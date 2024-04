(AGENPARL) - Roma, 10 Aprile 2024

Comunicato stampa

A Cervia le iniziative per festeggiare il 79° della Liberazione

Il 23 aprile il corteo per la deposizione delle corone alle lapidi del centro storico.

Il 25 aprile manifestazioni celebrative a Savio, Castiglione, Pisignano, Cannuzzo,

Montaletto, Villa Inferno, Pinarella, Tagliata.

A Cervia

Lunedì 8 aprile ore 16.30 Inaugurazione della mostra collettiva “L’arte è libertà”. A cura di

Luciano Medri e Aride Savini. La mostra sarà aperta fino al 14 aprile tutti i giorni dalle ore

16.00 alle ore 18.00. Sala Rubicone.

Martedì 23 aprile ore 10.00 in Piazza Garibaldi Concerto del Corpo Bandistico “Città di

Cervia” e a seguire Corteo per la deposizione delle corone alle lapidi del centro

storico.

Mercoledì 24 aprile ore 10.00 Rappresentazione Teatrale “Dal cuore alla ragione” dedicata

a Maria Goia nel centenario della morte. Testo e regia di Michele Zizzari, interpretata dagli

studenti del Liceo Linguistico di Cervia e Gruppo Culturale Civiltà Salinara. In collaborazione

con CGIL, ANPI, Fondazione Argentina Altobelli, Biblioteca comunale Cervia, Musa Cervia.

Interverrà Isabella Pavolucci Segretaria Regionale CGIL Emilia-Romagna.

Teatro comunale di Cervia

Lunedì 29 aprile ore 16.30 incontro “Il cinema nel fascismo” conversazione con lo storico

Miro Gori. Biblioteca comunale.

Nel territorio

Giovedì 25 aprile ore 9.30 manifestazioni celebrative nel territorio con deposizione di

corone ai cippi dei Caduti a Savio, Castiglione, Pisignano, Cannuzzo, Montaletto, Villa

Inferno, Pinarella, Tagliata.

A Castiglione

Sabato 20 aprile ore 10.00 apertura della mostra “La Costituzione è come un albero”

realizzata dagli alunni della Scuola “Carducci” di Castiglione di Cervia con la collaborazione

dell’artista Alteo Missiroli. La mostra sarà aperta fino al 30 aprile e potrà essere visitata

presso la biblioteca “Celso Omicini” a Castiglione di Ravenna, negli orari di apertura della

biblioteca.

Martedì 23 aprile ore 9.00 “Camminiamo insieme per la pace”. Corteo degli alunni della

Scuola “Carducci” di Castiglione di Cervia. Deposizione di fiori di pace nei luoghi della

memoria di Castiglione (via Cavina, piazza Tre Martiri, Giardini di Myrna). Ritrovo Scuola

Carducci Castiglione di Cervia.

Giovedì 25 aprile ore 9.00 “Trofeo della Liberazione” triangolare di calcio per atleti scuola

calcio organizzato dalla Polisportiva Castiglionese in collaborazione con la Polisportiva

Saline. Campo sportivo Castiglione di Cervia.

Cervia, 10 aprile 2024