IIC Amburgo Grazia Deledda Il Paese del vento

(AGENPARL) - Roma, 17 Aprile 2024

(AGENPARL) – mer 17 aprile 2024 Istituto Italiano di Cultura di Amburgo: GRAZIA DELEDDA: Il paese del vento.

Venerdì 19 Aprile 2024 alle ore 19:00 presso l’Istituto Italiano di Cultura si terrà una lettura con discussione con Klaudia Ruschkowski (curatrice della collana “Perlen – Große italienische Autorinnen des 20. und 21. Jahrhunderts” ( Perle- Grandi scrittrici italiane del XX e XX! Secolo) e l’editore Lothar Wekel della Casa editrice Verlagshaus Römerweg sul libro di Grazia Deledda „Il Paese del vento“, tradotto per la prima volta in tedesco con il titolo “Blicke der Liebe und des Neid“ da Monika Lustig, edito quest‘anno dalla casa editrice Marix.

L’evento è organizzato dall’Istituto Italiano di Cultura di Amburgo in collaborazione con la casa editrice Marix, in concomitanza con l’esposizione della mostra “Sander. Sardegna 1927” con fotografie storiche della Sardegna di August Sander

La partecipazione è gratuita, ma è richiesta la registrazione tramite il portale Eventbrite: GraziaDeledda.eventbrite.de.

Grazia Deledda nacque a Nuoro in Sardegna nel 1871, quinta di sette figli di una famiglia benestante. Mentre i maschi della famiglia potevano studiare, Grazia, in quanto ragazza, frequenta la scuola pubblica solo fino alla quarta elementare. Tuttavia la futura scrittrice non vuole abbandonare gli studi e così riceve lezioni di italiano, latino e francese a casa e si immerge nella letteratura. Inizia a scrivere a tredici anni e pubblica i suoi primi racconti a quindici. Fin dagli esordi descrive gli usi e costumi della cultura sarda, la profonda e autentica saggezza del suo popolo, il modo di pensare e di vivere per così dire atavico, nato dallo scontro tra diverse popolazioni. Altro tema centrale è la ribellione delle giovani donne contro una tradizione che non permette l’autodeterminazione femminile. Grazia Deledda rivela la profondità dei sentimenti dei suoi protagonisti e ne mette a nudo l’anima; sullo sfondo un paesaggio descritto in modo così magistrale che si ha la sensazione di potersi immergere in esso, di sentirlo con i propri sensi.

Oltre a racconti, testi teatrali e sceneggiature cinematografiche, Grazia Deledda ha scritto 33 romanzi. “Il paese del vento” è uno dei suoi ultimi romanzi e, secondo il poeta Renzo Montagnoli, forse uno dei più belli. Il libro fu pubblicato a Milano nel 1931 ed è ora disponibile per la prima volta in tedesco con il titolo “Blicke der Liebe und des Neids”, con la traduzione di Monika Lustig.

Klaudia Ruschkowski, autrice, drammaturga, traduttrice letteraria e curatrice della collana “Perlen”, presenta Grazia Deledda, la sua scrittura e la sua carriera letteraria con parole e immagini e legge alcuni brani da “Blicke der Liebe und des Neids”.

Klaudia Ruschkowski presenterà inoltre come editrice alla Fiera del Libro di Francoforte, che quest’anno ha come Paese ospite l’Italia, autrici italiane mai tradotte in tedesco come (oltre a Grazia Deledda) Matilde Serao, Lalla Romano, Alda Merini, Goliarda Sapienza und Arianna Cecconi.

Lothar Wekel, editore e proprietario della Verlagshaus Römerweg di Wiesbaden, parla di cosa significhi inserire oggi nel programma un’autrice come Grazia Deledda e di come la sua casa editrice, che da anni pubblica importanti titoli italiani, si stia preparando alla presenza dell’Italia come Paese ospite alla Fiera del Libro di Francoforte.