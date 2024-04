Banca d’Italia – Indagine sulle aspettative di inflazione e crescita, 1° trimestre 2024

(AGENPARL) - Roma, 10 Aprile 2024

Indagine sulle aspettative

di inflazione e crescita

http://www.bancaditalia.it/statistiche/index.html

10 aprile 2024

I principali risultati

Secondo l’indagine condotta tra il 23 febbraio e il 18 marzo 2024 presso le imprese italiane dell’industria e dei

servizi con almeno 50 addetti, nel primo trimestre del 2024 i giudizi sulla situazione economica generale e sulle

proprie condizioni operative sono divenuti meno negativi rispetto al periodo precedente. Circa un terzo delle

imprese manifatturiere ha tuttavia subito ritardi o rincari nell’approvvigionamento di input per effetto delle tensioni

nel Mar Rosso.

La domanda risulta ancora debole ma nel complesso in miglioramento: l’andamento è positivo nei servizi e nelle

costruzioni e meno negativo nell’industria in senso stretto. Dopo due trimestri di contrazione, un impulso

favorevole è giunto anche dalle vendite all’estero. Le prospettive per il secondo trimestre prefigurano una ripresa

delle vendite sospinta sia dalla domanda interna sia da quella estera.

I giudizi sulle condizioni per investire e di accesso al credito sono divenuti decisamente meno sfavorevoli

rispetto alla scorsa rilevazione. Il saldo tra previsioni di aumento e di riduzione della spesa per investimenti nel

2024 si conferma positivo. L’occupazione continuerebbe a crescere anche nel secondo trimestre dell’anno.

Negli ultimi 12 mesi i prezzi praticati dalle aziende hanno continuato a decelerare, con variazioni ben inferiori ai

picchi raggiunti nel 2023. Le attese sull’inflazione al consumo sono scese all’1,5 per cento su tutti gli orizzonti

temporali, raggiungendo in ogni comparto i livelli più bassi dal 2021.

Situazione economica generale (1)

Aspettative di inflazione al consumo tra 12 mesi (1)

(saldo tra giudizi di miglioramento e di

peggioramento rispetto a 3 mesi prima)

(tasso di inflazione annuale; valori percentuali)

−25

−50

2024 1° trim

2023 1° trim

2022 1° trim

2021 1° trim

2020 1° trim

2019 1° trim

2018 1° trim

2017 1° trim

2016 1° trim

2015 1° trim

2014 1° trim

2024 1° trim

2023 1° trim

2022 1° trim

2021 1° trim

2020 1° trim

2019 1° trim

2018 1° trim

2017 1° trim

2016 1° trim

−100

2015 1° trim

2014 1° trim

−75

(1) Le aree ombreggiate rappresentano i rispettivi intervalli di confidenza al 95 per cento delle stime. Cfr. tavv. s1 e

s4 dell’appendice statistica.

Periodo di riferimento: 1° trimestre 2024

Indagine sulle aspettative di inflazione e crescita 1

I giudizi delle

imprese sulla

situazione

economica

generale sono

divenuti meno

sfavorevoli

Nel primo trimestre del 2024 è nuovamente diminuita la quota di imprese italiane

dell’industria e dei servizi con almeno 50 addetti che segnalano un peggioramento della

situazione economica generale del Paese (al 21 per cento, dal 29 della scorsa

rilevazione e 37 nell’estate del 2023); la percentuale di aziende che ritiene la situazione

invariata è tuttavia ancora prevalente e in aumento (69 per cento, da 63 alla fine dello

scorso anno). Il saldo tra valutazioni positive e negative è salito di circa 10 punti

percentuali in tutti i settori, pur rimanendo negativo (Tavola 1). È anche scesa all’83 per

cento, dall’88 nella precedente rilevazione, la quota di imprese che ritengono bassa la

probabilità di un miglioramento della situazione economica nei successivi tre mesi.

La differenza tra la quota di imprese che hanno segnalato un aumento delle vendite nel

primo trimestre del 2024 e quella di coloro che ne hanno riportato una diminuzione è pari

a 2 punti percentuali (da -1); è rimasta positiva nei servizi e soprattutto nelle costruzioni,

mentre risulta ancora negativa nell’industria in senso stretto, seppur in miglioramento

rispetto allo scorso trimestre. Dopo due trimestri di contrazione, la domanda estera è

tornata a fornire un impulso positivo alle vendite. Nel secondo trimestre dell’anno la

domanda è attesa in aumento in tutti i comparti: la quota di imprese che prevedono una crescita delle vendite

complessive supera di 26 punti percentuali quella di chi ne prefigura una contrazione; il corrispondente saldo

per le esportazioni è pari a 17 punti.

La dinamica

della domanda

risulta ancora

debole ma è in

miglioramento

Le prospettive

a breve termine

lievemente più

ottimistiche;

l’impatto della

crisi nel Mar

Rosso si

concentra sulle

imprese

manifatturiere

Le prospettive a tre mesi sulle proprie condizioni operative sono migliorate in tutti i settori

e le macroaree, pur con intensità diversa: il saldo tra le attese di miglioramento e quelle

di peggioramento è tornato positivo dopo due trimestri per le imprese dei servizi e delle

costruzioni, mentre è rimasto negativo per quelle dell’industria in senso stretto (Figura

1). Nel complesso tali aspettative hanno beneficiato del miglioramento delle valutazioni

sulla domanda, mentre hanno risentito negativamente dell’andamento dei prezzi delle

materie prime energetiche e dell’incertezza economico-politica. Per effetto della

chiusura delle rotte commerciali navali nel Mar Rosso in atto dalla fine dello scorso anno,

circa un’impresa su tre dell’industria in senso stretto ha subito ritardi

nell’approvvigionamento di input o maggiori costi di trasporto nel primo trimestre

dell’anno. Secondo la metà di queste, tali difficoltà non si risolveranno prima della fine

del 2024.

Il saldo tra i giudizi di miglioramento e di peggioramento delle condizioni per investire

nel primo trimestre dell’anno è decisamente aumentato rispetto alla scorsa rilevazione,

pur rimanendo negativo (a -7 punti percentuali da -21); anche quello relativo alle

valutazioni sulle condizioni di accesso al credito è migliorato (a -5 punti da -13), tornando

sui livelli dell’inizio del 2022. Oltre l’80 per cento delle imprese si attende condizioni di

accesso al credito stabili nel secondo trimestre. La quota di aziende che prevedono un

aumento della spesa per investimenti nel 2024 supera di 14 punti quella di chi ne anticipa

una riduzione. Le intenzioni di investimento risultano più diffuse nel settore dei servizi e delle costruzioni,

rispetto all’industria in senso stretto (i saldi sono rispettivamente pari a 19, 16 e 7 punti percentuali).

Le condizioni

per investire

sono divenute

molto meno

sfavorevoli

testo è stato curato da Lucia Modugno e Elisa Guglielminetti.

L’Indagine raccoglie i dati, esclusivamente per finalità di analisi economica, che vengono trattati ed elaborati in forma

aggregata, nel rispetto della normativa sulla privacy. Si ringraziano le 1.579 imprese con almeno 50 addetti (680

dell’industria in senso stretto, 702 dei servizi e 197 del settore delle costruzioni) che hanno partecipato alla rilevazione. Il

questionario utilizzato, l’appendice statistica e la nota metodologica sono disponibili ai seguenti indirizzi:

http://www.bancaditalia.it/statistiche/basi-dati/bird/inflazione-e-crescita/questionarioinflazione/documenti/quest_I_trim_2024.pdf

http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/indagine-inflazione/2024-indagine-inflazione/03/dati_2024_03.zip

https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/metodi-e-fonti-note/metodi-note-2022/IAI_metodi_e_fonti.pdf

Le prospettive

sull’occupazione

rimangono

favorevoli

La quota di aziende che prevedono di espandere il numero di addetti nel secondo

trimestre del 2024 è salita al 28 per cento dal 23, raggiungendo valori elevati in tutti i

settori, a fronte di una diminuzione delle quote di chi si attende di ridurre o di lasciare

invariata la compagine (rispettivamente al 9 e 63 per cento). Le prospettive sono

migliorate in misura significativa nell’edilizia non residenziale, in cui si registra un saldo

di 37 punti percentuali (da 24 nel trimestre precedente) e sono rimaste positive anche

nell’edilizia residenziale, pur attenuandosi (16 punti percentuali, da 21).

Negli ultimi 12 mesi i prezzi praticati dalle aziende sono aumentati in media dell’1,8 per

cento nell’industria in senso stretto, del 3,1 nei servizi e del 4,3 nelle costruzioni. Per

l’industria in senso stretto, tali variazioni risultano inferiori di circa 8 punti percentuali al

picco raggiunto nel terzo trimestre del 2022, mentre nei servizi e nelle costruzioni la

decelerazione è stata più contenuta e prosegue da tre e quattro trimestri

rispettivamente. Nei prossimi 12 mesi la crescita dei listini si attenuerebbe

ulteriormente per le aziende dei servizi (al 2,6 per cento) e delle costruzioni (al 4,1),

mentre salirebbe nell’industria in senso stretto (al 2,2 per cento). Alla dinamica attesa

dei prezzi contribuirebbero principalmente, sia per l’industria sia per i servizi, i rialzi dei

prezzi delle materie prime e del costo del lavoro: circa due imprese su tre prevedono di aumentare le

retribuzioni orarie dei propri dipendenti nei prossimi 12 mesi, in linea con i valori dello scorso trimestre.

I prezzi di vendita

hanno

continuato a

decelerare

nonostante

attese di

aumento del

costo del lavoro

Le aspettative di

inflazione sono

scese all’1,5 per

cento su tutti gli

orizzonti

temporali

Le attese sull’inflazione al consumo sono scese in tutti i comparti e su tutti gli orizzonti

temporali (Figura 4), raggiungendo i valori più bassi dalla seconda metà del 2021. Il

tasso atteso di inflazione al consumo per il complesso delle imprese dell’industria in

senso stretto e dei servizi si è attestato all’1,5 per cento su tutti gli orizzonti temporali,

da 2,4 per cento nella precedente indagine per le attese a 6 mesi, 2,3 per quelle a 12

mesi e 2,1 per quelle a 24 mesi e su un orizzonte compreso tra i 3 e i 5 anni. Per le

imprese di costruzione l’inflazione attesa rimane lievemente più elevata (all’1,7 per

cento sui 6 mesi e all’1,8 sugli altri orizzonti temporali).

Tavola 1

Principali risultati dell’indagine (1)

(valori percentuali e punti percentuali)

Industria in s.s.

2023 4o tr.

Servizi

2024 1o tr.

2023 4o tr.

Costruzioni

2024 1o tr.

2023 4o tr.

Totale

2024 1o tr.

2023 4o tr.

2024 1o tr.

Valori percentuali

Aspettative di inflazione a 6 mesi

Aspettative di inflazione a 12 mesi

Variazione prezzi propri fra 12 mesi

Saldi tra giudizi di miglioramento e peggioramento (punti percentuali)

Giudizi sul trimestre precedente

Situazione economica generale

-23,7

-14,0

Domanda totale

-12,4

Domanda estera

Condizioni per investire

-19,7

-13,1

-21,1

-10,9

-25,2

-10,4

-17,0

-17,5

-20,7

Previsioni a 3 mesi

Domanda totale

Domanda estera

-17,5

-11,0

Nel I sem. del 2024 rispetto al II sem. 2023

Nel 2024 rispetto al 2023

Condizioni economiche delle imprese

Occupazione

Previsioni sulla spesa per investimenti

(1) Le tavole statistiche contenenti tutti i dati commentati nell’indagine sono disponibili all’indirizzo:

http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/indagine-inflazione/2024-indagine-inflazione/03/dati_2024_03.zip

Figura 1

Previsioni a 3 mesi sulle condizioni economiche in cui operano le imprese (1)

(punti percentuali)

−10

−20

−30

−40

−50

−60

−70

industria in s. s.

servizi

2024 1° trim

2023 3° trim

2023 1° trim

2022 3° trim

2022 1° trim

2021 3° trim

2021 1° trim

2020 3° trim

2020 1° trim

2019 3° trim

2019 1° trim

2018 3° trim

2018 1° trim

2017 3° trim

2017 1° trim

2016 3° trim

2016 1° trim

2015 3° trim

2015 1° trim

2014 3° trim

2014 1° trim

−10

−20

−30

−40

−50

−60

−70

costruzioni

(1) Saldi tra giudizi di miglioramento e giudizi di peggioramento.

Figura 2.1

Andamento dei propri prezzi di vendita e della domanda (1)

(imprese dell’industria in senso stretto; valori percentuali)

Propri prezzi di vendita

(variazioni sui 12 mesi)

Domanda

(saldi tra giudizi di aumento e diminuzione)

−1,5

−25

−3,0

−4,5

−50

−6,0

variazione prevista

2025 1° trim

2024 1° trim

2023 1° trim

2022 1° trim

2021 1° trim

2020 1° trim

2019 1° trim

2018 1° trim

2017 1° trim

2016 1° trim

2015 1° trim

2014 1° trim

2025 1° trim

2024 1° trim

2023 1° trim

2022 1° trim

2021 1° trim

2020 1° trim

2019 1° trim

2018 1° trim

2017 1° trim

2016 1° trim

2015 1° trim

2014 1° trim

−75

variazione realizzata

(1) Stime winsorizzate: i valori esterni all’intervallo compreso tra il 5o e il 95o percentile sono stati posti pari al valore soglia

dei percentili stessi. Nella figura sui prezzi di vendita, la variazione realizzata (linea rossa) si riferisce alla variazione dei

prezzi nei 12 mesi precedenti, mentre la variazione prevista (linea blu) si riferisce alle previsioni su un orizzonte di 12 mesi,

formulate nello stesso trimestre dell’anno precedente. Nella figura sulla domanda, i saldi si riferiscono all’andamento della

domanda nel trimestre (linea rossa) e alle previsioni sull’andamento della domanda nei tre mesi successivi, formulate nel

trimestre precedente (linea blu).

Figura 2.2

Andamento dei propri prezzi di vendita e della domanda (1)

(imprese dei servizi; valori percentuali)

Propri prezzi di vendita

(variazioni sui 12 mesi)

Domanda

(saldi tra giudizi di aumento e diminuzione)

−1,5

−25

−3,0

−4,5

−50

−6,0

variazione prevista

2025 1° trim

2024 1° trim

2023 1° trim

2022 1° trim

2021 1° trim

2020 1° trim

2019 1° trim

2018 1° trim

2017 1° trim

2016 1° trim

2015 1° trim

2014 1° trim

2025 1° trim

2024 1° trim

2023 1° trim

2022 1° trim

2021 1° trim

2020 1° trim

2019 1° trim

2018 1° trim

2017 1° trim

2016 1° trim

2015 1° trim

2014 1° trim

−75

variazione realizzata

Figura 2.3

Andamento dei propri prezzi di vendita e della domanda (1)

(imprese di costruzione; valori percentuali)

Propri prezzi di vendita

(variazioni sui 12 mesi)

Domanda

(saldi tra giudizi di aumento e diminuzione)

−1,5

−25

−3,0

−4,5

−50

−6,0

variazione prevista

2025 1° trim

2024 1° trim

2023 1° trim

2022 1° trim

2021 1° trim

2020 1° trim

2019 1° trim

2018 1° trim

2017 1° trim

2016 1° trim

2015 1° trim

2014 1° trim

2025 1° trim

2024 1° trim

2023 1° trim

2022 1° trim

2021 1° trim

2020 1° trim

2019 1° trim

2018 1° trim

2017 1° trim

2016 1° trim

2015 1° trim

2014 1° trim

−75

variazione realizzata

(1) Stime winsorizzate: i valori esterni all’intervallo compreso tra il 5o e il 95o percentile sono stati posti pari al valore soglia

dei percentili stessi. Nella figura sui prezzi di vendita, la variazione realizzata (linea rossa) si riferisce alla variazione dei

prezzi nei 12 mesi precedenti, mentre la variazione prevista (linea blu) si riferisce alle previsioni su un orizzonte di 12 mesi,

formulate nello stesso trimestre dell’anno precedente. Nella figura sulla domanda, i saldi si riferiscono all’andamento della

domanda nel trimestre (linea rossa) e alle previsioni sull’andamento della domanda nei tre mesi successivi, formulate nel

trimestre precedente (linea blu).

Figura 3

Giudizio sulle condizioni per l’investimento rispetto al trimestre precedente (1)

(punti percentuali)

industria in s. s.

servizi

2024 1° trim

2023 3° trim

2023 1° trim

2022 3° trim

2022 1° trim

2021 3° trim

2021 1° trim

2020 3° trim

2020 1° trim

2019 3° trim

2019 1° trim

2018 3° trim

2018 1° trim

2017 3° trim

2017 1° trim

2016 3° trim

2016 1° trim

2015 3° trim

2015 1° trim

2014 3° trim

−10

−20

−30

−40

−50

−60

−70

2014 1° trim

−10

−20

−30

−40

−50

−60

−70

costruzioni

(1) Saldi tra giudizi di miglioramento e giudizi di peggioramento.

Figura 4

Aspettative sull’andamento dei prezzi al consumo in Italia: indagini a confronto (1)

(variazioni percentuali sul periodo corrispondente)

rilevazione 2023 2° trim

rilevazione 2023 4° trim

2026 1° trim

2025 4° trim

2025 3° trim

2025 2° trim

2025 1° trim

2024 4° trim

2024 3° trim

2024 2° trim

2024 1° trim

2023 4° trim

2023 3° trim

2023 2° trim

rilevazione 2023 3° trim

rilevazione 2024 1° trim

(1) Il primo punto di ciascuna curva è il dato definitivo disponibile al momento della realizzazione dell’indagine, fornito agli

intervistati nel questionario come riferimento per la formulazione delle loro aspettative; il secondo punto si riferisce alla

media delle previsioni per i successivi 6 mesi; il terzo punto alla media delle previsioni per i successivi 12 mesi; il quarto

punto alla media delle previsioni per i successivi 24 mesi.

Figura 5

Distribuzione delle aspettative del tasso di inflazione al consumo a 12 mesi (1)

(stima non parametrica)

Densità di probabilità

aspettative formulate nel 2024 1° trim

aspettative formulate nel 2023 4° trim

Figura 6

Distribuzione delle aspettative del tasso di inflazione al consumo (1)

(stima non parametrica per diversi orizzonti temporali)

Densità di probabilità

aspettative a 6 mesi

aspettative a 12 mesi

aspettative a 24 mesi

(1) Stime ottenute utilizzando una finestra di Parzen (kernel density) gaussiana con fattore di smoothing (bandwidth) pari

a 0,75.

