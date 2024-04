Comunicato stampa: Decoro urbano. Continua l’installazione dei cestini porta rifiuti stradali.

(AGENPARL) - Roma, 10 Aprile 2024

Decoro urbano

Continua l’installazione dei cestini porta rifiuti stradali

L’Amministrazione comunale sta proseguendo in accordo con Hera Spa ad un

attenta verifica e razionalizzazione del numero dei cestini porta rifiuti stradali

presenti.

Si sta procedendo alla eliminazione di quelli superflui e ad una progressiva

sostituzione di quelli ammalorati, o non completamente idonei con nuovi modelli

ad apertura ristretta e dotati di coperchio per evitare l’introduzione impropria di

sacchetti.

La funzione dei cestini stradali è quella di raccogliere residui di ridotte

dimensioni come cicche di sigarette, bottiglie, cartacce etc., purtroppo ancora

troppo spesso vi è un errato conferimento da parte degli utenti, che anziché

usufruire del servizio porta a porta si disfano dei sacchetti di rifiuto

indifferenziato gettandoli impropriamente all’interno dei cestini porta rifiuti

stradali.

Per contrastare il fenomeno l’Amministrazione comunale, in accordo con Hera

ha provveduto da un lato ad aumentare la frequenza di svuotamento dei cestini

presenti in aree sensibili del territorio come la Pineta di Pinarella e dall’altro ad

una progressiva sostituzione, in alcune zone del territorio, dei vecchi cestini non

più completamente idonei in quanto sprovvisti di copertura e anche ad

intensificare i controlli.

In particolare a partire da maggio 2023 nuovi cestini sono stati installati da Hera

Spa in sostituzione di quelli obsoleti a Pinarella in v.le Italia (fra v.le Milazzo e

De Amicis) e a Milano Marittima in v.le Gramsci, Rotonda 1°maggio e Anello del

pino.

La sostituzione sta proseguendo anche quest’anno e precisamente a Cervia

nella zona di v.le Roma e Circonvallazione Sacchetti e a Pinarella nel Parco

Moneta e al Centro commerciale.

Cervia, 10 aprile 2024

