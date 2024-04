Comunicato stampa: mostra Governatori

(AGENPARL) - Roma, 15 Aprile 2024

(AGENPARL) – lun 15 aprile 2024 COMUNICATO STAMPA

Sabato 13 è stata inaugurata la mostra La voce del profondo, la nuova

esposizione pittorica dell’artista senigalliese Arnoldo Governatori allestita

presso lo Spazio Visionaria – Sale Carlo Emanuele Bugatti di Senigallia sito in

via Marchetti al n.73.

Sessanta opere, ancora mai viste in Italia, raccontano la storia di un’umanità

che si intreccia con le sue origini più misteriose, attraverso un simbolismo

mistico e un percorso di ricerca continuo che riflette l’inconscio del pittore.

La mostra di Arnoldo Governatori, ritornato nella sua città natale dopo i

trent’anni vissuti in Francia e dopo aver esposto le sue opere in prestigiosi

musei e numerose gallerie d’arte, sarà visitabile dal 13 aprile al 31 maggio

2024, da giovedì a domenica dalle 17 alle 20.

Senigallia, 15 aprile 2024