, 18 Aprile 2024

(AGENPARL) – gio 18 aprile 2024 RFI, Strisciuglio nominato Presidente del Collegio Ingegneri Ferroviari Italiani (CIFI)

Roma, 18 aprile 2024 – Gianpiero Strisciuglio, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Rete Ferroviaria Italiana (società capofila del Polo Infrastrutture del Gruppo FS Italiane), è stato nominato Presidente del Collegio Ingegneri Ferroviari Italiani (CIFI) per il quadriennio 2024-2027.

Rinnovata anche la composizione del Comitato di Presidenza, con i nuovi ingressi di Riccardo Genova (Vicepresidente Area Nord), Giovanni Caruso (Vicepresidente Area Centro), Filippo Palazzo (Vicepresidente Area Sud) e Francesca Messina (Amministratore). In qualità di Revisori dei Conti sono stati invece nominati Michelangelo Gressani, Massimo Montebello e Pasquale Mugnetti. Valerio Giovine è stato confermato Segretario Generale.

Fondato nel 1899, il CIFI ha contribuito a diffondere la cultura del trasporto e dell’ingegneria ferroviaria, settore per il quale rappresenta il principale riferimento in Italia. L’associazione conta oggi circa 2.200 soci individuali e raggruppa oltre 130 aziende del settore, oltre ad alcuni Istituti universitari. Tra le sue attività principali rientrano l’organizzazione di convegni e seminari, la pubblicazione di libri e riviste specializzate, e il rilascio di Crediti di Formazione Professionale (CFP).