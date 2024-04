Antitrust – Comunicato stampa – Antitrust: il 17 aprile presentazione della Relazione annuale alla Camera

(AGENPARL) - Roma, 12 Aprile 2024

(AGENPARL) – ven 12 aprile 2024 COMUNICATO STAMPA

Antitrust: il 17 aprile presentazione della Relazione annuale alla Camera

L'evento sarà trasmesso in diretta su Rai3 alle 11 a cura di Rai

Parlamento e in streaming sul sito http://www.agcm.it e sui profili Facebook,

LinkedIn e X dell'Autorità

Mercoledì 17 aprile, alle ore 11, presso la Sala della Regina di Palazzo

Montecitorio, il Presidente dell’Autorità Garante della Concorrenza e del

Mercato, Roberto Rustichelli, presenterà la Relazione annuale

sull’attività svolta nel 2023.

L’evento sarà trasmesso in diretta televisiva su Rai3, a cura di Rai

Parlamento, e in streaming sul sito http://www.agcm.it e sui profili Facebook,

LinkedIn e X dell’Autorità. Sempre sul sito dell’Antitrust, al termine

dell’evento, saranno resi disponibili la Relazione annuale e il discorso

del Presidente.

Roma, 12 aprile 2024

Foto del Presidente Rustichelli

