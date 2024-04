Fondazione Musica per Roma, appuntamenti dal 14 al 21 aprile 2024

(AGENPARL) - Roma, 12 Aprile 2024

Diciannovesima edizione

Una lezione e un doppio concerto

con

LUCA BRAGALINI

MARIO CORVINI

ENRICO PIERANUNZI

SIMONA SEVERINI

NEW TALENTS JAZZ ORCHESTRA

Domenica 21 aprile 2024

CASA DEL JAZZ

Ritorna il consueto appuntamento del 21 aprile con il compleanno della Casa del Jazz, luogo unico, centro propulsore e di produzione del jazz riconosciuto ormai in tutto il mondo e gestito dalla Fondazione Musica per Roma. Con l’Auditorium attivo tutto l’anno che ospita concerti, lezioni e incontri, le sale prova e registrazione dedicate alla produzione dei nuovi progetti discografici della Parco della Musica Records e la stagione estiva Summertime all’aperto da giugno ad agosto la Casa del Jazz da 19 anni sostiene il jazz italiano e internazionale a 360 gradi.

Per festeggiare il suo diciannovesimo compleanno si parte con una lezione di Luca Bragalini la mattina alle 11 dedicata al mondo musicale di George Gershwin e si prosegue il pomeriggio con un attesissimo doppio concerto di presentazione del disco di Enrico Pieranunzi e la NTJO New Talents Jazz Orchestra che esegue per la prima volta composizioni originali del pianista e compositore romano noto a livello internazionale. Ospite speciale la vocalist Simona Severini.

LEZIONE DI JAZZ ORE 11 – Biglietto 5 euro

“I mondi di George Gershwin” a cura di LUCA BRAGALINI

Le song di gershwin: da quanto va avanti questa storia?

Il mondo del jazz deve molto a Gershwin. Una cospicua porzione del repertorio jazzistico reca le firme di George e di suo fratello Ira. Le loro canzoni, benché nate tra gli anni Venti e Trenta, paiono sapersi adattare a qualsiasi contesto, a qualsiasi epoca. Dopo aver smontato il meccanismo che regolava a Broadway il rapporto tra testo e musica, al fine di scoprirne il funzionamento, inseguiremo la vicenda di una song dei fratelli Gershwin, dalla sua origine in un musical dei Roaring Twenties sino alla consacrazione nell’olimpo del jazz.

DOPPIO CONCERTO ORE 18 e ORE 21 Biglietto 15 euro

MARIO CORVINI NEW TALENTS JAZZ ORCHESTRA feat. ENRICO PIERANUNZI e SIMONA SEVERINI “Play Enrico Pieranunzi Entropy”

Per la prima volta in Italia le composizioni di Enrico Pieranunzi vengono eseguite e registrate (il disco della Parco della Musica Records è uscito di recente) da un’orchestra jazz formata da giovani talenti, la New Talents Jazz Orchestra diretta da Mario Corvini. Molti sono i lavori realizzati da Pieranunzi per le grandi formazioni jazz orchestrali, partendo dagli anni ’80 per Art Farmer fino ad arrivare al recente lavoro realizzato con la Brussels Jazz Orchestra, La sua musica ha un’adattabilità a molteplici interpretazioni: sia in trio che in big band le sue melodie ispirano colori nuovi nelle orchestrazioni. Il repertorio è composto da musiche di Pieranunzi con arrangiamenti del compositore stesso e del direttore Mario Corvini, un’occasione unica per riscoprire gemme musicali del pianista e compositore romano come Night Bird, Soft Journey, The Real You.

Formazione

MARIO CORVINI – direttore

ENRICO PIERANUNZI – piano

SIMONA SEVERINI – voce

NEW TALENTS JAZZ ORCHESTRA

Diego Bettazzi – alto sax, soprano sax, clarinet to

Alessio Bernardi – alto sax

Francesco Dominicis – sax tenore, clarinet to

Paolo Rosato – sax tenore

Riccardo Nebbiosi – sax baritono, clarinetto basso

Andrea Priola, Stefano Monastra, Giuseppe Todisco, Giacomo Serino – tromba, flicorno

Eugenio Renzetti Elisabetta Mattei Stefano Coccia Federico Proietti – trombone

Luca Berardi – chitarra

Alessandro Bintzios – contrabbasso

Damiano Daniele – batteria

Casa del Jazz, situata in Viale di porta Ardeatina all’interno di un grande parco, è costituita da tre edifici che ospitano differenti attività. All’interno della struttura principale, un auditorium multifunzionale, di 150 posti, è utilizzato per concerti dal vivo, proiezioni e incontri. Un sofisticato sistema di registrazione consente di realizzare prodotti discografici e, in questo modo, immortalare e diffondere i concerti e gli eventi ospitati dalla Casa. Nella stessa struttura è in funzione un ricco archivio audiovisivo, consultabile tramite postazioni multimediali, ed è aperta al pubblico una biblioteca. Gli altri due edifici ospitano rispettivamente il primo, sale di prova e registrazione e una foresteria a disposizione dei musicisti ospiti, l’altro un ristorante. Il progetto Casa del Jazz, fortemente voluto dal Sindaco Veltroni, nasce dalla confisca della Villa appartenuta al boss della banda della Magliana Enrico Nicoletti e, successivamente, assegnata al Comune di Roma. Una lapide posta all’ingresso, con i nomi delle vittime di mafia, realizzata in collaborazione con l’associazione Libera di Don Ciotti, testimonia la vittoria rappresentata dalla sua restituzione alla città e ai cittadini.