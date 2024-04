PD FAENZA – Due importanti iniziative nel prossimo fine settimana – COMUNICATO STAMPA

(AGENPARL) - Roma, 16 Aprile 2024

PD Faenza

*COMUNICATO STAMPA*

*Nel fine settimana due iniziative del PD di Faenza: sabato 20 aprile un

convegno di rilievo regionale sul tema dei caregiver e venerdì 19 una

testimonianza sul conflitto israelo-palestinese*

La necessità di sempre maggiori tutele e supporti per i caregiver, cioè i

familiari che assistono volontariamente un loro congiunto ammalato o

disabile, sarà tra i temi cardine di un convegno dal titolo *“I caregiver

al centro di un nuovo welfare”* organizzato dal Partito Democratico di

Faenza, in programma *sabato prossimo 20 aprile alle ore 9.00 presso l’Aula

Magna della Scuola Europa *in via degli Insorti 2 a Faenza.

All’iniziativa che vede l’adesione della Consulta del volontariato e del

Gruppo Disabilità Faenza, prenderanno parte *l’On. Ilenia Malavasi*,

parlamentare PD, le consigliere regionali *Palma Costi* e *Manuela Rontini*,

l’assessore al welfare *Davide Agresti*, la direttrice del distretto

sociosanitario *Donatina Cilla*, *Lalla Golfarelli* dell’associazione Carer

e *Barbara Bentivogli* presidente di ANFFAS Emilia-Romagna.

La tavola rotonda sarà l’occasione per fare il punto della situazione a

dieci anni dall’approvazione della legge regionale sui caregiver e sulle

prospettive normative a livello nazionale. Una comunità inclusiva non può

non sostenere con tutti i mezzi i cargiver che svolgono un ruolo essenziale

per garantire la qualità di vita della persona assistita. Per il Partito

Democratico la domiciliarità deve diventare sempre più il fulcro delle

politiche sociosanitarie territoriali, un traguardo possibile solo tramite

il pieno riconoscimento giuridico dei caregiver, oltre al sostegno anche

economico delle istituzioni, tramite le reti di welfare.

*Venerdì 19 aprile alle ore 18 presso la sala delle associazioni in via

Laderchi 3* è invece in programma un incontro con l’On. *Ouided Bakkali*

sulla situazione a Gaza, al centro del drammatico scontro israelo

palestinese. Si tratta di una testimonianza diretta a seguito della visita

di una delegazione di parlamentari italiani al valico di Rafah a cui l’On

Bakkali ha preso parte. Oltre che dal Partito Democratico, l’incontro è

organizzato e promosso dai Giovani Democratici e dalle Donne Democratiche

di Faenza.

*Faenza, 15 aprile 2024*