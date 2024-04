(AGENPARL) - Roma, 16 Aprile 2024

(AGENPARL) – mar 16 aprile 2024 Municipio XIII, Ianiro-Urru (AiC): dal PD accuse di praticare il fascismo,

Giuseppetti prenda le distanze

“Sono gravi e inaccettabili le accuse di praticare il fascismo rivolte nei

nostri confronti dal consigliere David Sbardella, presidente della

commissione politiche sociali del municipio, nel corso di una seduta da lui

presieduta”. Lo dichiarano Lorenzo Ianiro e Maristella Urru, consiglieri

della lista di centro-sinistra Aurelio in Comune, all’opposizione nel

Municipio XIII.

“Non sappiamo se sia più grave che il presidente della commissione

politiche sociali abbia distorto e strumentalizzato le parole di Pasolini,

o che abbia ancora una volta affermato che l’emergenza abitativa non

attiene alle politiche sociali. Restano, comunque, due miserie in corpo

solo”.

“Portavoce di Putin, lumache che sbavano, violatori della dignità dei

ragazzi, cani che abbaiano: in questi due anni abbiamo sopportato insulti

da parte della maggioranza, e dei suoi beneficiari – proseguono Ianiro e

Urru – solo perché qualificavano il livore e l’incapacità politica di chi

li esprimeva”.

“Ci auguriamo – concludono i consiglieri di Aurelio in Comune – che la

presidente Giuseppetti, che è vicepresidente del PD Roma, prenda

pubblicamente le distanze dalle affermazioni del suo consigliere. E sappia

controllare certe accuse che provengono da una maggioranza che annovera,

tra i suoi esponenti, chi ha contribuito a eleggere il primo sindaco di

Roma con una croce celtica al collo”.