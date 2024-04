172° ANNIVERSARIO DELLA POLIZIA DI STATO- APPUNTAMENTI DI DOMANI A PIAZZA DEL POPOLO

(AGENPARL) - Roma, 11 Aprile 2024

(AGENPARL) – gio 11 aprile 2024 COMUNICATO

Inizia domani, venerdì 12 aprile, a Roma in Piazza del Popolo, la tre giorni della Polizia di Stato in occasione del 172° Anniversario della sua costituzione. Stand informativi e conferenze con esperti coinvolgeranno la cittadinanza su varie tematiche della legalità e sui valori che animano la missione della Polizia di Stato. Un calendario denso di attività ed eventi nel “Villaggio della legalità”, dove si potranno conoscere da vicino le specialità e professionalità di questa longeva e moderna Amministrazione. Polizia Postale, Polizia stradale, Polizia ferroviaria, Polizia scientifica, cinofili, artificieri, atleti del Gruppo sportivo delle Fiamme Oro, la Banda, la Fanfara aspettano i cittadini per far conoscere i servizi svolti quotidianamente sul territorio nazionale. Saranno mostrati anche mezzi e strumenti in uso ai vari Reparti della Polizia di Stato.

Nei tre giorni, dalle ore 9:00 alle ore 11.00, i medici della Polizia di Stato eseguiranno gratuitamente i prelievi per gli esami ematici di routine e dalle ore 13:00 alle ore 18:00 sarà possibile sottoporsi, sempre gratuitamente, a visite cardiologiche con elettrocardiogramma.

Ecco gli appuntamenti di domani 12 aprile :

AREA PALCO/TRIBUNA

10:00 – Apertura stand

10:30 – Esibizione della Fanfara della Polizia di Stato

10:30 – Fiamme Oro – Specialità sport da combattimento e scherma. Sketch dei personaggi Geronimo e Tea Stilton.

14:00-16:00 –Proiezioni del docufilm “Senza rete” a seguire breve dibattito sul tema della sicurezza in rete

17:00-18:00 – Esibizioni Squadra Cinofili + Nucleo Artificieri

AREA CONFERENZE

09:30-10:45 – Conferenza sul tema: le frodi online.

11:00-11:45 – Conferenza sul tema: la sicurezza in ambito ferroviario

12:00-13:00 –Conferenza sul tema : Poliziotti per la libertà: dalle Fosse Ardeatine alla costituente

13:00-14:00 – Conferenza sul tema: l’odio e le discriminazioni a cui parteciperanno gli atleti della Fiamme Ore Elisa DI FRANCISCA Tecnico specialità scherma (violenza di genere) ; Edoardo GIORDAN atleta specialità scherma paralimpica (disabilità)

15:00-16:00 – Conferenza sul tema: effetti sul sistema nervoso centrale e pericolosità delle NSP – nuove sostanze psicoattive il cui relatore sarà il Prof. Matteo MARTI (Università di Ferrara)

16:00-17:00 Conferenza sul Tema: violenza di genere online

17:30: alla presenza del Capo della Polizia, Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, Prefetto Vittorio Pisani, verrà proiettato il trailer sui primi quattro episodi della docuserie “I ragazzi della scorte” cui seguirà un dibattito sul seguente tema “esercitare la memoria per ricordare chi ha sacrificato la propria vita per le Istituzioni” a cui parteciperanno il Direttore Centrale per la Polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di Stato, Prefetto Renato Cortese, la Presidente della Commissione Parlamentare Antimafia, Onorevole Chiara Colosimo, la sig.ra Tina Montinaro, moglie dell’Agente della Polizia di Stato Antonio Montinaro, capo scorta di Giovanni Falcone ucciso nella strage di Capaci.

18:00- Chiusura stand

Roma, 11 aprile 2024