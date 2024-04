(AGENPARL) - Roma, 11 Aprile 2024

(AGENPARL) – gio 11 aprile 2024 GIORNATA DEL MARE. COLOMBO (FDI): RICCHEZZA DA PROTEGGERE E VALORIZZARE

“Dobbiamo porre maggiore attenzione alla straordinaria importanza ambientale, sociale ed economica che il mare riveste per l’Italia. Dobbiamo impegnarci a valorizzarlo e a proteggerlo. Per questo il governo Meloni punta, in un’ottica di salvaguardia e rispetto ambientale, allo sviluppo dell’economia legata al mare, tanto da farlo diventare un vero e proprio motore di progresso economico. Nell’ambito delle iniziative, cito quella che si è svolta stamattina a Rimini, dove è stato riattivato, dopo un attento intervento di manutenzione, il nautofono locale. C’è ancora molto da fare, i progetti sono molti. E ci impegneremo per realizzarli”. Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia Beatriz Colombo in occasione della Giornata del Mare che si celebra oggi.

