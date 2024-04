Lauree europee: l’Università di Pavia in prima linea.

(AGENPARL) - Roma, 12 Aprile 2024

In un momento storico che segna una svolta nel panorama della formazione superiore europea, l’Università di Pavia si distingue per il suo impegno e il suo contributo significativo alla definizione dei criteri per lo sviluppo delle Lauree Europee. Parte integrante dell’Alleanza europea EC2U e protagonista nel progetto ED-AFFICHE, l’Università di Pavia è in prima linea nella costruzione del futuro della formazione universitaria in Europa.

Il convegno “European Degrees: verso una piena internazionalizzazione del sistema universitario” tenutosi il 10 aprile presso l’Università di Padova, ha offerto un importante momento di discussione per riflettere sulle potenzialità degli European Degrees nell’ambito dell’internazionalizzazione degli atenei italiani. Rappresentanti della Commissione Europea, del Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR), dell’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR) e di diverse università italiane, hanno contribuito attivamente ai lavori..

Durante il convegno sono stati presentati i risultati di tre progetti pilota – EDLab, SMARTT e ED-AFFICHE – finanziati dalla Commissione Europea, che negli ultimi 12 mesi hanno analizzato i criteri per il rilascio del Joint European Degree Label, testato la sua efficacia e potenziale attrattività ed elaborato una serie di raccomandazioni per il superamento degli ostacoli normativi legati ai programmi congiunti. In particolare, la Prof.ssa Antonella Forlino Pro-Rettrice all’Internazionalizzazione e coordinatrice accademica per l’Università di Pavia di EC2U e del progetto ED-AFFICHE, ha presentato i risultati del progetto ED-AFFICHE, evidenziando il ruolo cruciale che questo consorzio ha svolto nella definizione dei criteri per la futura creazione delle Lauree Europee.

La discussione sul tema è stata particolarmente attiva e tutti gli attori – università coinvolte nei tre progetti pilota, MUR e ANVUR- si sono dimostrati disponibili a continuare il dialogo formando un gruppo di lavoro. Obiettivo del gruppo, che si riunirà nuovamente a giugno, sarà quello di analizzare e discutere le sfide per il raggiungimento di un European Degree, formulando delle proposte operative per superare gli attuali ostacoli.

Il progetto ED-AFFICHE, consorzio che raggruppa università e stakeholders del settore appartenenti a 6 diverse Alleanze Europee, ha chiesto alla Commissione Europea di assumere un ruolo proattivo nel coordinare la collaborazione tra tutti i principali attori dello Spazio Europeo della Formazione Superiore (EHEA) per rendere la Laurea Europea una realtà. Questo appello è stato accolto con favore dalla Commissione Europea, che ha presentato il 27 marzo il progetto per la Laurea Europea come parte del nuovo pacchetto sulla formazione superiore.

Il coordinatore del progetto ED-AFFICHE, il Prof. Kurt Willems dell’Università KU Leuven, ha sottolineato l’importanza di un forte coordinamento da parte della Commissione Europea per garantire il successo della Laurea Europea. Ha enfatizzato l’urgente necessità di sviluppare processi per sostenere la collaborazione avviata nell’ambito di ED-AFFICHE e di tutti i progetti pilota di sperimentazione della Laurea Europea.

L’Università di Pavia, tramite l’Alleanza Europea EC2U e come rappresentante di EC2U nel progetto ED-AFFICHE, ha giocato un ruolo significativo nella definizione dei passi concreti verso la realizzazione della Laurea Europea.

La prof.ssa Antonella Forlino, Pro-Rettrice all’Internazionalizzazione e coordinatrice accademica per l’Università di Pavia di EC2U e del progetto ED-AFFICHE, evidenziando l’importanza di questo momento di trasformazione, ha dichiarato:

“La formazione universitaria europea è ad una svolta. Partendo dal programma Erasmus e passando per la costituzione delle Alleanze Europee si è finalmente arrivati alle Lauree Europee. E’ un momento particolarmente stimolante per gli Atenei e per gli studenti e di grande impatto per il mondo del lavoro. Sono davvero soddisfatta del ruolo che il nostro Ateneo ha avuto, e sono certa continuerà ad avere in questo percorso di cambiamento che renderà l’Ateneo di Pavia sempre più internazionale ed attrattivo in campo Europeo e non solo. Grazie ai corsi congiunti attivati all’interno dell’Alleanza Europea EC2U abbiamo già messo buone e solide basi per creare nel prossimo futuro, non appena definite le linee guida da parte della UE e permesso dalla legislazione italiana, percorsi di studio che rilascino un Diploma Europeo. Ringrazio sinceramente tutti gli Atenei italiani ed internazionali, il Ministero dell’Università e della Ricerca e l’Agenzia di accreditamento ANVUR per il lavoro svolto come partner del Progetto ED-AFFICHE”.

L’Università di Pavia si impegna a continuare a guidare l’evoluzione delle Lauree Europee e a promuovere la collaborazione tra gli attori chiave per garantire il successo di questa iniziativa che avrà un impatto significativo sugli studenti europei e sul mondo del lavoro.

I prossimi passi per la Laurea Europea

Il progetto della Commissione europea sulla Laurea Europea propone due possibilità: un’etichetta di Laurea Europea (Label) o un titolo di laurea europeo rilasciato congiuntamente da più università di diversi Paesi o da un’entità giuridica europea istituita da tali università.

Kurt Willems ha commentato le opzioni proposte: “Se uno degli obiettivi della Laurea Europea è quello di rimuovere gli ostacoli presenti nelle legislazioni nazionali o regionali per le lauree congiunte, la differenza tra il percorso verso un’etichetta e il percorso verso una laurea potrebbe essere minore di quanto si pensi. Entrambi richiedono un forte coordinamento da parte della Commissione europea.

Entrambi richiedono una guida chiara su come il quadro giuridico nazionale o regionale debba essere modificato per facilitare l’ottenimento dell’etichetta o della laurea. Entrambi richiedono il consenso degli Stati membri. Questo, naturalmente, a patto che la Commissione Europea spinga per una visione più ambiziosa dell’etichetta, facendola diventare qualcosa di più di una ‘semplice etichetta’ senza alcun significato legale – questo è quanto propone il consorzio ED-AFFICHE”.

Per garantire che la Laurea Europea abbia un impatto reale, ED-AFFICHE raccomanda vivamente alla Commissione Europea di intraprendere le seguenti azioni:

Integrare la Laurea Europea con i meccanismi di garanzia della qualità già esistenti attraverso il Processo di Bologna e l’Approccio Europeo all’accreditamento, per garantire che l’iniziativa sostenga e rafforzi attivamente i sistemi esistenti, promuovendo così la coerenza e l’efficacia.

Sviluppare meccanismi di finanziamento direttamente collegati alla Laurea Europea, tramite il programma Erasmus+. Questi meccanismi dovrebbero dare priorità all’inclusività, rafforzare il riconoscimento e promuovere l’avanzamento di programmi di alta qualità.

Creare e aggiornare costantemente una banca dati degli ostacoli legali allo sviluppo di programmi congiunti all’interno dell’UE e dello Spazio Europeo della Formazione Superiore (EHEA), come avviato nell’ambito di ED-AFFICHE.

Sviluppare una strategia dedicata per migliorare la visibilità dei programmi che ricevono l’etichetta europea.

ED-AFFICHE incoraggia vivamente la Commissione Europea a sfruttare i risultati del progetto come base per aumentare e approfondire la collaborazione tra gli attori chiave – dagli IIS agli Stati membri, dalle agenzie di garanzia della qualità ai datori di lavoro – e insieme coltivare e consolidare la Laurea Europea in una realtà a beneficio degli studenti europei.

Dichiarazioni da alcune delle principali parti coinvolte (stakeholder) impegnate attraverso ED-AFFICHE a dare forma alla Laurea Europea:

Zuzanna Hazubska, Capo del Gabinetto Politico del Ministro, Ministero della Scienza e dell’Istruzione Superiore in Polonia: “Dopo il workshop di ED-AFFICHE, le università polacche e il Ministero della Scienza e dell’Istruzione Superiore si sono riuniti nuovamente e hanno tradotto le idee in risultati tangibili. Questo sforzo di collaborazione è culminato in una proposta precisa ed esaustiva di emendamenti legislativi in materia di corsi di laurea congiunti transnazionali (joint programmes)”.

Rita Dias, presidente di Erasmus Student Network e membro del Comitato consultivo esterno di ED-AFFICHE: “La Laurea Europea, oltre a puntare sulla cooperazione internazionale e a sostenere la realizzazione di una continua mobilità, è un’iniziativa che nasce direttamente dal territorio, dagli istituti di formazione universitaria”.

“Per Erasmus Student Network è stato un privilegio essere coinvolti nel progetto pilota ED-AFFICHE e contribuire alla definizione di una delle più ambiziose politiche della formazione superiore del nostro tempo. Far parte di ED-AFFICHE significa anche far parte di qualcosa che, si spera, in futuro sarà disponibile per milioni di studenti in Europa: la Laurea Europea. I passi compiuti da questo progetto pilota non sono stati solo significativi, ma anche ben ponderati, considerando le prospettive di tutti gli attori coinvolti. La formulazione di una buona politica richiede la consultazione con tutti gli interlocutori coinvolti, e vogliamo ringraziare il team di ED-AFFICHE per aver tenuto conto di tutte le nostre prospettive e singolarità.”

Benjamin Dagot, responsabile degli Affari europei di HCERES (Alto Consiglio per la Valutazione della Ricerca e dell’Insegnamento Superiore, Francia): “Il lavoro svolto sull’European Degree Label (etichetta di diploma europeo) ci mette di fronte ai molti limiti e alle sfide che dobbiamo affrontare come europei. Il progetto ED-AFFICHE ha incarnato nel miglior modo possibile il processo iterativo e collettivo che è cruciale e un prerequisito per qualsiasi progresso”.

In definitiva, che cos’è la Laurea Europea (European Degree)? Un titolo di studio, rilasciato da più università europee e automaticamente riconosciuto in tutta Europa, che rispetta una serie di criteri che ne definiscono la sua natura congiunta e la sua elevata qualità formativa. In altre parole, un percorso di studio (valido per tutti i livelli: laurea, laurea magistrale o dottorato) che permette agli studenti di approfittare della mobilità in diverse sedi al fine di ottenere il rilascio di un titolo spendibile in tutti i paesi dell’Unione Europea.

