Fwd: Figline e Incisa Valdarno: variazioni orari Ecocentri. Aperture straordinarie per “Lo Stecco”

(AGENPARL) - Roma, 11 Aprile 2024

(AGENPARL) – gio 11 aprile 2024 Figline e Incisa Valdarno: variazioni orari Ecocentri

Aperture straordinarie per “Lo Stecco”

Il Burchio sarà chiuso il 15 e 16 aprile; nuovamente aperto da mercoledì 17

all’Ecocentro de ‘Il Burchio’ a Figline e Incisa Valdarno e nelle giornate del 15 e 16 aprile prossimo

la struttura sarà chiusa al pubblico, per motivi di sicurezza.

Al fine di minimizzare il disagio per le utenze nei 2 giorni sopra indicati, Alia Multiutility, in accordo

con l’Amministrazione comunale, ha predisposto l’ampliamento dell’orario di apertura dell’altro

Ecocentro comunale, “Lo Stecco” ubicato in via Norcenni 1.

Lo Stecco, nelle giornate di lunedì e martedì prossimo, infatti, sarà aperto al pubblico per l’intera

giornata, con orario 7.30-13/13.30-19, invece del consueto orario: il martedì al mattino e il lunedì nel

pomeriggio.

Da mercoledì, 17 aprile, il “Burchio” sarà regolarmente aperto e riprenderà i consueti orari: lunedì,

mercoledì, venerdì 7.30 – 13.00; martedì, giovedì, sabato 13.30 – 19.00.

L’Ecocentro, aperto a tutti i cittadini, anche residenti in altri Comuni serviti da Alia, è un’area

attrezzata dove le utenze, sia domestiche che non domestiche, possono portare quei rifiuti che, per

dimensioni, tipo o quantità non possono essere raccolti con il servizio “porta a porta”. Si tratta di

rifiuti particolari, ingombranti, pericolosi e non, tra cui batterie auto e moto, carta e cartone, grandi e

piccoli elettrodomestici, indumenti usati, inerti, lampade e neon, legno, metallo, oli e grassi

commestibili e/o minerali, pile, plastica, pneumatici fuori uso, sfalci e potature, toner, TV e monitor,

vernici/acidi/solventi,

vetro.

Alia ricorda che presso l’Ecocentro de “Lo Stecco”, nel comune di Figline e Incisa V.no, è attivo anche

l’Infopoint, sportello al cittadino dove è possibile richiedere informazioni, ritirare e riconsegnare le

attrezzature per la raccolta differenziata, prenotare il servizio di ritiro ingombranti a domicilio ed

effettuare segnalazioni.

Per ulteriori informazioni, richieste e segnalazioni è sempre possibile contattare il call center di Alia,

attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19.30 e il sabato dalle 8.30 alle 14.30, con i tre numeri 800

http://www.aliaserviziambientali.it.