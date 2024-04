Europee, Borchia (Lega), in corsa per cambiare questa Europa

(AGENPARL) - Roma, 13 Aprile 2024

(AGENPARL) – sab 13 aprile 2024 Europee, Borchia (Lega), in corsa con la Lega per cambiare questa Europa

Verona, 13 apr – “Infinito onore e tanta emozione per la riconfermata candidatura alle elezioni europee dell’8 e 9 giugno. Dopo cinque anni di impegno in Parlamento europeo, cercherò nuovamente di portare la voce autorevole del Nord-est in Europa, con responsabilità, nell’interesse dei territori e della gente”.

Così l’eurodeputato Paolo Borchia, a margine dell’ufficialità della sua candidatura per la Lega alle prossime elezioni Europee nella circoscrizione Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna.