CS – Bastini e Bardelli in testa ad Alassio alle regate RS FEVA; nella stessa giornata al Porto di Alassio e nella baia la prima edizione di “Yacht&Flowers”

Bastini e Bardelli in testa ad Alassio alle regate RS FEVA; nella stessa giornata al Porto di Alassio e nella baia la prima edizione di “Yacht&Flowers”

Alassio. Prosegue la stagione velica del Circolo Nautico al Mare di Alassio con le regate della flotta degli RS Feva.

Ieri il poco vento ha costretto gli atleti a portare a termine una sola prova nella quale hanno conquistato il podio di giornata i concorrenti del Circolo Nautico del San Bartolomeo al Mare. La coppia formata da Edoardo Bastini e Samuele Bardelli ha preceduto i compagni di colore Federico Bastini e Carlotta Traverso. Terzi si sono piazzati Viola Pagotto e Davide Albanesi. Fra i locali il miglior piazzamento è stato quello di Flavio Dalmasso e Paola Brugnatelli che hanno concluso all’ottavo posto. Oggi, vento permettendo, si cercherà di portare a termine tre prove.

La manifestazione è organizzata dal circolo alassino con il patrocinio dell’Assessorato allo Sport del Comune di Alassio e la collaborazione della Marina di Alassio Srl.

L’ RS Feva è una deriva di grande successo, con equipaggio composto da due persone; si tratta di un’imbarcazione adatta soprattutto ai più giovani desiderosi di fare esperienza per passare a classi più di peso. L’RS Feva è dotata di randa fiocco e gennaker. È diffusa nella maggior parte dei paesi europei.

“Dopo le spettacolari regate degli Smeralda 888 – commenta Carlo Canepa, presidente del Cnam- non ci siamo fermati ed in questo fine settimana stiamo ospitando le regate della flotta RS FEVA. Il nostro calendario proporrà poi un evento in collaborazione con lo Yachting Club Italiano: la Regata della Gallinara ed il Trofeo Cappelletta. Proporremo una vera e propria long distance per IRC ORC e classe libera, con partenza da Genova arrivo all’Isola Gallinara, serata in Porto ad Alassio, e al mattino successivo rientro a Genova dove la sede dello Yachting Club ospiterà la premiazione finale. Siamo molto felici di aver consolidato i rapporti con alcune classi che ospitiamo di anno in anno”.

Grande anche la soddisfazione dell’ex presidente del Cnam Rinaldo Agostini, oggi presidente della Marina di Alassio Srl: “Anche in questo fine settimana con l’arrivo degli RS Feva il Cnam ha portato ad Alassio un evento di ottimo livello che si sta inserendo perfettamente nelle molteplici iniziative che compongono il progetto fatto di tanti ingredienti che riguarda non solo le attività legate al mare ed allo sport, ma anche al turismo, alle iniziative dell’outdoor e della gastronomia che vengono attuate nell’ambito della Marina di Alassio. Il Cnam, al quale diamo il massimo sostegno, è una delle associazioni sportive più attive e protagoniste della ricca offerta di esperienze che sono realizzabili partendo dal Porto Luca Ferrari. Cnam e Marina di Alassio infatti si trovano al centro di una fitta rete di relazioni e collegamenti che hanno lo scopo di esaltare le peculiarità del nostro territorio”.

Proprio in questi giorni al Porto di Alassio si stanno svolgendo molte iniziative nell’ambito del Festival Nazionale Cucina con i Fiori, a partire dalla prima, spettacolare edizione di “Yacht and flowers”, un contest originale che unisce il piacere di navigare con quello della buona tavola: ieri, a bordo delle imbarcazioni “Sandra” di Marco Carbonaro, “Triboulet” di Riccardo Ghidella e “Saxophone” di Enrico Carrea i rinomati chef Riccardo Farnese, Giuliano Tommasini e Antonio Fornasari hanno gareggiato nella preparazione di eccellenti piatti che sono stati successivamente valutati da una giuria specializzata. Primo premio allo chef di “Sandra” Riccardo Farnese e Premio Speciale allo chef di “Triboulet” Giuliano Tommasini. Tra gli ospiti partecipanti, anche il velista Marco Damonte Prioli, Direttore Generale del Policlinico San Martino di Genova, e Mario e Andrea Quaranta dei leggendari cantieri navali Sibma, punto di riferimento in Europa per la classe Dragone e per le classi metriche.

Grande successo al Porto Luca Ferrari ha riscosso ieri anche lo show cooking con la partecipazione del noto chef Renato Grasso. L’evento si è svolto presso l’Ittiturismo Acciugotto. Oltre al mare, anche la collina di Alassio è protagonista del Festival Nazionale Cucina con i Fiori, con le camminate nei sentieri di Alassio accompagnati dalla botanica Laura Brattel e dal naturalista e fotografo Gabriele Cristiani.

Il Festival è organizzato da Comune di Alassio, Marina di Alassio, Gesco e dall’Associazione “Ristoranti della Tavolozza” di Claudio Porchia, direttore artistico della manifestazione, arricchita dalla partecipazione di Patrizio Roversi.

(Claudio Almanzi)

