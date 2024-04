(AGENPARL) - Roma, 14 Aprile 2024

Leccesi, parliamone insieme: lunedì in viale Oronzo Quarta

Lunedì 15 aprile alle 18.30 in Viale Oronzo Quarta, il sindaco Carlo Salvemini incontrerà la

comunità del quartiere Ferrovia. Un nuovo appuntamento della campagna “Leccesi, parliamone

insieme”, che ogni settimana porta gli amministratori ad incontrare direttamente in strada i

cittadini quartiere dopo quartiere, per confrontarsi sulle problematiche esistenti e i progetti in

corso, per raccogliere segnalazioni e informare sui provvedimenti strategici che orientano le

politiche urbane.

