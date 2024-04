(AGENPARL) - Roma, 15 Aprile 2024

Piacenza, 15 aprile 2024

*Oggetto: **Il lavoro come strumento di inclusione e autonomia. Oltre 180

colloqui grazie al progetto “A che serve avere le mani pulite se si tengono

in tasca?”.*

Nuova tappa per il progetto “A che serve avere le mani pulite se si tengono

in tasca?”, che il Comune di Piacenza – con il finanziamento del Ministero

del Lavoro e delle Politiche Sociali, nell’ambito del Fondo nazionale per

le Politiche Migratorie – sta portando avanti con numerose realtà del

territorio.

La settimana scorsa, grazie alla collaborazione con Winner Mestieri e

Centro di Solidarietà, la cooperativa sociale Il Germoglio in via Bubba 25

ha ospitato l’incontro con quattro agenzie interinali – CooperJob,

Randstad, Manpower e Lavoro Più – mirato a favorire le opportunità

occupazionali e la valorizzazione delle capacità e competenze delle persone

di nazionalità straniera. Una cinquantina le cittadine e i cittadini che si

sono presentati all’appuntamento: ciascuno ha avuto la possibilità di

effettuare un colloquio con le quattro agenzie presenti, per un totale di

oltre 180 interviste. Ai candidati, invitati a portare con sé cinque copie

del curriculum vitae oltre ai propri documenti, era richiesta una

conoscenza almeno di livello A2 della lingua italiana.

I profili più richiesti sono stati quelli per addetti alla logistica,

carrellisti, operai agricoli, magazzinieri, saldatori, carrozzieri, addetti

alle pulizie, aiuto cuoco e operai meccanici, oltre a un ruolo impiegatizio

di front-office. In un anno di attività, Centro di Solidarietà e Winner

Mestieri hanno portato a compimento oltre 500 colloqui individuali,

attivando una ventina di percorsi GOL – Garanzia Occupabilità Lavoratori.

Accrescere la qualità di vita, l’inclusione e l’autonomia dei cittadini di

Paesi terzi nel lavoro, nella formazione e nel tempo libero, con

particolare attenzione alle situazioni di maggiore vulnerabilità sociale

nelle aree urbane, è uno degli obiettivi di “A che serve avere le mani

pulite se si tengono in tasca?”. Un’iniziativa che, sottolinea l’assessore

alle Politiche Giovanili e ai Progetti Europei Francesco Brianzi, “conferma

la sua capacità di creare coesione sociale a Piacenza attraverso il lavoro,

ma anche opportunità concrete per le famiglie e per i giovani,

promuovendo l’apprendimento

della lingua, l’orientamento scolastico e lavorativo, la partecipazione a

esperienze di aggregazione e cittadinanza attiva come solidi strumenti di

integrazione. L’Amministrazione comunale, in particolare il Servizio

Piacenza Giovani, è felice di coordinare questo progetto di rete ambizioso,

che vede i Servizi sociali ed educativi protagonisti insieme al Terzo

Settore”.