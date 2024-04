172 anniversario Polizia di Stato – domani a Piazza del Popolo a Roma sarà proiettato il cortometraggio “Medley”

(AGENPARL) - Roma, 13 Aprile 2024

AL LINK IL TRAILER:

Nella suggestiva cornice di Piazza del Popolo, dove la Polizia di stato ha allestito il “Villaggio della Legalità”, domani alle ore 11.30 sarà proiettato il cortometraggio “Medley”, scritto e diretto da Santa de Santis e Alessandro D’Ambrosi, prodotto da Piuma Film e Vargo.

Parteciperanno alla proiezione anche i protagonisti Mariano Rigillo, Valerio Morigi e Anna Teresa Rossini.

Il cortometraggio, che vede protagonisti gli attori Mariano Rigillo e Valerio Morigi, narra l’incontro fortuito tra un giovane poliziotto e un anziano malato da Alzheimer e l’intreccio dei loro ricordi personali, in un racconto che valorizza il potere dell’immaginazione, dell’empatia e della capacità d’ascolto.

Pervaso di simboli e metafore, tanto sul piano drammaturgico quanto su quello visivo, fotografico e stilistico, MEDLEY è un film fortemente evocativo, trasversale, che si presta a diversi piani di lettura e interpretazione.

Il poliziotto Dario, infatti, saprà accompagnare Mariano, affetto dalla malattia degenerativa, in un percorso di rievocazione del proprio passato: viene offerta ai due protagonisti la possibilità di tornare indietro e modificare un istante della loro vita, riformularlo insieme, rimediando agli errori commessi, e dar vita ad un nuovo ricordo, fittizio ma ugualmente capace di modificare la loro percezione della realtà presente .

La vicinanza ai più fragili, ai più vulnerabili è un pilastro fondamentale dell’agire dei poliziotti. In un mondo sempre più frenetico, in cui si creano con sempre maggior frequenza sacche di solitudine e di abbandono, la Polizia di Stato dedica tempo e risorse a coloro che ne hanno maggiormente bisogno: sono numerosissimi, infatti gli interventi che quotidianamente gli operatori di polizia sono chiamati ad operare nei confronti di persone anziane, malate, indigenti che contattano il numero di emergenza semplicemente per avere qualcuno con cui parlare, per avere un po’ di compagnia o ricevere conforto. La solidarietà dei poliziotti con i più vulnerabili non solo lenisce le loro sofferenze, ma contribuisce anche a supportare una società più inclusiva, dove ognuno è valorizzato e sostenuto.

Roma 13 aprile 2024