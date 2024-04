Rinviata l’apertura dell’Ufficio Postale di Poli per lavori tecnici

(AGENPARL) - Roma, 12 Aprile 2024

(AGENPARL) – POLI ven 12 aprile 2024



L’apertura dell’Ufficio Postale di Poli, inizialmente prevista per il giorno XX aprile 2024, sarà rinviata al 30 aprile 2024. Questo rinvio è necessario per consentire lo svolgimento di lavori tecnici propedeutici alla realizzazione del Progetto Polis — Casa dei Servizi di Cittadinanza Digitale.

La cittadinanza avrà a disposizione uno sportello dedicato per i clienti di Poli dal lunedì al venerdì dalle 08:20 alle 13:45 e sabato 08:20 alle 12:45

presso l’UP di San Gregorio da Sassola, sito in Largo Tornei 3, dotato di ATM fruibile H24.



Siamo fiduciosi che i lavori in corso contribuiranno a migliorare l’efficienza e la qualità dei servizi offerti alla comunità. Vi invitiamo quindi a rimanere aggiornati su eventuali ulteriori comunicazioni relativi al processo di implementazione del Progetto Polis.



Grazie per la vostra comprensione e pazienza.



In allegato, la comunicazione ufficiale di Poste Italiane.

Allegati

Fonte/Source: http://www.halleyweb.com/c058078/po/mostra_news.php?multiente=c058078&tags=&area=h&x=&id=1395