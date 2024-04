CS/LAVORO, USIF A COMANDO GDF: “SUBITO DIALOGO SINDACALE PER GARANTIRE TUTELE PERSONALE”

(AGENPARL) - Roma, 16 Aprile 2024

(AGENPARL) – mar 16 aprile 2024 *COMUNICATO STAMPA *

*LAVORO, USIF A COMANDO GDF: “SUBITO DIALOGO SINDACALE PER GARANTIRE TUTELE

PERSONALE”*

Decreto a firma del Ministro per la Pubblica Amministrazione, è stato

sancito, tra l’altro, che gli organi della rappresentanza militare e i

delegati che li compongono cessano di svolgere le relative funzioni, ai

sensi dell’art. 19 della legge 28 aprile 2022, n. 46, e dell’art. 2257,

commi 1 e 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

L’Unione Sindacale Italiana Finanzieri (USIF), in qualità di APCSM

rappresentativa a livello nazionale, ravvisata la necessità di continuare

ad assicurare tutte le dovute tutele al personale del Corpo, soprattutto in

questa delicata fase di cambiamento e nelle more dell’emanazione dei

decreti attuativi, in data 8 aprile 2024, ha richiesto al Comando Generale

di essere formalmente interessata in merito a tematiche, pareri ed

interventi, le cui competenze erano di esclusiva competenza della cessata

Rappresentanza militare. Un coinvolgimento diretto ed immediato, sia a

livello centrale che periferico, risulta pressoché indispensabile

nell’interesse del personale. Proprio al fine di instaurare un’immediata e

costruttiva relazione sindacale, USIF ha comunicato i nominativi dei propri

Referenti a tutti i Comandi Regionali ed equiparati”. Così, in una nota, la

Segreteria Nazionale dell’Unione Sindacale Italiana Finanzieri (USIF).

*Clicca qui 👇 per scaricare i documenti *

*https://www.usif.it/notizie/787-usif-al-coge-subito-dialogo-sindacale.html

*

*Twitter* @UFinanzieri

https://usif.it