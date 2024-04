(AGENPARL) - Roma, 11 Aprile 2024

STRAGE SUVIANA. SBARDELLA (FDI), DA SINDACATI STOP CACCIA ALLE STREGHE. SERVE IMPEGNO CONDIVISO

“La speculazione che alcuni sindacati stanno facendo sulla tragedia della centrale idroelettrica di Suviana è, non solo vergognosa, ma anche deplorevole. La piaga dei numerosi incidenti sul lavoro, che oltre a causare vittime provocano gravi infermità ai lavoratori, è un flagello che colpisce l’intera società. In momenti come questi, è essenziale mettere in pratica ogni azione possibile e agire con la massima collaborazione tra tutte le parti coinvolte. Ci aspettiamo che i sindacati, storicamente difensori dei diritti dei lavoratori, dimostrino solidarietà e cooperazione anziché indulgere in accuse infondate o in una caccia alle streghe. Non è il momento di posizioni ostili e gratuitamente propagandistiche. Anche se il governo Meloni potrebbe non godere della vostra simpatia, è stato eletto dal popolo italiano per guidare il Paese. Pertanto, è imperativo che i sindacati collaborino attivamente, nel rispetto dei cittadini e dei lavoratori, anziché alimentare divisioni e conflitti. Solo attraverso un impegno condiviso e una collaborazione costruttiva possiamo cercare di debellare questa mattanza che affligge da anni, ormai, la nostra società e garantire un ambiente lavorativo sicuro e giusto per tutti”.

