Made in Italy, Bonfrisco-Abbruzzese (Lega): “il nostro impegno in Europa per tutelare le eccellenze italiane”

(AGENPARL) - Roma, 15 Aprile 2024

“Oggi è la giornata del made in italy. Le eccellenze italiane, a partire da quelle rappresentate dai nostri territori sono un fiore all’occhiello del nostro paese che dobbiamo tutelare ogni giorno. È soprattutto in un contesto come quello europeo -dove le follie degli euroburocrati sono all’ordine del giorno- che le tante imprese che rappresentano il made in italy rischiano di essere danneggiate e svilite. Pensiamo infatti a quanto questo marchi sia un volano in termini di occupazione, di turismo, di enogastronomia e di imprenditorialità per il nostro paese.

Per questo oggi più che mai è importante non mancare all’appuntamento elettorale per il rinnovo del Parlamento europeo sostenendo chi, come noi, ha in mente una Europa fatta di territorio e comunità, che difenda imprese, famiglie e lavoratori che ogni giorno contribuiscono a rendere il made in italy un patrimonio che tutto il mondo ci invidia”.

Lo dichiarano in una nota l’onorevole Cinzia Bonfrisco e Mario Abbruzzese, candidati della Lega alle prossime elezioni europee