(AGENPARL) - Roma, 13 Aprile 2024

(AGENPARL) – sab 13 aprile 2024 *COMUNICATO STAMPA*

*Donne Coraggiose 2024, consegnati i riconoscimenti a Palazzo San Macuto

alla presenza del Sottosegretario Lucia Albano*

Si è svolta ieri, nella cornice della Sala del Refettorio di Palazzo San

Macuto, alla presenza del Sottosegretario al Mef, on.le Lucia Albano, la

consegna dei riconoscimenti “Donne Coraggiose 2024”.

Il riconoscimento, istituito dalla Organizzazione di Volontariato “Rete

Civica delle donne”, ed organizzato in collaborazione con la Skydome Srl,

intende essere un giusto riconoscimento a tutte quelle donne che si sono

distinte, e si distinguono, per scelte di vita coraggiose, impegno

personale nel lavoro, nel sociale e nello sport. Donne che hanno saputo

trasformare in impegno fattivo le dure esperienze di vita vissute e,

spesso, subite su se stesse. Tra le donne che hanno ricevuto i

riconoscimenti, donne vittime di violenza fisica ed impegnate nella lotta

alle mafie, donne che si sono affermate nello sport e nel paralimpico,

donne che hanno raggiunto gradi e ruoli importanti nelle Forze Armate e

nelle forze di Polizia e nella s*ocietà Civile*.

Quindici le Donne Coraggiose 2024:il Tenete Colonnello Aves Pamela Sabato,

il sovrintendente della Polizia di Stato Anna Curcuruto, il Tenente di

Vascello Ambra Francolini, il Maresciallo dei Carabinieri Francesca Boni,

l’agente di Polizia Alessandra Accardo, la campionessa del mondi di basket

Angela Adamoli, l’atleta paralimpica Fisdir Nicole Orlando, l’atleta

paralimpica delle Fiamme Oro Carlotta Gilli. E ancora Giovanna Rita Bellini

nonna di Pamela Matropietro, Giulia Ruggeri vittima di violenza familiare,

Luciana Esposito giornalista impegnata nella lotta alla camorra, Filomena

Di Gennaro psicologa, Annalisa Fioretti medico chirurgo pneumologo,

Raffaella Lucciola Biologa ricercatrice presso la Salk Institute for

biological Studies e Mariella Tarquini presidente consulta disabilita e

salute mentale dell’8 Municipio di Roma.

Presenti all’evento autorità civili, militari, e del mondo dello sport

paralimpico.

Stefano Schiavi

Giornalista Professionista