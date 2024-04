INVITO INAUGURAZIONE AREA PONTE LUCANO – 15 APRILE 2024 ORE 10

(AGENPARL) - Roma, 11 Aprile 2024

INVITO INAGURAZIONE AREA PONTE LUCANO – 15 APRILE 2024 ORE 10

Si terrà il prossimo Lunedì 15 Aprile, alla Presenza del Sindaco Metropolitano Roberto Gualtieri e del Sindaco di Tivoli Giuseppe Proietti, l’inaugurazione della riqualificazione che ha visto modificare il volto della via Maremmana Inferiore e dell’area adiacente al Mausoleo dei Plautii.

L’appuntamento è programmato per le 10 di Lunedì 15 Aprile presso via di Ponte Lucano nell’area in sponda destra del fiume dove sorge la nuova area verde all’imbocco del ponte antico.

Saranno presenti, oltre ai due Sindaci, la delegata alle Infrastrutture di Città Metropolitana, Manuela Chioccia, la Vicesindaca e Assessora ai Lavori Pubblici, Laura Di Giuseppe, il Sindaco di Guidonia Mauro Lombardo, i RUP e dirigenti di Città Metropolitana e del Comune di Tivoli, Arch. Massimo Piacenza e Dott. Tullio Lucci, il progettista Arch. Alessandro Panci, la Soprintendente, Arch. Lisa Lambusier e il Direttore dell’istituto VILLAE, Dott. Andrea Bruciati.