Cs – Mo: Mattia (Pd), Pace torni ad essere priorità partito

Mo: Mattia (Pd), Pace torni ad essere priorità partito

Donne in prima linea contro guerra. Stop risorse pubbliche ad armamenti

“Dobbiamo scongiurare un’escalation mondiale del conflitto in Medio Oriente

e le ricadute disastrose, in ambito geopolitico, di quello in Ucraina,

l’altra guerra che si consuma alle porte dell’Europa e che rischia di

gettare altra benzina sul fuoco in un clima globale già teso. L’Italia

ripudia la guerra, come ci ricorda la nostra Costituzione, ed è questa la

posizione che come Pd dobbiamo far valere a livello nazionale, in ambito

Ue, e a tutti i tavoli internazionali e le sedi utili, affinché vinca la

Pace. Senza se e senza ma. Non sono più ammesse posizioni ambivalenti al

riguardo. Questo è il mio appello al PD”. Così la consigliera regionale Pd

del Lazio, Eleonora Mattia, in un post sul Blog sull’Huffington Post,

intitolato “La Pace torni a essere una priorità dell’agenda politica del

Pd”.

“Una minaccia che ora diventa tangibile anche in casa nostra, nelle

Capitali europee, inclusa Roma, come testimonia il vertice in Prefettura

cui ha partecipato anche il sindaco Gualtieri, per garantire la sicurezza

su eventuali obiettivi sensibili, da stazioni e aeroporti alle università

fino ai luoghi di culto”, aggiunge Mattia riferendosi alla guerra e che

vede coinvolte le donne in prima linea, “tra le prime vittime, nonostante

siano le principali tessitrici dei processi di Pace”.

“Secondo il report delle Nazioni Unite, sebbene le donne abbiano

contribuito all’80% dei processi di pace guidati o co-guidati

dall’organizzazione globale, solo il 16% di loro è poi rientrato tra i

partecipanti. Di qui la raccomandazione delle Nazioni Unite che almeno un

terzo di tutti i partecipanti ai processi di mediazione e di pace siano

donne”.

“Per questo, iniziamo da qui, iniziamo da noi, dalle donne. Perché anche la

Pace è una questione di genere, al servizio dell’Umanità. Contrastiamo la

corsa agli armamenti, che toglie risorse alla sanità pubblica,

all’Istruzione, al lavoro sicuro e a tutto ciò che custodisce la Vita, per

destinarle invece alla morte di persone, ecosistemi, diritti”, conclude

Mattia.

Roma, 15 aprile 2024

