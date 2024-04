Il programma culturale Il Trifoglio in diretta con l’artista Andrea Speziali

(AGENPARL) - Roma, 14 Aprile 2024

(AGENPARL) – dom 14 aprile 2024 Martedì 16 aprile i canali Facebook e YouTube di Play Network TV e di

Know_arts manderanno in onda la diretta con l’artista riminese Andrea

Speziali ospite dei conduttori: Tiziana Ciofetti, Francesca Civardi e

Luca Sacchetto che insieme al poeta Riccardo Magni e a un nutrito

pubblico dialogheranno con il giovane autore.

Nel suggestivo scenario di Castel Sismondo di Rimini, più precisamente

nella platea fuori le mura alle 21:00 l’autore Andrea Speziali sarà

intervistato dai conduttori del programma Il Trifoglio e dal pubblico

presente desideroso di conoscere gli aspetti della sua arte pittorica,

scultorea e musicale dagli arbori a quando espose la scultura “Totem

Riccione” alla 54ª Biennale di Venezia – Padiglione Italia – curato da

Vittorio Sgarbi nel 2011.

Curiosità del percorso artistico, nozioni sul mercato dell’arte, la

nuova rassegna di pitture dopo dieci anni di inattività saranno alcuni

dei temi chiave della serata.

*Andrea Speziali* è un saggista poliedrico, riconosciuto come uno tra i

più valenti esperti di arte Liberty in Italia che dopo il dottorato

all’Accademia di Belle Arti di Urbino (2014), si è distinto in

esposizioni quali l’Affordable Art Fair di Amsterdam (2010), la

collettiva della galleria Wikiarte di Bologna (2011) con Philippe

Daverio, la 14° Fiera Internazionale d’Arte Moderna e Contemporanea di

Pechino nel complesso del World Trade Center (2011) e la

*54**°** Esposizione Internazionale d’Arte della Biennale di

Venezia* (Padiglione ‘‘Italia’’ – a cura di Vittorio Sgarbi), ricevendo

significativi riconoscimenti.

Sono numerose le scoperte di Speziali nel campo del Liberty, come gli

affreschi di Emile Hurtré a Correggio, la tela /Primavera/ di Pietro

Melandri a Faenza o la cabina di ascensore appartenuta alla Casa

Batllò di Gaudì a Barcellona, hanno fatto parlare di sé in Europa.

Una particolare segnalazione merita l’analitico studio sull’artista

vicentino *Mirko Vucetich*, da cui hanno preso vita diverse sue

pubblicazioni come /Mario Mirko Vucetich (1898-1975). Architettura,

scultura, pittura, disegno /(Silvana Editoriale 2020) che hanno

contribuito alla riscoperta di una tra le più poliedriche figure del

Novecento, ma anche la grande mostra monografica del 2012 allestita nel

trecentesco Castello di Marostica e la sontuosa rassegna “Inedito

Novecento. L’arte nella collezione Breganze da Mario Mirko Vucetich a

Filippo De Pisis” ai Magazzini del Sale di Cervia nel 2021/, /da lui curate.

Numerosi suoi articoli sono stati pubblicati da eminenti testate come Il

Resto del Carlino, Sole 24Ore, Il Giornale Off e Repubblica. Scrive e ha

scritto su riviste scientifiche nazionali quali Abitare del Corriere

della Sera, Abitare la Terra, Agorà. Periodico di cultura siciliana.

A maggio 2021 esordisce come compositore musicale pubblicando sui

/digital store/ musicali più celebri l’album “Inedito Novecento” e

successivamente “Summer Rain”, “Riccione Empire of the Sun” e “Rise”.

Nel 2023 apre il podcast “Fatti d’Arte & Cultura” distribuito nelle più

note piattaforme digitali dove racconta l’arte del Novecento nelle sue

molteplici sfaccettature. fatti di cronaca culturale e le grandi mostre.