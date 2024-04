INVITO Una piazza per Giorgio Gaber, intitolazione sabato 20 aprile

(AGENPARL) - Roma, 17 Aprile 2024

(AGENPARL) – mer 17 aprile 2024 Il Sindaco Giorgio Gori

L’Assessore alla Riqualificazione urbana Francesco Valesini

l’Assessore ai Servizi Demografici Giacomo Angeloni

sono lieti di invitarLa alla cerimonia di inaugurazione e di intitolazione della nuova Piazza

GIORGIO GABER

Sabato 20 aprile 2024, ore 16.15

Area pedonale di interconnessione tra via Suardi, via Da Campione e via Amadeo

Le celebrazioni proseguiranno con lo

spettacolo “Io quella volta lì avevo 25 anni”

L’ultimo testo in prosa scritto da Gaber e Luporini,

con Francesco Centorame accompagnato al piano da Laura Baldassarre

Ore 17 Auditorium del Liceo Mascheroni

A cura dell’ufficio Cerimoniale del Sindaco