Stati Uniti e Regno Unito chiedono all’Iran di rilasciare la nave legata a Israele

(AGENPARL) - Roma, 13 Aprile 2024

Gli Stati Uniti e il Regno Unito hanno chiesto all’Iran di rilasciare una nave di tipo israeliano sequestrata sabato nello Stretto di Hormuz.

Membri della Forza navale speciale del Corpo delle guardie della rivoluzione islamica iraniana (IRGC) hanno sequestrato la nave portacontainer MCS Aries dopo aver effettuato un’operazione con elicottero sul ponte della nave, dirigendola verso le acque territoriali dell’Iran.

In un post sulla piattaforma di social media X, la portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale della Casa Bianca, Adrienne Watson, ha “condannato fermamente” il sequestro e ha invitato l’Iran a rilasciare la nave “immediatamente”.

Anche il Regno Unito ha reagito. Il segretario alla Difesa Grant Shapps, sul suo account X, ha definito il sequestro “inaccettabile” e ha chiesto “il rilascio incondizionato” della nave.

Il ministro britannico ha affermato che il suo Paese sta lavorando con “partner per prevenire l’escalation in Medio Oriente”.

Il sequestro della MCS Aries, una nave mercantile battente bandiera portoghese gestita dalla Zodiac Maritime Shipping Company e in parte di proprietà dell’uomo d’affari israeliano Eyal Ofer, avviene in un momento di accresciute tensioni tra Iran e Israele per l’attacco del regime al consolato iraniano in Siria il 1 aprile.

L’Iran ha condannato fermamente l’attacco definendolo una violazione del diritto e delle convenzioni internazionali e ha promesso di vendicarsi.

Rapporti provenienti dai territori occupati da Israele mostrano che il regime è in massima allerta per un possibile attacco di ritorsione da parte dell’Iran.