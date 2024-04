0417 CAMPIONATI ASSOLUTI DI ATLETICA Quasi ultimati i lavori per la realizzazione dell’illuminazione

(AGENPARL) - Roma, 17 Aprile 2024

(AGENPARL) – mer 17 aprile 2024 UFFICIO STAMPA

COMUNICATO STAMPA

CAMPIONATI ASSOLUTI DI ATLETICA

Quasi ultimati i lavori per la realizzazione dell’illuminazione

La Spezia, 17 aprile 2024 – Procedono speditamente i lavori per la realizzazione di adeguamento al Campo Sportivo “A. Montagna” che nel mese di giugno sarà sede dei Campionati Nazionali Assoluti di Atletica Leggera . Oggi il Sindaco accompagnato dagli assessori allo sport e impiantistica sportiva e lavori pubblici, ha effettuato un sopralluogo per verificare lo stato avanzamento lavori

I Campionati Nazionali Assoluti di Atletica Leggera si terranno nella nostra città il 29 e il 30 giugno e sono l’ultimo appuntamento prima delle Olimpiadi di Parigi e quindi un momento irrinunciabile per i grandi campioni italiani dell’atletica per misurare il loro stato di forma prima della competizione olimpionica.