172° ANNIVERSARIO DELLA POLIZIA DI STATO

Anniversario della fondazione

della Polizia di Stato

essercisempre

a cura di:

Chiara Distratis

Cristiano Morabito

DATI 2023

foto di:

Davide Barbaro

Valerio Giannetti

Matteo Losito

Quanti siamo

La Polizia di Stato, per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali si avvale, secondo dati aggiornati al 31 dicembre 2023, di una

forza effettiva complessiva pari a 99.137 unità. La consistenza

del personale che espleta funzioni di polizia (cosiddetti ruoli ordinari) è pari a 93.646 unità di cui 4.428 appartenenti alla carriera dei funzionari e al ruolo direttivo (di cui 137 sono commissari frequentatori di corsi di formazione iniziale), 16.400 ispettori,

1.006 allievi vice ispettori, 15.319 sovrintendenti, 54.111 assistenti/agenti e 2.382 allievi agenti. La consistenza del personale della

Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica e

professionale (comprensiva della carriera dei medici e del personale della Banda Musicale della Polizia di Stato) è pari a 5.491 unità, di cui 836 appartenenti alla carriera dei funzionari tecnici/medici e al ruolo direttivo tecnico, 1.339 ispettori tecnici/Banda Musicale, 156 allievi vice ispettori tecnici, 1.606 sovrintendenti tecnici e 1.554 assistenti/agenti tecnici.

Ufficio Concorsi

Oltre ai vincitori dei concorsi è stata avviata l’assunzione dei congiunti del personale delle forze di polizia,

aventi titolo, che hanno chiesto di essere incorporati

quali agenti della Polizia di Stato (5 domande presentate) e operatori tecnici della Polizia di Stato (17 domande presentate).

4 CONCORSI INTERNI EFFETTUATI (domande presentate)

1.141 posti da vice ispettore (19.451) bandito 2020 concluso 2023

11 posti Fanfara (19) bandito 2022 e concluso 2023

1.515 posti da vice sovrintendente (18.967) bandito 2022

concluso 2023

1.447 posti da vice sovrintendente (18.296) in atto

20 CONCORSI PUBBLICI EFFETTUATI (domande presentate)

140 posti da commissario (3.863) in atto

1.000 posti da vice ispettore (24.338) in atto

1.650 posti da allievo agente (52.190) in atto

20 CONCORSI PUBBLICI EFFETTUATI (domande presentate)

140 posti da commissario (4.620) bandito 2021 e concluso

110 posti da vice ispettore tecnico sanitario (4.342) bandito

2022 concluso 2023

192 posti da vice ispettore tecnico telematica (2.279) bandito 2022 e concluso 2023

24 posti da vice ispettore tecnico equipaggiamento (999)

bandito 2022 e concluso 2023

100 posti da vice ispettore tecnico accasermamento (1.218)

bandito 2022 e concluso 2023

12 posti da vice ispettore tecnico Polizia Scientifica (1.934)

bandito 2022 e concluso 2023

50 posti da vice ispettore tecnico motorizzazione (599) bandito 2022 e concluso 2023

12 posti da vice ispettore tecnico psicologia (225) bandito

2022 e concluso 2023

18 atleti delle Fiamme Oro (54) bandito 2022 concluso 2023

8 posti da orchestrale (223) in atto

1.188 posti da allievo agente (50.140) bandito 2022 concluso 2023

23 atleti delle Fiamme Oro (57) bandito 2023 concluso 2024

45 medici (138) bandito 2022 concluso 2023

48 medici (110) bandito 2023 concluso 2024

28 atleti delle Fiamme Oro (96) bandito e concluso 2023

1.000 posti da vice ispettore (49.124) bandito 2020 e concluso 2023

2.138 posti da allievo agente riservato VFP (2.102) bandito e

concluso 2023

Riconoscimenti premiali

Promozioni

per merito straordinario

Assunzioni

Encomi solenni

1.555

Encomi

7.216

28.647

Sul piano delle politiche di assunzione sono state attuate strategie per inserire unità di personale anche

extra turn-over. Il complesso delle iniziative adottate ha consentito di ottenere il maggior numero di assunzioni possibili, in aderenza alla complessa normativa di settore: con l’emanazione del d.P.C.M. 4 dicembre

2023 è stata autorizzata l’assunzione di un contingente complessivo di 5.052 unità, di cui 4.080 a copertura del turn-over e 972 extra turn-over (369 ai sensi della

L. 30/12/2018, n. 145, 260 ai sensi del d.l. 30/12/2019, n.

162, 300 ai sensi della L. 30/12/2020, n. 178 e 43 ai sensi

del d.l. 22/04/2023, n. 44), così ripartito: 117 commissari, 8 commissari tecnici, 872 vice ispettori, 18 vice ispettori tecnici, 55 atleti Fiamme Oro e 3.982 allievi agenti

(1.844 da immettere dalla vita civile e 2.138 dal concorso riservato ai volontari della Difesa).

Missioni all’estero

Nel 2023 sono stati adottati 157 provvedimenti di invio in missione all’estero nei confronti di appartenenti ai vari

ruoli della Polizia di Stato.

Uffici Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico

Il comparto “controllo del territorio”, nel suo complesso,

è costituito da oltre 19.648 unità1 .

Il Servizio Controllo del Territorio della Direzione Centrale Anticrimine svolge attività di indirizzo e supporto

dei 106 Uffici Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e i 360 Uffici Controllo del Territorio, i quali in attuazione delle linee strategiche individuate dai Questori,

nella loro funzione di Autorità Provinciali di Pubblica Sicurezza, hanno compiti di controllo del territorio e prevenzione generale attraverso la gestione delle Sale Operative, il coordinamento delle unità specialistiche e la ricezione delle denunce.

pronto intervento sia di soccorso pubblico, evidenziando l’elevata professionalità e il coraggio delle donne e

degli uomini che appartengono al comparto “controllo

del territorio”.

Il dispositivo di controllo del territorio ha consentito

di arrestare 18.994 persone e denunciarne 102.922.

UFFICI PREVENZIONE GENERALE E SOCCORSO PUBBLICO

Persone controllate

Persone denunciate all’a.g.

Persone arrestate

102.922

18.994

1. Di cui 1.649 in forza ai Reparti Prevenzione Crimine e alle UOPI.

Reparti Prevenzione Crimine

I 21 Reparti Prevenzione Crimine (RPC), direttamente dipendenti dal Servizio Controllo del Territorio, coadiuvano le Questure nell’attuazione di servizi di controllo del

territorio ordinari e straordinari e nell’esecuzione di operazioni di polizia giudiziaria, garantendo una componente aggiuntiva al dispositivo di controllo del territorio con

244 equipaggi dispiegati mediamente ogni giorno.

Le 21 sezioni delle Unità Operative di Primo Intervento (UOPI), che concorrono ai

dispositivi di prevenzione generale, attuati dalle Questure, attraverso l’ordinaria attività di vigilanza dinamica a protezione degli obiettivi a particolare rischio

di minaccia terroristica, rappresentano

un’ulteriore risorsa sul territorio anche per

fronteggiare il verificarsi di eventuali situazioni

che possano mettere a repentaglio l’ordine e la sicurezza

pubblica nel mutevole scenario. Nel 2023 i team UOPI sono stati attivati in occasione di 44 segnalazioni inerenti eventi critici, vi sono state, altresì, 8 attivazioni del Negoziatore di 1° livello. I Reparti prevenzione crimine hanno contribuito alla realizzazione di numerose operazioni antimafia, eseguendo 210 operazioni di polizia giudiziaria supportando con 1.441 equipaggi le Squadre Mobili delle Questure.

Per quanto concerne l’attività di controllo del territorio, sono stati attuati i seguenti dispositivi di rinforzo ad

“alto impatto”:

> CRIMINALITÀ FOGGIANA: piano straordinario di sicurezza pubblica e di controllo del territorio per il contrasto alle organizzazioni criminali attive nel foggiano, con l’impiego quotidiano di circa 28 equipaggi.

> PROGETTO TRINACRIA: piano interprovinciale finalizzato a realizzare posti di controllo nelle aree della

Sicilia più lontane dai presidi territoriali delle Forze di

Polizia, con l’impiego quotidiano di circa 15 equipaggi.

> FOCUS ’NDRANGHETA: piano regionale finalizzato a

contrastare l’operatività sul territorio della criminali-

tà mafiosa calabrese, con l’impiego quotidiano di circa 35 equipaggi.

> PROGETTO CAMORRA: operazioni ad alto impatto e

di presidio del territorio nelle province di Napoli e Caserta, con l’impiego quotidiano di circa 30 equipaggi.

> Altre analoghe attività hanno riguardato il litorale romano, nonché i confini terrestri orientali e occidentali nazionali, dove sono stati effettuati mirati servizi di controllo nelle aree di retro-valico per il contrasto al traffico di migranti, con l’impiego quotidiano di

22 equipaggi.

ATTIVITÀ OPERATIVA DEI REPARTI PREVENZIONE CRIMINE

Persone controllate

Veicoli controllati

946.106

Azioni di supporto in operazioni di p.g.

Equipaggi impiegati in operazioni di p.g.

1.441

ORGANICO

EQUIPAGGI

RICHIESTE QUESTURE

ATTIVAZIONI

7.291

1.050

8.301

1.068

6.864

1.163

7.018

1.745

Immigrazione e Polizia delle Frontiere

MIGRAZIONE REGOLARE

In ordine ai procedimenti amministrativi di rilascio/rinnovo dei titoli di

soggiorno, prosegue l’attività di costante monitoraggio delle dinamiche

procedurali e della funzionalità dei

sistemi informatici relativi allo stato di lavorazione delle istanze, al fine di assicurare che i territoriali Uffici Immigrazione esercitino le funzioni amministrative in modo conforme

al dettato normativo.

Per quanto concerne la popolazione straniera regolarmente soggiornante sul territorio nazionale, il dato

Nello specifico, si evidenzia che

di cui 210.557 in formato cartaceo e

Dal raffronto con i dati riferiti

emerge un decremento del 3% circa.

A quest’ultimo riguardo si specifica tuttavia che per gli oltre 180.000

permessi per protezione temporanea già rilasciati agli sfollati dal conflitto in Ucraina, è stata prevista la

proroga di validità “ope legis” a tutto

il 31 dicembre 2023.

Nell’ambito della procedura per l’emissione dei permessi di soggiorno,

che avviene in forza di una convenzione stipulata dal Ministero dell’Interno con la società Poste Italiane Spa, è

stato istituito uno specifico Gruppo di

lavoro per la definizione degli aspetti tecnico-operativi da riportare nel

nuovo strumento pattizio.

PROTEZIONE INTERNAZIONALE

Nel corso del 2023, le istanze di

protezione internazionale registrate presso le Questure sono state

137.974, in aumento rispetto alle

84.399 del 2022.

REGOLAMENTO DUBLINO

Il Sistema Dublino nasce dalla applicazione congiunta del Regolamento (UE) 603/2013 – Eurodac e del Regolamento (UE) 604/2013 – Dublino

III e stabilisce i criteri e i meccanismi

di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una

domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di Paese terzo o da

un apolide.

La pressione migratoria che ha interessato negli anni scorsi il nostro

territorio è stata caratterizzata da

un notevole afflusso di cittadini extracomunitari che, una volta sbarcati, vengono tutti identificati e fotosegnalati secondo le disposizioni contenute nel citato atto dell’UE.

Gli spostamenti di tali persone

all’interno del territorio comunitario hanno generato i cosiddetti movimenti secondari che alimentano le richieste di presa e ripresa in carico dei

migranti, nel rispetto delle previsioni

del Regolamento Dublino.

Tali istanze vengono trasmesse

dall’Unità Dublino, incardinata presso il Dipartimento per le Libertà Civili

e l’Immigrazione, alla Direzione Centrale dell’Immigrazione e Frontiere,

che provvede a effettuare i controlli di sicurezza, inviando successivamente il relativo riscontro mediante

la piattaforma informatica denominata Dublinet.

Nel 2023 si è avuto un incremento delle richieste di ripresa in carico

dei cd Dublinanti (cd flusso incoming)

dovuto anche alla fine dell’emergenza sanitaria che ha interessato l’intera Europa.

In tale ambito, infatti, le posizioni verificate e analizzate sulla piattaforma Dublinet nel 2023 sono sta-

te 36.493 (con una protocollazione

di 68.429 documenti connessi alle

posizioni anzidette) in raffronto alle

30.041 del 2022.

Di queste risulta essere stata individuata e registrata una nuova posizione di stranieri oggetto di particolare attenzione sotto il profilo della sicurezza nazionale, condivisa con

la Direzione Centrale Polizia di Prevenzione, con la movimentazione totale di 25 carteggi riservati, connessi anche ad altre posizioni precedentemente individuate.

Nel corso dell’anno di riferimento,

sono state registrate 642 posizioni

correlate all’organizzazione di trasferimenti di Dublinanti dall’Italia verso i

Paesi membri (cd flusso outgoing) dei

quali 21 andati a buon fine (con 3 che

hanno necessitato dell’assistenza di

personale di scorta in ordine ai profili

di sicurezza rilevati, messo a disposizione dagli uffici territoriali e da questa Direzione Centrale).

RIAMMISSIONI

Le procedure di riammissione, avviate in attuazione di specifici Accordi bilaterali e dell’Accordo euro-

peo sul trasferimento della responsabilità dei rifugiati, sono state 815

nel 2023 in diminuzione rispetto alle

925 nel 2022.

A seguito delle verifiche effettuate sui sistemi nazionali, tali richieste hanno determinato la riammissione sul territorio dello Stato di

persone titolari di permessi di soggiorno per motivi di protezione internazionale.

RELOCATION

Nell’ambito delle procedure di voluntary relocation, implementate

nell’anno 2023 a seguito della decisione GAI del 10 giugno 2022, l’Italia ha ricollocato 986 richiedenti asilo sbarcati in territorio nazionale, di

cui 886 in Germania, 30 in Finlandia,

28 in Croazia, 17 in Portogallo, 14 in

Francia, 5 in Irlanda, 5 in Lituania, 1

in Norvegia, rispetto ai 117 ricollocati nel 2022.

CORRIDOI UMANITARI

E EVACUAZIONI

In relazione al progetto denominato “Apertura di corridoi umanitari”,

frutto di accordi sottoscritti tra il

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, il

Ministero dell’Interno e la Comunità di S. Egidio, la Federazione delle

Chiese Evangeliche e la Tavola Valdese, con l’obiettivo di favorire l’ingresso in Italia, in modo legale e in

condizioni di sicurezza, di potenziali destinatari di protezione internazionale e di persone in comprovate

condizioni di vulnerabilità, nel 2023

sono stati 779 gli stranieri provenienti da Libano, Etiopia, Giordania,

Iran e Pakistan che, beneficiando di

tale progetto, hanno fatto ingresso nel nostro Paese, rispetto ai 969

del 2022.

Con riferimento al fenomeno

dell’evacuazione dall’Afghanistan

nel corso del 2023 sono stati concessi 1.402 nulla osta all’ingresso

di cui 1.256 richiesti dal Ministero della Difesa COVI e 146 per richieste di varie associazioni pervenute al MAECI, rispetto ai 2.309

del 2022.

REINGRESSI

Nel corso del 2023, sono stati curati i procedimenti inerenti le richieste di speciale autorizzazione del

Ministro dell’Interno al reingresso

sul territorio nazionale avanzate

ai sensi dell’articolo 13, commi 13 e

14 del D.Lgs. 286/98 dagli stranieri espulsi.

Ai fini della corretta istruzione

di tali procedimenti vengono acquisite istanze, informazioni e pareri sia sul territorio nazionale, attraverso le Prefetture/UTG e le Questure, sia all’estero per il tramite

delle Rappresentanze Diplomatico/Consolari italiane.

Nel 2023 sono state esaminate

234 istanze di reingresso, in diminuzione rispetto alle 346 dell’an-

no precedente, con una registrazione di 1.335 carteggi correlati alle

istanze anzidette rispetto ai 1.431

dell’anno precedente.

MIGRAZIONE IRREGOLARE

Per ciò che concerne i provvedimenti di rimpatrio gli Uffici Immigrazione delle Questure hanno adottato nel 2023 complessivamente

28.983 provvedimenti di allontanamento dal territorio nazionale nei

confronti di cittadini stranieri e comunitari. Nel medesimo periodo, sono stati rimpatriati 4.368 tra stranieri e cittadini comunitari, destinatari dei suddetti provvedimenti. Tra

di essi, 7 stranieri sono stati allontanati per motivi di sicurezza dello

Stato o poiché contigui a organizzazioni terroristiche.

Con specif ico riferimento ai

CITTADINI

COMUNITARI

CITTADINI

STRANIERI

28.330

eseguiti (rimpatri effettivi)

4.267

eseguiti autonomamente

dall’interessato

PROVVEDIMENTI* ADOTTATI

TOTALE

di cui

*espulsioni (amministrative e giudiziarie) e respingimenti dei Questori.

4.368 rimpatriati, si è reso necessario scortarne fino ai rispettivi Paesi

di destinazione 3.538 (circa l’81%),

mediante l’impiego di personale

specializzato della Polizia di Stato

(1.032 con voli di linea o navi e 2.506

con voli charter).

Le operazioni con voli charter appositamente noleggiati sono state

106, realizzate anche in forma congiunta in collaborazione con FRONTEX e altri Paesi membri dell’UE. Nel

2022 invece, i voli charter erano sta-

ti 110, per il rimpatrio di 2.724 stranieri (2.234 tunisini, 316 egiziani, 95

nigeriani, 53 georgiani, 13 albanesi e

13 gambiani) di cui 18 congiunti (4 organizzati dall’Italia).

L’attività di rimpatrio è stata realizzata anche mediante il preventivo

trattenimento delle persone da rimpatriare nei Centri di permanenza

per il rimpatrio (CPR), spesso per la

necessità di acquisire i necessari documenti di viaggio dalle competenti

Rappresentanze diplomatiche.

VOLI CHARTER DI RIMPATRIO

CHARTER

(26 congiunti)

DESTINAZIONE

NUMERO

STRANIERI

RIMPATRIATI

Tunisia

2.006

Egitto

Gambia

Georgia

Nigeria

Pakistan

Bangladesh

Bosnia-Erzegovina

TOTALE

2.506

POSIZIONI

DEFINITE

A SEGUITO TRATT.

NEI CENTRI

ESPULSI

A SEGUITO

TRATT.

NEI CENTRI

NON ESPULSI

A SEGUITO TRATT.

PERCHÉ

NON IDENTIFICATI

NON ESPULSI

A SEGUITO TRATT.

PER ALTRI MOTIVI

TOTALE RIMPATRIATI

(COMPRESO

QUELLI DOPO

TRATTENIMENTO)

5.147

2.520 (48,96%)

862 (16,75%)

1.765

3.939

6.383

3.154 (49,41%)

869 (13,61%)

2.360

4.401

6.667

3.134 (47,01%)

517 (7,75%)

3.016

4.368

ATTIVITÀ DI FRONTIERA

Respingimenti di frontiera

6.120

6.972

Persone in stato di arresto

2.122

2.257

di cui per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina

Documenti falsi/contraffatti individuati

2.384

3.113

RIPRISTINO DEI CONTROLLI DI FRONTIERA AL CONFINE ITALO-SLOVENO

(Dalle 14:00 del 21-10-2023 alle 24:00 del 31-12-2023)

148.889

Persone controllate

90.330

Veicoli controllati

Segnalati ex artt. 24 E 36 sis

1.574

Stranieri irregolari rintracciati in ingresso

Respingimenti

ARRESTI

di cui per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina

Denunce a piede libero

Manifestazione volontà protezione int.

LOCALITÀ SBARCHI

Lampedusa, Linosa e Lampione

46.181

109.696

1.015

Altre località della Sicilia

31.820

22.818

Egitto

Calabria

18.100

13.202

Puglia

4.908

4.272

Sardegna

2.103

Campania

1.490

Toscana

Emilia Romagna

Liguria

1.628

Marche

Abruzzo

Basilicata

1.002

105.131

157.651

TOTALE

NAZIONALITÀ DEGLI SBARCATI

Altre località

della provincia di Agrigento

FLUSSI MIGRATORI ILLEGALI

VIA MARE

Nel 2023 sono giunti in Italia, attraverso le varie rotte del Mediterraneo,

157.651 migranti irregolari a seguito

di 3.592 eventi di sbarco. Si evince

che la pressione migratoria irregolare

via mare, in costante diminuzione dal

2017 al 2019, ha invertito la tendenza

dal 2021 al 2023 facendo registrare un

significativo aumento.

Nel 2023 si registra un incremento, rispetto all’anno precedente, del

49,96% (105.131 migranti a seguito di

2.539 eventi di sbarco nel 2022).

Il picco massimo di arrivi del 2023

è stato in agosto con 25.673 migranti

(una media di 828,16 sbarcati al giorno).

Nel 2023, l’Italia è stata interessata dai flussi provenienti dalla Tunisia

(97.667), dalla Libia (51.986), dalla Turchia (7.153), dall’Algeria (620), dal Libano (214) e da Cipro (1). Le regioni principalmente interessate sono state la Sicilia con 132.988 sbarcati e la Calabria

con 13.202; le altre regioni oggetto di

sbarchi sono state: Puglia (4.272), Toscana (1.628), Campania (1.490), Lazio

(1.002), Sardegna (859), Liguria (734),

Abruzzo (617), Marche (574) ed Emilia

Romagna (285).

21.301 Guinea

18.422

Tunisia

18.465 Tunisia

17.904

Bangladesh

15.228 Costa d’Avorio

16.051

Siria

8.856 Bangladesh

Afghanistan

7.366 Egitto

Costa d’Avorio

6.440 Siria

Guinea

4.915 Burkina Faso

12.774

11.515

10.098

8.422

Pakistan

3.551 Pakistan

7.867

2.353 Mali

6.040

Eritrea

Altre

TOTALE

2.143 Sudan

14.513 Altre

105.131 TOTALE

5.887

42.671

157.651

Servizio Centrale Operativo

Nel 2023, il Servizio Centrale Operativo della Direzione

Centrale Anticrimine ha svolto azione di coordinamento informativo e investigativo delle Sezioni Investigative del Servizio Centrale Operativo (SISCO) e delle Squadre Mobili delle Questure, partecipando direttamente

alle indagini per il contrasto alla criminalità organizzata

italiana e straniera, anche di tipo mafioso, nonché ai gravi delitti e a quelli di natura transnazionale.

È stato curato l’avvio delle SISCO, istituite alle dipendenze del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, che

operano con competenza territoriale interregionale o interprovinciale, per le attività di contrasto della criminalità organizzata, con specifico riferimento ai delitti indicati all’art. 51, comma 3-bis c.p.p.

In ordine al contrasto della criminalità mafiosa, le

principali operazioni svolte dal comparto investigativo

della Polizia di Stato, nel periodo 1° gennaio-31 dicembre

2023, sono state 86, con 806 arresti, in esecuzione di

misure cautelari, precautelari o di altro titolo detentivo;

è stato, altresì, catturato un latitante mafioso in provincia di Caserta.

Tra le suddette operazioni di polizia giudiziaria, anche

con proiezioni extra-regionali e internazionali:

> 11 sono state condotte nell’ambito dell’azione di contrasto alla ’Ndrangheta;

> 16 sono state condotte nell’ambito dell’azione di contrasto a Cosa nostra;

> 35 sono state condotte nell’ambito dell’azione di contrasto alla Camorra;

> 19 sono state condotte nell’ambito dell’azione di contrasto alle mafie pugliesi;

> 5 sono state condotte nell’ambito dell’azione di contrasto ad altre organizzazioni mafiose (cosiddette

“mafie autoctone”).

Sul fronte della ricerca dei latitanti sono stati catturati altri 6 soggetti, di cui 2 stranieri (1 dei quali inserito

nella lista Europe’s Most Wanted).

Nell’ambito delle attività di polizia giudiziaria coordinate dal Servizio Centrale Operativo, sono stati sequestrati beni alla criminalità organizzata e comune per un

valore complessivo pari a 290 milioni di euro.

Con riferimento ai contesti delinquenziali diversi dalla

criminalità organizzata, si segnalano:

> 94 arrestati per reati contro la Pubblica Amministrazione;

> 425 provvedimenti restrittivi a carico di scafisti,

PROVVEDIMENTI RESTRITTIVI

Associazione di tipo mafioso

e/o reati connessi

Traffico stupefacenti

3.249

Reati contro la persona

1.491

Contrasto all’immigrazione clandestina

e tratta degli esseri umani

Furti e rapine

Reati contro la Pubblica Amministrazione

2.488

SQUADRE MOBILI E COMMISSARIATI DI PS

Latitanti di alto profilo criminale catturati

SEQUESTRI E CONFISCA

Droga (kg)

Sequestro/confisca beni (€)

16.347

trafficanti e favoreggiatori nell’ambito del contrasto all’immigrazione clandestina e alla tratta di esseri umani;

> 2.488 provvedimenti restrittivi per reati contro il patrimonio, in particolare per rapine e furti;

> 1.491 provvedimenti restrittivi per reati contro la persona.

Nell’ambito del traffico di stupefacenti, sono stati eseguiti 3.249 provvedimenti restrittivi e sequestrati complessivamente circa 16.347 kg di stupefacente, suddivisi in 675 kg di cocaina, 52 kg di eroina, 4.365 kg di hashish,

2.968 kg di marijuana, 139 kg di cannabinoidi, 11 kg di GBL

(cd “la droga dello stupro”), oltre a ketamina e crack.

Il Servizio Centrale Operativo ha predisposto un innovativo modulo di intervento ad alto impatto investigativo, Progetto Squadra Mobile, finalizzato a contrastare i

diversi fenomeni malavitosi diffusi in aree ad alta densità

criminale, nonché manifestazioni delittuose ultra-provinciali o emergenziali. In tale ambito nel 2023, sono stati realizzati mirati interventi per il contrasto ai fenomeni della criminalità minorile, del cd street bullying e del caporalato. Tra le operazioni più importanti del Servizio Centrale Operativo, si segnala, nell’ambito del consolidato rapporto di collaborazione con l’FBI, l’operazione New Tower,

eseguita a Palermo, nel novembre del 2023, unitamente alla Squadra mobile e alla SISCO palermitane nei confronti di 17 soggetti ritenuti intranei o contigui a Cosa nostra palermitana e a quella newyorkese.

Servizio Centrale Anticrimine

Il Servizio Centrale Anticrimine della Direzione Centrale Anticrimine

svolge funzioni di indirizzo, coordinamento e supporto delle Divisioni

Anticrimine delle Questure, nelle attività di analisi dei fenomeni criminali e di adozione delle misure di prevenzione di competenza del Questore – Autorità provinciale di pubblica

sicurezza.

Con riferimento alle misure di prevenzione personali “atipiche”, nel

2023 si registra un incremento dei

provvedimenti di ammonimento

adottati, pari al: 21% per atti persecutori (1.975); 27% per violenza domestica (2.700); 70% per cyberbullismo (39).

Si evidenzia, anche per il 2023, l’esteso ricorso alle misure di prevenzione volte alla tutela della sicurezza di determinati luoghi, in particolare locali pubblici o aperti al pubblico

ed esercizi pubblici: per i divieti di accesso alle aree urbane ex art. 13 D.L.

14/2017, in materia di stupefacenti, è stata registrata una crescita del

13% (con 241 provvedimenti) rispetto all’anno precedente, mentre per i

provvedimenti ex art. 13-bis (meglio

noti come “D.Ac.Ur. Willy”), finalizzati al contrasto della cd movida violenta, l’aumento è stato pari al 6% (con

2.081 provvedimenti).

Un incremento del 70% si è registrato anche per i divieti di accesso alle manifestazioni sportive (cd

D.A.Spo con 4.483 provvedimenti),

fra i quali rientrano sia i provvedimenti emessi per episodi di violenza in occasione di competizioni agonistiche, che quelli cd “fuori contesto”, per comportamenti che hanno

palesato aliunde una potenziale pericolosità.

Infine, con riferimento alla misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale, l’impulso fornito al contrasto delle manifestazioni criminali riconducibili alla cd violenza di genere ha permesso di registrare un incremento pari

al 16% (rispetto al 2022) delle proposte dei Questori nei confronti di

soggetti maltrattanti o autori di

condotte di stalking ex art. 4 lett.

i-ter) del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Nell’ambito delle misure di prevenzione patrimoniali, i Questori hanno

formulato 52 proposte di applicazione del sequestro finalizzato alla confisca, di cui 34 elaborate congiuntamente ai Procuratori competenti.

Sono stati, inoltre, eseguiti:

> 61 sequestri, di cui 42 su proposta

del Questore, formulati, in 19 casi, congiuntamente ai Procuratori

competenti, per un valore di circa

98 milioni di euro;

> 41 confische, di cui 33 su proposta

del Questore, formulate, in 15 casi, congiuntamente ai Procuratori

competenti, per un valore di circa

281,5 milioni di euro;

> 1 amministrazione giudiziaria ex

art. 34 D.lgs. 159/2011 su proposta

del Questore.

Le attività sono state orientate

a colpire le manifestazioni di illecita accumulazione patrimoniale, sia

delle principali consorterie mafiose, operanti sul territorio nazionale,

sia connesse a forme di criminalità

concernenti ambiti strategici sotto il

profilo socio-economico.

In particolare, sono stati raggiunti

da provvedimenti ablatori:

> Cosa nostra palermitana, catanese, nissena, trapanese, siracusana, messinese ed agrigentina, anche nelle sue proiezioni extraregionali, per un valore di circa 185

milioni di euro;

> la ‘Ndrangheta, anche nelle sue

proiezioni extraregionali, per un

valore di circa 4,5 milioni di euro;

> la Camorra, per un valore di circa

8,5 milioni di euro;

> la criminalità mafiosa pugliese,

per un valore di circa 2,7 milioni

di euro;

> altre organizzazioni criminali non

mafiose ed esponenti della criminalità comune, per un valore di circa 80 milioni di euro.

Direzione Centrale per i Servizi Antidroga

La Direzione Centrale per i Servizi Antidroga (DCSA), a composizione interforze, svolge un ruolo essenziale nel

dispositivo di contrasto nazionale antidroga, anzitutto mediante il coordinamento info-investigativo, nazionale

e internazionale, e il supporto operativo alle indagini delle Forze di Polizia,

impegnate nella lotta al narcotraffico e allo spaccio. A tal fine svolge specifiche attività di intelligence e di analisi operativa e promuove i necessari

rapporti di collaborazione a livello internazionale con i collaterali esteri. La

DCSA sviluppa le diverse forme di cooperazione internazionale, strategica e operativa, avvalendosi del contributo fondamentale degli Esperti per

la Sicurezza; in questo ambito, propone accordi tecnico-operativi con i Paesi coinvolti nel contrasto antidroga

ed è proattiva nell’avvio di indagini parallele e congiunte tra le diverse Polizie, sviluppate anche con l’ausilio delle operazioni speciali – attività sottocopertura e cd consegne controllate

– efficaci strumenti investigativi tesi

a smantellare le organizzazioni criminali dedite al narcotraffico transnazionale. L’azione di coordinamento e

supporto investigativo viene realizzata anche nel Web, che “offre” market

place per il traffico e piazze di spaccio virtuali.

La DCSA sviluppa, inoltre, attività

di studio, ricerca e analisi strategica

sul narcotraffico, elaborando approfonditi focus su fenomeni emergenti

– legati, ad esempio, alle droghe sintetiche, alle Nuove Sostanze Psicoattive (NPS), al disvio dei precursori – utili sia ai fini operativi che quali spunti di

riflessione e orientamento per le autorità pubbliche e gli altri attori del sistema di prevenzione e contrasto antidroga.

Il patrimonio informativo acquisito nel tempo dalla DCSA e in continua evoluzione viene condiviso anche

mediante la formazione e l’aggiornamento specifico di settore (ad esempio per agenti undercover) delle Polizie italiane e straniere.

Tra le indagini antidroga di rilievo

della Polizia di Stato, coordinate – a

livello nazionale e internazionale – e

supportate dal punto di vista tecnologico e materiale dalla DCSA, si segnalano le seguenti.

> L’operazione Domino 2021 della

Squadra Mobile di Bologna (locale DDA), con cui è stato disarticolato un sodalizio criminale, composto da cittadini italiani e dominicani, dedito al traffico internazionale dal Sud America all’Italia e alla

successiva distribuzione di ingenti quantitativi di cocaina, con epicentro a Bologna e acquirenti anche a Roma, Milano, Terni e Parma.

La complessa indagine si è sviluppata, tramite l’Esperto per la Sicurezza della DCSA a Santo Domingo, anche con la cooperazione del

collaterale dominicano. La cocaina proveniente da quel Paese giungeva in Italia presso il porto di Vado Ligure (SV), occultata in carichi

di pelli bovine grezze, trasportati

all’interno di container, successivamente stoccati nelle basi logistiche

dell’organizzazione criminale. L’attività investigativa, conclusa a marzo 2023 con la cattura di 21 soggetti, ha permesso di sequestrare,

nel complesso, 750 kg di cocaina –

che avrebbe fruttato circa 61 milioni di euro – e la somma contante di

335.000 euro, provento delle attività illecite.

> L’indagine Truckflowers 2020, condotta congiuntamente dallo SCO-

DAC e dalle Squadre Mobili delle

Questure di Modena e Forlì-Cesena (DDA di Bologna) e sviluppata

con la collaborazione di vari collaterali esteri e di Europol, che ha premesso lo smantellamento di due distinte organizzazioni criminali di

matrice albanese, interdipendenti e coordinate, dedite al traffico

internazionale di stupefacenti, in

prevalenza cocaina. Tali gruppi, basati su legami familiari, in grado di

relazionarsi direttamente con i fornitori e gestire enormi reti di distribuzione del narcotraffico in Europa, tra il 2020 e il 2021 avevano fatto importazioni transnazionali per

oltre 1.000 kg di cocaina e 1.000 kg

di hashish. L’indagine, che aveva già

portato all’arresto di 13 soggetti

e al sequestro di 114 kg di cocaina,

37 kg di hashish e oltre un milione

di euro, si è poi conclusa a giugno

2023 con un Action Day promosso

da Europol e Eurojust, eseguendo

una misura restrittiva nei confronti di 27 persone in Italia e di altre 16

in Germania.

> L’importante indagine della Squadra Mobile di Reggio Calabria (locale DDA), tra maggio e giugno 2023,

con la prima consegna controllata internazionale di droga verso

l’Europa richiesta dall’Uruguay. Avviata all’aeroporto di Montevideo

(Uruguay) con il sequestro di 40

kg di cocaina, occultata all’interno di 6 tavole da surf spedite in Italia da un connazionale, l’operazione speciale, grazie anche all’ausilio

dell’Esperto per la Sicurezza della

DCSA in Argentina, ha visto la collaborazione tra Autorità uruguayane, portoghesi, spagnole e italiane

e ha portato all’arresto di 3 italiani responsabili del narcotraffico, di

cui 2 in Portogallo e 1 in Italia.

> L’operazione All’ombra della torre

2020 della Squadra Mobile di Potenza (locale DDA), in collaborazione con il collaterale spagnolo attivato dalla DCSA. Sono emerse le

particolari modalità del narcotraffico, che avveniva tramite pacchi

postali contenenti droga, ordinata via Web, pagati in bitcoin e spediti da soggetti localizzati in Spagna. Il traffico e il successivo spaccio erano gestiti da due distinte

ma collegate compagini criminali strutturate, attive a Potenza

e provincia. Nel corso dell’articolata indagine, conclusa a ottobre

2023 con l’esecuzione di una misura cautelare personale nei confronti di 42 persone, sono stati effettuati 17 arresti in flagranza, denunciati, fra gli altri, 23 minorenni,

sequestrati circa 12 kg di hashish,

1,5 kg di marijuana, cocaina e denaro contante.

La DCSA collabora con altre Amministrazioni dello Stato, fornendo il

proprio contributo per la prevenzione del fenomeno droga. In tale ambito,

oltre a proseguire gli interventi “di legalità” nelle scuole, condivide importanti progetti con il Dipartimento per

le Politiche Antidroga (DPA) della Presidenza del Consiglio dei Ministri. In

particolare, rientra nel Progetto Icarus (DPA e DCSA) la campagna di formazione/informazione e prevenzione sull’uso delle sostanze stupefacenti per studenti, genitori e insegnanti

Hugs not Drugs, con la collaborazione del MOIGE, promossa in 243 istituti scolastici e conclusa nel 2023. Inoltre, sempre a Icarus sono riferibili le

attività del Progetto Rotta del Sud –

la nuova rotta dell’eroina afgana che

coinvolge i Paesi dell’Africa orientale

– in collaborazione con Interpol, SCIP-

DCPC e Ufficio per il Coordinamento

e la Pianificazione delle FF.PP., che ha

permesso di intensificare la collaborazione con Kenya, Madagascar, Mauritius, Mozambico, Sudafrica, Tanzania e Uganda anche grazie allo scambio delle best practices per i controlli antidroga in ambito portuale e aeroportuale e con attività formative specifiche in loco a cura della DCSA. Anche con il Progetto Hermes la DCSA

ha implementato la specifica formazione su droghe sintetiche e NPS, fornendo alle Forze di Polizia strumentazione tecnica all’avanguardia per il

controllo e la ricerca di questo tipo di

droga spedito con plichi postali. Inoltre, quale co-leader (con la Polonia) la

DCSA ha condotto il Progetto White

Snow, finanziato dall’UE, per scambi

informativi e formativi tra polizie sulle strategie di contrasto al traffico di

cocaina e droghe sintetiche: nel corso

di un meeting internazionale svoltosi

a Napoli alla fine di settembre 2023 è

stato varato un algoritmo per rendere

più agili i contatti operativi tra i Paesi partecipanti, poi sancito dalla sottoscrizione a Varsavia di un apposito protocollo. Ancora, nell’ambito del

Programma europeo Copolad dedicato alle Unità antidroga delle Polizie dei

Paesi latinoamericani aderenti, specificamente nel gruppo di lavoro sulle tecniche speciali di investigazione,

la DCSA è stata organizzatrice e sede, nel dicembre 2023, di un seminario informativo sulle attività sottocopertura, al quale hanno preso parte 12

rappresentanti di 11 Stati latinoamericani e caraibici, assieme a funzionari/

ufficiali delle Forze di Polizia italiane.

La DCSA è referente nazionale

per le statistiche antidroga ufficiali, facendo parte del Sistema Statistico Nazionale (SISTAN) che fa capo

all’Istat: i dati statistici antidroga so-

SEQUESTRI

Cocaina (kg)

1.425,25

Eroina (kg)

110,27

Hashish (kg)

9.491,04

Marijuana (kg)

9.723,67

4.594

Droghe

sintetiche

Piante di cannabis

17,87

Altre droghe

176,01

1.220

(kg) 20.944,10

Totale

2.095

piante

4.594

Operazioni

antidroga

6.516

Persone

segnalate all’a.g.

8.881

in stato di:

arresto

6.276

libertà

2.525

irreperibilità

dati parziali:

stranieri

minori

4.072

no pubblicati annualmente nella Relazione annuale, che focalizza, altresì, a livello nazionale e internazionale, l’andamento del fenomeno droga, l’operatività delle Forze di Polizia

coordinate dalla DCSA, gli impegni e

le progettualità della stessa, le strategie di contrasto e prevenzione poste in essere anche in collaborazione

con altre Pubbliche Amministrazioni e con soggetti privati. La Relazione annuale è visionabile sul sito istituzionale (https://antidroga.interno.

gov.it) che, peraltro, è aggiornato, così come il connesso canale YouTube

dedicato, con i dati statistici trimestrali e con le operazioni antidroga e

gli eventi, anche di livello internazionale, di particolare rilevanza.

Lotta al Terrorismo

ESTREMISMO E TERRORISMO ESTERNO

Nel 2023, la Polizia di Stato ha arrestato 16 persone contigue agli ambienti del terrorismo/estremismo di matrice religiosa e 7 riconducibili a formazioni terroristiche di

matrice politico nazionalista.

Sono stati rimpatriati 77 soggetti ritenuti pericolosi

per la sicurezza nazionale, di cui 5 in esecuzione di provvedimenti emessi dal Ministro dell’Interno per motivi

di sicurezza dello Stato, 54 dal Prefetto, 14 dall’Autorità Giudiziaria, 2 dalla Commissione per il Riconoscimento della Protezione Internazionale ex art. 32, comma 4 del D.lgs.

25/2008 e 2 respingimenti alla

frontiera ai sensi dell’art. 10 del

Testo Unico sull’Immigrazione.

Sono stati effettuati servizi di controllo mirati ad assicurare un’effettiva ricognizione degli ambienti radicali al fine di integrare l’efficacia dei servizi di prevenzione. Le iniziative di sicurezza hanno interessato, in particolare, i terminal ferroviari, di trasporto pubblico nonché gli hub

aeroportuali e marittimi. Di seguito le principali operazioni.

31 gennaio 2023

Nelle province di Macerata e Ferrara, è stata data esecuzione a

un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 3 cittadini tunisini – di cui 2 in carcere e 1 agli arresti domiciliari – emessa dall’Autorità Giudiziaria di Ancona in relazione al reato di associazione per delinquere transnazionale finalizzata al favoreggiamento dell’immigrazione

clandestina. L’operazione, condotta dalla Digos di Roma e

dal Servizio per il Contrasto dell’Estremismo e del Terrorismo esterno della DCPP/UCIGOS con il coordinamento

della Direzione Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo

di Ancona, costituisce un ulteriore sviluppo dell’indagine

che, nel 2018, ricostruì i contatti in Italia di Anis Amri, autore dell’attacco al mercatino di Natale di Berlino del dicembre 2016. Nell’ambito dell’operazione sono state indagate altre 15 persone ed eseguite 44 perquisizioni su

tutto il territorio nazionale.

7 marzo 2023

La Digos di Sassari ha tratto in arresto il 27enne cittadino tunisino Jihad Ayari, a seguito di un mandato di cattura internazionale emesso dalle autorità tunisine per “partecipazione ad associazione terroristica e atti di terrorismo”. Lo straniero – sbarcato clandestinamente sulle coste cagliaritane il 26 ottobre 2022 e collocato, in quanto

richiedente protezione internazionale, presso una struttura della città di Sassari – era già sotto stretto monitoraggio poiché sospettato di essere il “takfirista” che il

comparto intelligence aveva segnalato aver raggiunto le coste

italiane nei mesi precedenti. Alla

cattura di Ayari si è giunti grazie

all’attività di scambio informativo con le autorità tunisine condotta dal Servizio per il Contrasto dell’Estremismo e del Terrorismo esterno della DCPP/UCIGOS con il supporto del Servizio

per la Cooperazione Internazionale di Polizia, che ha consentito

di confermare la corrispondenza del ricercato con il richiedente asilo giunto nel nostro Paese.

18 aprile 2023

La Digos di Messina ha eseguito un fermo, emesso dalla locale

Procura Distrettuale e convalidato il 21 aprile dal GIP di Caltanissetta, per partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo nei confronti del 18enne cittadino siriano Sef Aldin Al Asmi

poiché indiziato di aver combattuto tra le fila di Jabhat

al Nusra. Le indagini hanno consentito di recuperare i file che il fermato aveva “cancellato” dal device, tra cui numerose chat e contenuti mediatici inneggianti alla jihad,

a conferma della sua militanza tra i siriani combattenti

per Jabhat al Nusra.

26 maggio 2023

Le Digos di Bergamo e Brescia, coordinate dal Servizio

per il Contrasto all’Estremismo e al Terrorismo esterno

della DCPP/UCIGOS, hanno eseguito un fermo nei confronti del 17enne cittadino italiano Paolo Abdel Hamid

Zambuto, di origini camerunensi, residente a Torre Bol-

done (BG), per associazione e istigazione a commettere reati con finalità di terrorismo anche internazionale. Il

29 maggio, il GIP del Tribunale per i minorenni di Brescia

ha convalidato il provvedimento e ha disposto la misura

della custodia cautelare in carcere del giovane presso l’Istituto penale per minorenni “Cesare Beccaria” di Milano. Il minore, emerso per il suo rapido processo di radicalizzazione religiosa islamica e incline a pubblicare video di propaganda jihadista riconducibili all’ISIS, era stato segnalato dal comparto intelligence quale contatto di

un 18enne canadese, attestato su analoghe posizioni, arrestato il 23 marzo 2023 dalle Autorità di Ottawa perché

indiziato di preparare un attentato terroristico. Le prime

acquisizioni info-investigative avevano permesso di rilevare anche la pianificazione, da parte di Zambuto, di un

attentato incendiario da realizzarsi nelle aree boschive

di Bergamo e Brescia.

20 settembre 2023

Le Digos di Bologna e Forlì Cesena, coordinate del Servizio per il Contrasto all’Estremismo e al Terrorismo esterno della DCPP/UCIGOS, hanno eseguito un fermo nei

confronti del 24enne Khaled Ben Rhouma, cittadino italiano di origini tunisine, indagato per arruolamento con

finalità di terrorismo anche internazionale. Ben Rhouma,

già emerso all’attenzione delle autorità britanniche nel

2017 per il suo supporto allo Stato Islamico, è stato segnalato dal comparto intelligence per la pubblicazione,

su Instagram, di contenuti radicali e post esplicitamente riconducibili allo Stato Islamico e per aver manifestato la ferma intenzione di voler raggiungere lo Sham con la

promessa sposa, proprietaria dell’account Instagram habibti_on_haqq, e con altri due fratelli1 per morire da martire. Inoltre, accertamenti di natura finanziaria hanno rilevato l’esistenza di numerose rimesse di denaro verso

soggetti stanziati in Paesi caratterizzati dalla presenza

di organizzazioni terroristiche (quali ad esempio Libano,

Turchia, Gambia e Palestina).

17 ottobre 2023

La Digos di Milano, coordinata dal Servizio per il Contrasto all’Estremismo e al Terrorismo esterno della DCPP/

UCIGOS, ha dato esecuzione a due misure di custodia

cautelare in carcere emesse dal GIP a carico del 48enne

cittadino egiziano Gharib Hassan Nosair Mohamed No1. Uno proveniente dagli Stati Uniti, l’altro dalla Scozia, tra

l’altro oggetto di monitoraggio da parte delle autorità britanniche.

sair e del 43enne cittadino naturalizzato italiano di origine egiziana Alaa Refaei, indagati per partecipazione ad

associazione con finalità di terrorismo e istigazione a delinquere sempre con finalità di terrorismo. L’attività, iniziata nell’agosto del 2021, ha evidenziato la presenza degli indagati su gruppi WhatsApp di matrice jihadista riconducibili allo Stato Islamico. Nel corso dell’indagine, è

stato rilevato un giuramento di fedeltà allo Stato Islamico postato su un profilo Facebook da uno degli indagati

nel novembre 2022. A riprova della gravità degli elementi ricostruiti, è stata accertata da parte degli indagati un

expertise nell’uso delle armi e la disponibilità a dare consigli a chi volesse essere introdotto al loro impiego.

13 novembre 2023

La Digos di Genova, coordinata dal Servizio per il Contrasto dell’Estremismo e del Terrorismo esterno della

DCPP/UCIGOS ha eseguito, nel capoluogo ligure, un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, disposta dal GIP

del Tribunale genovese, nei confronti del 22enne bengalese Faysal Rahman, indagato per i reati di partecipazione all’organizzazione terroristica Tehrik-e Taliban Pakistan (TTP) e per istigazione e apologia, perpetrati attraverso i social network. Presso il domicilio dell’indagato

sono stati rinvenuti e sequestrati un pc portatile, un berretto da baseball riportante nella parte frontale la professione di fede islamica (Shahada) bianca, simbolo di Al

Qaeda, nonché numerosi stampati con la stessa simbologia e altri documenti di carattere confessionale.

4 dicembre 2023

La Digos di Brescia, coordinata dal Servizio per il Contrasto all’Estremismo e al Terrorismo esterno della DCPP/

UCIGOS ha eseguito 2 ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti del 22enne cittadino pakistano Ibtsam Ahmed Afzal e del 20enne Syed Wasi Ahmed

Shah, naturalizzato italiano, indagati per istigazione a

delinquere con finalità di terrorismo. L’investigazione,

avviata nel 2022 da evidenze di intelligence e da elementi acquisiti nel corso del monitoraggio del Web, ha consentito di individuare i segnalati internauti in quanto fortemente radicalizzati e ossessivamente dediti alla diffusione di contenuti jihadisti con finalità di proselitismo. I

due giovani, titolari di diversi profili social e inseriti in alcune comunità virtuali su Telegram si sono costantemente impegnati nel creare, condividere ed esaltare sul Web

contenuti apologetici riguardanti Al-Qaeda, l’IS e la Jihad

islamica palestinese. Particolare rilievo assume la condotta dell’indagato Afzal il quale, dopo i tragici fatti del 7

ottobre 2023 definiti più gravi dell’11 settembre per gli Stati Uniti, ha palesato sugli spazi

social la propria vicinanza e il

plauso nei confronti dell’azione violenta del braccio armato di Hamas.

18 dicembre 2023

La Digos di Padova, in esito a

un’articolata operazione, ha

eseguito la misura cautelare degli arresti domiciliari e

del sequestro preventivo dei

dispositivi informatici, telematici e digitali, a carico del

20enne cittadino italiano Ali

Abdelli, indagato per il reato di apologia e istigazione a

delinquere, aggravati dalla finalità di terrorismo e addestramento con finalità di terrorismo internazionale. L’attività è iniziata nel marzo

2022, quando mirate acquisizioni d’intelligence hanno

evidenziato i circuiti online sui quali l’indagato manifestava la propria radicalità, anche attraverso la preparazione di tutorial, postati sul proprio profilo Twitter, con i

quali spiegava come creare esplosivi con ingredienti comuni. L’indagato – tramite i propri profili social – ha fatto pubblicamente apologia di crimini commessi da organizzazioni terroristiche di matrice islamica (Al Qaeda e

Daesh), condividendo materiale di propaganda estremista di natura jihadista, con riferimento a video e messaggi inerenti alla fabbricazione domestica di esplosivi, tecniche di auto-addestramento a modalità di esecuzione di attentati con l’uso di coltelli, sostanze velenose

e automezzi. Ha, inoltre, sostenuto la pratica del martirio per dar corso al jihad, manifestando propositi violenti contro i soldati americani, lo Stato di Israele, gli ebrei

e le comunità LGTBQ.

Si segnalano le principali operazioni di contrasto al

terrorismo di matrice separatista condotte nel 2023.

> Ozgur Uyanik, arrestato a Viareggio l’11 aprile 2023

in quanto destinatario di un provvedimento di cattura internazionale emesso dalla Procura di Istanbul nel

2009, per il reato di interruzione dell’Ordine costituzionale con l’uso della Forza. Uyanik è risultato essere

membro del THKP-C (Turkey’s People’s Liberation Party-Front), organizzazione considerata terroristica dal

governo turco, per la quale avrebbe già commesso numerosi reati.

Unal Yilmaz, con doppia cittadinanza turca e francese

ma residente in Francia, arrestato a Roma il 26 giugno

2023 a seguito di mandato di cattura emesso nel 2016

dall’Alta Corte Penale di Malatya (Turchia) per il reato di

partecipazione ad associazione terroristica (PKK).

Devrim Akcadag, arrestato a Sassari il 1° agosto 2023,

destinatario di un provvedimento di cattura internazionale ai fini estradizionali emesso il 2 aprile 2020 dalla

Corte di Assise di Malatya (Turchia) per il reato di partecipazione all’associazione terroristica di matrice marxista leninista e indipendentista curda PKK, condannato

a 15 anni di reclusione.

Mehmet Dizin, cittadino tedesco di origini turche, arrestato il 5 agosto 2023 dalla Digos di Bologna poiché destinatario di un mandato di cattura internazionale emesso nel 1997 dalle autorità turche per il reato di appartenenza all’organizzazione terroristica di matrice marxista-leninista e indipendentista curda PKK. Secondo le

informazioni contenute nel provvedimento Dizin si sarebbe reso responsabile, per conto della menzionata organizzazione terroristica, di rapimento e possesso illecito di dinamite, detonatori, cartucce e armi.

Alaadin Kirsan, arrestato a Milano l’11 agosto 2023 in

esecuzione di un provvedimento di cattura internazionale ai fini estradizionali emesso dalla Procura di

Istanbul nel 2009 per il reato di partecipazione all’as-

sociazione terroristica di matrice marxista leninista e

indipendentista curda PKK.

> Yavuz Naki, arrestato a Venezia il 20 agosto 2023 in

esecuzione di un mandato di arresto provvisorio ai fini

estradizionali emesso dall’Alta Corte di Erzurum (Turchia) nel 2014 per il reato di partecipazione all’associazione terroristica di matrice marxista-leninista e indipendentista curda PKK.

> Dilan Ozgan, nata in Turchia ma residente in Francia dove aveva ottenuto un permesso di soggiorno

per rifugiati, è stata arrestata il 26 dicembre 2023 a

Varzo (VB) in esecuzione di un mandato emesso dalle

autorità turche, in quanto accusata di svolgere attività di propaganda per conto dell’organizzazione terroristica PKK.

LOTTA AL TERRORISMO INTERNO

EVERSIONE DI SINISTRA

Nel 2023 è proseguita l’attività investigativa nei confronti dei sodalizi estremistici di matrice anarco-insurrezionalista con rilevanti risultati operativi come evidenziato dal sensibile incremento dei dati inerenti agli arresti, alle denunce e all’applicazione di altre misure coercitive. Tra le principali operazioni, si segnalano le seguenti.

9 marzo 2023

La Digos di Massa Carrara ha eseguito un decreto emesso dalla locale Procura della Repubblica, di misura cautelare dell’obbligo di firma e contestuale perquisizione personale e locale, a carico di tre militanti anarco-insurrezionalisti resisi responsabili di rapina, turbamento di riunione elettorale e deturpamento di cose altrui, in relazione

all’aggressione di militanti del partito della Lega.

28 marzo 2023

A Napoli, la Digos ha eseguito un’ordinanza di custodia

cautelare in carcere a carico di un noto militante anarchico, ritenuto l’autore dell’attentato esplosivo perpetrato

a Napoli il 4 marzo 2021 ai danni del Consolato onorario di

Grecia. L’anarchico, inoltre, è accusato di addestramento ad attività con finalità di terrorismo ex art. 270 quinquies del codice penale.

26 giugno 2023

Le Digos di Milano, Novara e di Varese, hanno eseguito 6

misure cautelari – 3 di divieto di soggiorno e 3 di obbligo

di dimora – emesse a carico di altrettanti militanti anarco-insurrezionalisti, resisi responsabili l’11 febbraio, a Milano, in occasione di una manifestazione, di porto abusivo

di armi o oggetti atti a offendere, resistenza, violenza o

minaccia a pubblico ufficiale e danneggiamento.

8 agosto 2023

Le Digos di Genova, La Spezia e Massa Carrara e il Servizio per il Contrasto dell’Estremismo e del Terrorismo

interno, hanno eseguito 9 misure cautelari nei confronti di soggetti facenti capo al circolo libertario “Goliardo

Fiaschi” di Carrara (MS), per i reati di associazione sovversiva con finalità di terrorismo, apologia e istigazione con finalità di terrorismo e offesa all’onore e al prestigio del Presidente della Repubblica, in relazione al ruolo svolto nella redazione e divulgazione del quindicinale

“Bezmotivny”.

20 ottobre 2023

A Dolceacqua (IM), le Digos di Brescia, Genova, Trento,

Treviso e Trieste e il Servizio per il Contrasto dell’Estremismo e del Terrorismo interno, hanno tratto in arresto

un militante insurrezionalista latitante, resosi irreperibile per sottrarsi a un ordine di carcerazione per vari reati

connessi alla sua militanza, nonché a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa nell’ambito di un’inchiesta per reati connessi al terrorismo. Al momento

dell’arresto l’anarchico è stato trovato in possesso di un

documento di identità contraffatto.

4 ottobre 2023

La Digos di Brescia ha eseguito un’ordinanza di custodia

cautelare in carcere, emessa dal GIP presso il locale Tribunale, nei confronti di un noto anarco/insurrezionalista

accusato di attentato con finalità di terrorismo e violazione della normativa sugli esplosivi, in relazione all’attentato commesso il 18 dicembre 2015, a Brescia, quando un ordigno è deflagrato dinanzi l’ingresso della Scuola di Polizia Giudiziaria.

TERRORISMO DI SINISTRA – MATRICE ANARCHICA E MARXISTA-LENINISTA

Arrestati

Denunciati

Altre misure coercitive

Sono state emesse 16 misure di prevenzione a carico di soggetti gravitanti nell’ambito dell’estremismo eversivo di sinistra.

Contrasto all’Antagonismo

ESTREMISMO DI SINISTRA

L’attività di contrasto delle Digos sul

territorio nazionale ha portato al deferimento all’a.g. di 1.708 estremisti

di sinistra (21 in stato di arresto). Risalto è stato dato alle misure di prevenzione, con l’emissione di 228 fogli di via obbligatori, 10 avvisi orali e

una sorveglianza speciale.

Di seguito le operazioni più significative.

Il 2 novembre 2023 a Bologna, la

Digos ha proceduto all’arresto di 3

soggetti di Ultima Generazione per

violenza privata e danneggiamento aggravati, avendo bloccato la circolazione stradale della tangenziale felsinea per circa 40 minuti, incollando le mani sull’asfalto con del cemento a presa rapida.

Un’analoga azione di blocco è stata posta in essere da 12 attivisti il

4 dicembre a Fiumicino (RM), sul tratto

ESTREMISMO DI SINISTRA

autostradale della

Arrestati

Denunciati

Altre misure coercitive

A12, conclusasi con

1.708

l’arresto dei militanti

da parte della Digos

L’inchiesta della Digos di Torino per attentato alla sicurezza dei traverso i militanti di Askatasuna accu- sporti, violenza privata e danneggiasati di aver costituito un’associazio- mento, nonché interruzione di pubne criminale e di aver integrato di- blico servizio.

verse fattispecie delittuose nell’amL’11 aprile 2023 la Digos di Padova

bito di mobilitazioni svoltesi nel ca- ha notificato l’avviso di conclusione

poluogo piemontese e in Val di Su- delle indagini preliminari nei riguarsa, contro la realizzazione del TAV. di di 12 appartenenti al movimento

Nel delineato contesto investigati- per iniziative illecite poste in essere

vo, il 26 gennaio e il 16 marzo, sono da aprile a ottobre 2022, consistenstate perquisite rispettivamente la ti in imbrattamenti, blocchi del trafsede di Corso Regina Margherita e il fico veicolare e interruzioni di pubcentro sociale “Murazzi”, succursale blico servizio, nonché per l’organizestiva di Askatasuna, rilevando di- zazione di manifestazioni non preverse criticità strutturali e attinenti avvisate. A 5 militanti è stata altrealla salubrità degli ambienti. Inoltre, sì contestata l’associazione a delinil 15 giugno, il Tribunale del Riesame quere, in quanto ritenuti promotori e

di Torino, confermando la sussisten- organizzatori di un sodalizio finalizza del reato associativo, ha disposto zato all’integrazione di più fattispel’applicazione della misura cautelare cie delittuose.

dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria nei confronti di 6 mi- EVERSIONE ED ESTREMISMO

litanti e, l’8 agosto, sono state ele- DI DESTRA

vate sanzioni amministrative per l’il- È stato dato impulso alle attività

lecita somministrazione di cibi e be- d’indagine nei confronti di esponenvande per l’ammontare di comples- ti della destra radicale, nonché insivi 80.000 euro, nei confronti di 20 crementate le attività verso gruppi

militanti del sodalizio.

e singoli che si ispirano a ideologie di

matrice neofascista, neonazista, xenofoba e antisemita.

È stato implementato il monitoraggio di siti d’area, di social network

e di chat di messaggistica istantanea per intercettare piani e strategie

operative dei gruppi più radicali che

utilizzano il Web per propaganda.

Dal punto di vista operativo, sono state eseguite 3 misure cautelari e denunciate 147 persone per reati di terrorismo, di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa, o comunque legate all’estremismo politico.

Si segnala, altresì, che nell’ambito dell’attività di contrasto indirizzata verso chat e gruppi virtuali di matrice neonazista e suprematista, nel

2023 sono stati sottoposti a perquisizioni personali, locali e informatiche – delegate dall’autorità giudiziaria – 11 internauti minorenni.

Tra le principali indagini si segnalano le seguenti.

30 marzo 2023

A Sassari, all’interno dell’aeroporto

di Alghero-Fertilia, la Digos ha proceduto al fermo di indiziato di delitto di un cittadino di nazionalità russa residente in Sardegna, in partenza per la Spagna, già indagato per

istigazione a delinquere per motivi

di discriminazione razziale, etnica

e religiosa dopo aver inviato mail di

natura antisemita e di minaccia agli

indirizzi di varie comunità ebraiche.

Il fermo è stato effettuato dopo che

la Polizia ha raccolto, a suo carico,

gravi indizi di colpevolezza in ordine alla detenzione e fabbricazione

di “polvere nera”.

14 aprile 2023

A Cuneo, la Digos ha notificato due

misure cautelari dell’obbligo di dimora nei confronti di altrettanti cittadini italiani che, a seguito di una perquisizione effettuata qualche settimana prima, erano stati trovati in

possesso di cartucce, varie armi da

taglio, uno storditore elettrico e alcuni device, nonché di numerosi cimeli – conservati in una teca – afferenti al Terzo Reich. Nella memoria

dei dispositivi sequestrati, sono stati rinvenuti video di stragi di matrice suprematista, quali quella di Christchurch (Nuova Zelanda) del 2019 e

di Buffalo (USA) del 2022.

15 maggio 2023

Personale delle Digos di Torino e

Treviso, in collaborazione con il Cosc

piemontese, ha dato esecuzione a un

decreto di perquisizione personale,

domiciliare e informatica, delegata

dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino a carico di un

45enne, coinvolto in un’indagine che

ha consentito di individuare alcuni

internauti attivi nella pubblicazione

di materiale nazi-fascista, razzista e

antisemita su un canale Telegram. In

particolare, è emerso che l’indagato,

oltre a ricoprire il ruolo di co-ammini-

stratore del citato gruppo di discussione e ad aver partecipato a numerosi canali e gruppi Telegram di matrice neonazista, aveva soggiornato

per lunghi periodi in Russia, instaurando legami con gli ambienti militari e paramilitari filorussi di stanza

nei territori delle auto proclamante

repubbliche di Donetsk e di Lugansk,

tentando di arruolarsi presso le milizie filorusse dapprima in Siria e poi

in Ucraina.

14 settembre 2023

Le Digos di Trieste e di Gorizia hanno dato esecuzione a un decreto di

perquisizione personale e domiciliare nei confronti di un 14enne, indagato per aver posto in essere condotte di propaganda e istigazione a

delinquere per motivi di discriminazione razziale. L’attività d’indagine,

scaturita da attività di web monitoring, ha consentito di individuare un

account X (ex Twitter) riconducibile

al minore, sul quale erano stati originariamente condivisi contenuti connessi alla propaganda jihadista, successivamente sostituiti da materiale di matrice suprematista e neonazista, evidenziando l’adesione del

ragazzo al contesto della cd “White Jihad”. Il minore già in passato era

stato segnalato all’autorità giudiziaria per aver pesantemente offeso una compagna di classe di religione ebraica.

17 ottobre 2023

La Digos di Arezzo ha eseguito un

decreto di perquisizione personale,

locale e informatica nei confronti di

un 15enne, indagato per la partecipazione a gruppi suprematisti presenti in Rete – in particolare su Telegram e TikTok – sui quali aveva condiviso e propagandato materiale neonazista e comunque a carattere discriminatorio e violento. Sul medesimo contesto virtuale, inoltre, aveva asserito di poter disporre di armi

da fuoco e di aver acquisito dimestichezza nel loro utilizzo, grazie alla

regolare detenzione di armi da parte del padre. Durante la perquisizione, sono stati rinvenuti piccoli ordigni rudimentali.

9 novembre 2023

Le Digos e la Polizia Postale di Torino e di Salerno hanno eseguito due

perquisizioni locali, personali e informatiche, delegate dalle rispettive autorità giudiziarie, nei confronti

di altrettanti minorenni di nazionalità italiana residenti in quelle province. Le attività di polizia giudiziaria hanno fatto parte di un’indagine coordinata da Europol e Eurojust

sul gruppo Telegram di matrice neonazista e suprematista denominato

“Sturmjager Division” – che ha portato ad arresti e perquisizioni in diversi Paesi europei – sul quale si è

accertata la presenza di giovanissimi internauti che hanno manifestato la loro volontà di partecipare al

progetto del sodalizio condividendo, tra le altre, informazioni sul confezionamento di ordigni.

Squadre Tifoserie

Le Squadre Tifoserie delle Digos, coordinate a livello centrale dalla II Divisione del Servizio Affari e Informazioni Generali della DCPP, hanno

l’obiettivo di monitorare il fenomeno ultras italiano (con particolare riferimento alle infiltrazioni politiche

estremiste) e reprimere i comportamenti violenti durante le manifestazioni sportive. Nel 2023, queste unità operative hanno arrestato 93 supporter, denunciandone 2.377. Numerosi sono stati inoltre i sequestri di

materiale pericoloso.

Di seguito le principali operazioni.

GENNAIO

> Le Digos di Napoli e Roma, a seguito degli articolati approfondimenti d’indagine seguiti ai violenti

scontri verificatisi sulla tratta autostradale A1, all’altezza dell’area

di servizio Badia Al Pino Est (AR),

tra aderenti ai sodalizi ultras della Roma e del Napoli diretti rispettivamente a Milano e Genova dove erano previste le gare contro il

Milan e la Sampdoria (8/1), hanno

proceduto all’arresto in flagranza differita di 4 tifosi (3 giallorossi e un partenopeo), denunciandone 104 in stato di libertà (73 supporter del Napoli e 31 della Roma).

> La Digos di Salerno, a esito dell’attività investigativa avviata a seguito dei gravi episodi di violenza

tra le opposte tifoserie, che hanno

causato anche l’incendio di un pullman con a bordo sostenitori ospiti, avvenuti prima dell’incontro Paganese-Casertana (22/1), nella cui

immediatezza sono stati tratti in

arresto in flagranza 9 soggetti (7

ultras della Paganese e 2 della Casertana), ha deferito all’a.g. 17 supporter (14 paganesi e 3 casertani).

FEBBRAIO

> La Digos di Roma, a seguito dell’articolata attività investigativa avviata dopo l’aggressione perpetrata al termine della gara di calcio di

Serie A Roma-Empoli (4/2) da parte circa 50 supporter serbi della

Stella Rossa di Belgrado ai danni

di appartenenti al sodalizio ultras

romanista “Fedayn”, ai quali è stato sottratto con violenza lo storico

striscione del gruppo, ha deferito

all’a.g. 21 sostenitori serbi.

> La Digos di Bergamo, a seguito

dei violenti tafferugli tra supporter atalantini e leccesi verificatisi

nel capoluogo orobico prima della partita di calcio Atalanta-Lecce

(19/2), ha deferito in stato di libertà 95 persone (77 tifosi salentini e

18 bergamaschi).

MARZO

> La Digos di Napoli, all’esito dell’attività di indagine posta in essere

a seguito dei gravi episodi di violenza tra le opposte tifoserie che

hanno interessato il locale centro

cittadino prima dell’incontro di

Champions League tra la compagine partenopea e la squadra tedesca dell’Eintracht Francoforte

(15/3), ha tratto in arresto 8 tifosi

(5 sostenitori locali e 3 ospiti) e ne

ha denunciati altri 106 in stato di libertà (100 ultras tedeschi e 6 partenopei).

APRILE

> La Digos di Torino, attraverso

un’approfondita attività di indagine avviata a seguito dei reiterati cori razzisti intonati nei confronti del calciatore interista Romelu Lukaku durante l’incontro Juventus-Inter (4/4), ha denunciato

in stato di libertà 168 tifosi locali

per il reato di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale.

> La Digos di La Spezia, a conclusione dell’attività di indagine posta in essere a seguito degli scontri tra le opposte fazioni verificatisi prima dell’incontro Spezia-Lazio

(14/4), ha deferito all’a.g. 34 tifosi

(23 laziali e 11 spezzini).

MAGGIO

> La Digos di Varese, con la collaborazione della Digos di Napoli, al

termine di una complessa indagine

avviata a seguito delle aggressioni

perpetrate nel capoluogo lombardo da ultras varesini ai danni di tifosi partenopei intenti a festeggiare la vittoria dello scudetto da

parte del Napoli (4/5), e del successivo tentativo di rappresaglia

posto in essere a Varese dai supporter napoletani, originariamente diretti a Monza per la gara Monza-Napoli (14/5), ha denunciato in

stato di libertà 71 persone (41 sostenitori varesini e 30 napoletani).

> La Digos di Bergamo, in esito ad

attività investigativa posta in essere a seguito dei cori razzisti intonati dalla locale tifoseria ultras

nei confronti del calciatore serbo

Dusan Vlahovic nel corso dell’incontro Atalanta-Juventus (7/5), ha

deferito all’a.g. 18 sostenitori atalantini.

GIUGNO

> La Digos di Brescia, a seguito delle gravi intemperanze verificatesi

durante e dopo la partita BresciaCosenza (1/6), che hanno determinato anche la sospensione della

partita, ha proceduto all’arresto in

flagranza differita di 4 supporter

bresciani e alla successiva denun-

cia in stato di libertà di ulteriori 89

sostenitori locali.

SETTEMBRE

> La Digos di Taranto, in collaborazione con l’omologo ufficio di Foggia, a seguito di indagini relative

all’incendio doloso di materiale infiammabile collocato nelle adiacenze del settore ospiti dello stadio che ha causato gravi danni alla struttura, verificatosi durante

l’incontro Taranto-Foggia (3/9),

ha deferito all’a.g. 11 sostenitori foggiani, 2 dei quali sono stati

successivamente sottoposti alla

misura cautelare degli arresti domiciliari.

OTTOBRE

> La Digos di Siracusa, in esito all’attività di indagine avviata a seguito

dei gravi episodi di violenza verificatisi in occasione dell’incontro Siracusa-Acireale (4/10), ha denunciato in stato di libertà 91 persone

(31 tifosi locali e 60 ospiti).

> La Digos di Verona, a seguito di attività investigativa successiva agli

scontri tra le opposte tifoserie verificatisi prima e dopo il match Hellas Verona-Napoli (21/10), ha deferito all’a.g. 69 tifosi (46 partenopei

e 23 scaligeri).

NOVEMBRE

> La Digos di Trapani, a seguito di

una mirata attività investigativa, espletata attraverso la visione dei filmati inerenti agli episodi di violenza accaduti al termine

della gara Trapani-Acireale (5/11),

ha denunciato in stato di libertà 14

persone (12 tifosi del Trapani e 2

dell’Acireale).

DICEMBRE

> La Digos di Macerata, a esito

dell’attività di indagine sviluppata a seguito degli scontri tra opposte fazioni verificatisi in occasione dell’incontro Maceratese-Osimana (10/12), ha deferito

all’a.g. 17 persone (6 ultras locali e 11 ospiti).

Inserito nella Direzione Centrale della

Polizia di Prevenzione, il Nucleo Operativo Centrale di Sicurezza (NOCS) è il Reparto speciale della Polizia di Stato deputato all’esecuzione di interventi ad alto rischio. Per essere pronti ad assolvere

a tale gravoso compito, gli operatori del

NOCS svolgono quotidianamente mirate attività addestrative, allo scopo di garantire elevati standard operativi in diversificati scenari di crisi e con differenti condizioni di stress psicofisico.

Nel corso del 2023, il NOCS ha costantemente assicurato congrue aliquote di operatori di pronto impiego sulla

Capitale e sull’intero territorio nazionale. Inoltre, è stato

impegnato in specifici interventi ad alto rischio: il 9 marzo

a Siniscola (NU), per la ricerca di un pericoloso latitante in

collaborazione con la DCA-SCO, e il 20 ottobre in località

Dolceacqua (Imperia) per la cattura di un latitante anarcoinsurrezionalista, a conclusione di lunghe indagini sul territorio delle regioni Liguria e Piemonte svolte dal personale della DCPP e dirette dalle Procure della Repubblica di

Trento e Trieste.

Inoltre, nel corso dell’anno, personale specializzato del

NOCS ha svolto numerose attività di protezione e sicurezza in occasione delle visite in Italia di Capi di Stato e di Governo esteri con una notevole esposizione al rischio.

Il Nucleo ha altresì mantenuto costanti rapporti con omologhi Reparti Speciali, italiani ed esteri, che hanno consentito di implementare le competenze tecniche sia degli operatori di

Squadra che di quelli componenti le articolazioni specialistiche, quali breacher, sniper, cinofili, sub e paracadutisti.

Si segnala, inoltre, il ruolo di rilievo

che il NOCS ha all’interno dell’organizzazione ATLAS, formata dalle Unità

Speciali di polizia dei 27 Paesi dell’Unione Europea, per la partecipazione a stage addestrativi e il continuo scambio online di informazioni su tecniche

e tattiche di intervento speciale e sui relativi materiali ed

equipaggiamenti. In tale contesto, nell’anno 2023, così come nel precedente anno, è stata organizzata in Italia, a cura del NOCS, una complessa attività addestrativa per operatori di Reparti Speciali europei del settore K9. Da ultimo,

si segnala che il NOCS ha continuato a svolgere un’importante attività di formazione e aggiornamento degli operatori della Polizia di Stato assegnati alle Unità Operative di

Pronto Intervento (UOPI). Da ultimo, si segnala che nel corso del 2022, il NOCS ha continuato a svolgere un’importante attività di formazione e aggiornamento degli operatori della Polizia di Stato assegnati alle Unità Operative di

Pronto Intervento (UOPI).

Reparti mobili

I Reparti Mobili della Polizia di Stato sono unità specializzate nei servizi di ordine pubblico. Il personale

(circa 4.800 unità operative e 300

di supporto), è organizzato in contingenti e squadre da ordine pubblico ed è impegnato quotidianamente, su disposizione del Dipartimento della PS, per salvaguardare l’ordine e la sicurezza pubblica nel corso di manifestazioni, eventi sportivi e Grandi Eventi.

Le aliquote dei Reparti sono poste a disposizione delle Autorità

provinciali di pubblica sicurezza,

sulla base delle necessità e delle

emergenze di ordine pubblico di

volta in volta rappresentate dagli

Uffici territoriali. Il personale riceve uno specifico e periodico addestramento alle più moderne tecniche per la gestione dell’ordine pubblico, in modo da poter garantire un

approccio corretto e professionale

ai diversi scenari operativi, anche

nei casi di soccorso pubblico.

Tra i principali servizi svolti dai

Reparti Mobili, nel corso del 2023,

sono da segnalare quelli effettuati sui cantieri della linea ad alta ve-

locità (TAV) in Val di Susa, teatro di

numerose manifestazioni di protesta, quelli connessi al fenomeno degli sbarchi di cittadini extracomunitari provenienti prevalentemente dal territorio africano e quelli

relativi al rafforzamento della vigilanza ai valichi della frontiera italo-francese.

Par ticolarmente significativo

è stato il supporto del personale

dei Reparti in attività di soccorso pubblico, in particolare per l’alluvione dell’Emilia Romagna e della Toscana.

Ordine Pubblico

Nel 2023 è proseguita con un impegno costante verso la

collettività l’attività delle Forze di Polizia a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica che si è concentrata sul rinnovato attivismo delle piazze su diverse tematiche. In particolare, sono proseguite le mobilitazioni ambientaliste

contro i cambiamenti climatici e le grandi opere e, a partire dal 7 ottobre, è stato registrato un notevole incremento delle iniziative a carattere pacifista correlate alla tematica del conflitto israelo-palestinese.

Per le globali esigenze di Ordine Pubblico del 2023,

è stata disposta la movimentazione in ambito nazionale di complessive 549.730 unità di rinforzo dei Reparti Mobili.

Complessivamente, si sono registrate 11.219 manifestazioni di spiccato interesse per l’ordine pubblico, di cui

4.568 su temi politici, 3.016 a carattere sindacale-occupazionale, 391 studentesche, 366 sulle problematiche

dell’immigrazione, 1.005 a tutela dell’ambiente, 1.345 a carattere antimilitarista e 528 su altre tematiche.

Nel corso di 397 eventi si sono verificate turbative

dell’ordine pubblico, 20 persone sono state arrestate e

3.033 denunciate in stato di libertà, mentre 120 poliziotti

hanno riportato lesioni varie.

Tra le esigenze di rilievo, che hanno comportato una pianificazione straordinaria di servizi a tutela dell’ordine pubblico, si evidenziano: il perdurare degli impegni connessi al

fenomeno migratorio di stranieri provenienti dai Paesi del

Nord Africa e del Medio Oriente, con l’impiego di 129.810

unità di rinforzo della Polizia di Stato; il protrarsi della mobilitazione del Movimento NO-TAV in Val di Susa contro la

linea ferroviaria ad alta velocità, con l’impiego di 30.400

operatori dei Reparti Mobili; lo svolgimento di consultazioni elettorali amministrative e regionali, che hanno

comportato l’impiego complessivo di 7.060 poliziotti per

la vigilanza ai seggi.

Per il perdurare della minaccia terroristica internazio-

nale, si è reso necessario mantenere elevato lo standard

di sicurezza nazionale a tutela degli obiettivi sensibili, mediante il rafforzamento delle misure di prevenzione e di

controllo coordinato del territorio.

Sono stati vigilati mediamente 29.260 obiettivi, dei

quali 28.260 in forma generica, 670 in forma dinamica dedicata e 330 in forma fissa, vigilati da personale delle Forze di Polizia e delle Forze Armate, di cui 440 operatori della Polizia di Stato.

Sono giunte nel nostro Paese, per visite ufficiali e private, numerose personalità straniere, per le quali si è resa

necessaria la predisposizione di specifici servizi di protezione. In particolare, si è registrata la presenza di 109 Capi

di Stato, 62 Capi di Governo, 35 Vice Capi di Governo, 144

membri di famiglie reali, 1.246 Ministri, Commissari Europei e altre autorità.

Nel 2023, sono stati monitorati 2.648 incontri di calcio (411 di serie A, 390 di serie B, 1.158 di serie C, 490 di

campionati dilettantistici, 48 incontri internazionali, 116 di

Coppa Italia e Coppa Italia serie C e 35 amichevoli) che per

la gestione dei connessi servizi di ordine pubblico hanno

richiesto l’impiego di 79.320 unità territoriali della Polizia di Stato e 80.340 unità di rinforzo dei Reparti Mobili. Nel corso delle partite in cui si sono registrati episodi di

turbativa sono rimasti feriti 154 poliziotti. Per quanto riguarda l’attività di prevenzione e contrasto al fenomeno

della violenza negli stadi, 107 persone sono state arrestate e 2.344 denunciate.

Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive

L’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive (ONMS), istituito

presso il Ministero dell’interno, opera nell’ambito del Dipartimento della Pubblica Sicurezza avvalendosi del Centro Nazionale di Informazione sulle Manifestazioni

Sportive (CNIMS)

ai fini dell’esercizio

delle attribuzioni ad

esso devolute in materia di prevenzione e

contrasto della violenza

in occasione di manifestazioni sportive

Durante il 2023 si sono svolte 63

riunioni dell’Osservatorio, nel corso delle quali sono state esaminate

1.324 competizioni sportive (per la

quasi totalità partite di calcio) con

conseguente attribuzione di uno specifico indice di rischio secondo i previsti parametri di valutazione. Di queste, 570 sono state le gare valutate

ad alto rischio, mentre 241 sono state quelle rinviate alle determinazioni del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive

(CASMS) per l’individuazione di spe-

cifiche misure restrittive (come divieto di trasferta o disputa in assenza di

spettatori).

Con riguardo al settore della formazione degli steward – che

vanno obbligatoriamente impiegati nelle partite di calcio professionistico e in quelle che si disputano

in stadi con capienza superiore a 7.500

spettatori – sono state accreditate 5 nuove

società di formazione ed è

stata disposta la revoca di 6 accreditamenti per sopravvenute carenze

dei requisiti minimi previsti dalla normativa: attualmente, sono 64 le società di formazione regolarmente accreditate.

Relativamente al progetto Stadi

senza barriere – avviato negli anni

scorsi dall’Osservatorio per incentivare la costruzione o il rifacimento di

impianti sportivi delle società di calcio dilettantistiche senza barriere divisorie tra zona spettatori e spazio

dell’attività sportiva – nel 2023 sono

stati positivamente valutati i proget-

ti presentati per 5 impianti nelle province di Firenze, Grosseto, L’Aquila,

Macerata e Milano.

L’ONMS è, inoltre, intervenuto in

eventi di rilevante interesse nazionale e internazionale attinenti alle

competizioni calcistiche (tra cui si segnalano la UEFA: Safety and Security Conference tenutasi a Roma lo settembre e l’Integrity tour organizzato

dalla Lega B e dall’Associazione Italiana Calciatori a dicembre), per evidenziare la specificità del sistema di governance della sicurezza degli eventi sportivi adottato dall’ordinamento nazionale e condividere iniziative promuovere legalità e correttezza nello sport.

Infine, l’Osservatorio ha redatto il

Rapporto annuale relativo alla stagione sportiva 2022-2023, con i dati più significativi sull’impegno profuso dal personale delle Forze di Polizia

nei connessi servizi di ordine e sicurezza pubblica e sulle principali criticità riscontrate, nonché l’esito del primo monitoraggio effettuato sugli atti di discriminazione razziale, antisemita e territoriale commessi in occasione delle manifestazioni sportive.

Polizia Stradale

La Polizia Stradale, anche nel 2023,

ha fornito il proprio contributo, attraverso l’attività di prevenzione e

sensibilizzazione, per raggiungere

l’obiettivo fissato dall’Unione Europea della riduzione del 50% delle vittime e dei feriti gravi entro il

2030 quale tappa intermedia vers o

il traguardo zero vittime fissato per

il 2050.

Nel corso del 2023

l a P o l i z i a St r a d a le ha effettuato

429.519 pat tuglie,

attuato 8.316 servizi con misuratori di

716.897 per eccesso di velocità. I conducenti controllati

con etilometri e prec u r s o r i so n o s ta ti

647.227, mentre le persone sanzionate per guida in stato di ebbrezza

alcolica sono state 14.362. Le persone denunciate per aver guidato

sotto l’effetto di sostanze stupefacenti sono state, invece, 1.355.

Complessivamente sono state ritirate 36.908 patenti di guida e

44.528 carte di circolazione.

Il fenomeno infortunistico monitorato complessivamente dalla

Polizia Stradale ha fatto registrare una diminuzione rispetto al 2022.

In particolare, a fronte di una diminuzione dell’incidentalità complessiva del 0,6%, gli incidenti mortali 1.204 e le vittime 1.326 sono diminuite rispettivamente del 11,6%

e dell’10,9%, mentre gli incidenti

con lesioni 28.631 e persone ferite 41.854 sono diminuiti rispettiva-

mente dell’1% e del 1,1%.

Sono proseguiti i controlli nel settore del trasporto professionale con

14.106 operatori impegnati, che hanno controllato 24.717 veicoli pesanti,

accertando 18.848 infrazioni e ritirando 303 patenti e 699 carte di circolazione.

Nel controllo del territorio è sta-

ta particolarmente incisiva l’attività di prevenzione e contrasto agli

illeciti di specifica competenza in

tema di crimini connessi alla circolazione stradale (traffico nazionale e internazionale di veicoli, frodi

assicurative, falsificazione o contraffazione di titoli abilitativi alla

guida e reati connessi nonché fenomeni di criminalità in ambito autostradale). L’attività ha consentito di realizzare risultati significativi: nel 2023 il personale della Specialità ha denunciato all’a.g. 16.315

persone arrestandone 653.

Sono stati raggiunti risultati rilevanti anche nel contrasto dello

spaccio di sostanze stupefacenti:

sono stati sequestrati circa 3 quintali di cocaina, 3 quintali circa di

marijuana, circa 800 kg di hashish,

14 kg di eroina.

Sono stati sottoposti complessivamente a verifica 5.028 tra autodemolitori, autofficine, agenzie pratiche automobilistiche, autoscuole,

concessionari, rivendite online procedendo alla contestazione di 2.265

violazioni e a 198 sequestri, di cui 90

penali.

Nell’ambito della cooperazione internazionale la Polizia Stradale

ha infine partecipato a

servizi congiunti di controllo di veicoli in transito presso frontiere

marittime e valichi terrestri che, da riscontri

investigativi, risultano

utilizzati dalle organizzazioni criminali.

I car o, Biciscuola,

Chirone e Ania Cares,

Guida e basta, Inverno

in sicurezza e Vacanze sicure sono

solo alcune delle tante campagne di

educazione stradale con cui la Specialità diffonde la cultura della guida consapevole. Numerose sono le

iniziative di sensibilizzazione realizzate da nord a sud del Paese che

con l’impiego del Pullman Azzurro,

una vera e propria aula didattica itinerante, con il simulatore di guida, il

“percorso ebbrezza” e altri strumenti interattivi, radunano ogni anno migliaia di giovani, offrendo loro la prova concreta di quanto sia rischioso

adottare comportamenti errati o pericolosi sulla strada. Complessivamente sono stati oltre 200.000 gli

alunni e studenti che la Polizia Stradale ha incontrato in occasione dei

numerosi interventi di educazione

stradale e che ha coinvolto in attività

formative sempre nuove ed efficaci. Proprio i giovani sono i destinatari “prediletti” delle campagne educa-

tive perché saranno i nostri migliori

testimonial della cultura della guida

sicura in famiglia e tra gli amici, con-

Persone arrestate

VIOLAZIONI DEL C.D.S.

Violazioni accertate in materia di circolazione

Carte di circolazione ritirate

Violazioni accertate per superamento limiti di velocità

tribuendo a una diffusione capillare

di modelli comportamentali corretti e consapevoli.

53.814

716.897

Mancato utilizzo delle cinture di sicurezza

74.490

Mancato utilizzo del casco

1.581

Guida in stato di ebbrezza

21.339

Guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti

1.917

OPERATIVITÀ

Persone denunciate all’a.g.

16.315

ATTIVITÀ INFORTUNISTICA

Incidenti stradali

con esito mortale

1.204

Incidenti stradali con lesioni

28.631

Incidenti stradali

con soli danni alle cose

41.854

STUPEFACENTI SEQUESTRATI

Pattuglie

429.519

Cocaina

Conducenti controllati con etilometro

647.227

Marijuana

Servizi con misuratori di velocità

Soccorsi ad automobilisti in difficoltà

8.316

201.396

Hashish

Eroina

296,012 kg

2.810,718 kg

778,417 kg

13,528 kg

CONTROLLI AMMINISTRATIVI

SCORTE SANITARIE: organi, medicinali, vaccini, ecc.

Servizi

Esercizi commerciali

5.028

Pattuglie

Violazioni

2.265

Sequestri

Polizia Postale e delle Comunicazioni

Il cybercrime ha registrato negli anni un aumento esponenziale, sia nei numeri che nel livello e nella qualità criminale. I

dati presenti sulla Rete sono l’obiettivo più ambito delle organizzazioni criminali, che li utilizzano per minare l’integrità

dei servizi pubblici essenziali, realizzare frodi informatiche

e campagne di “cyber-estorsione”, alimentare i mercati neri

del darkweb e aggredire la sfera più intima della libertà personale dei cittadini, tra cui i minori sono purtroppo i soggetti

più esposti. In tale scenario, la Polizia Postale e delle Comunicazioni, che nel 2023 ha compiuto 25 anni dalla nascita, opera una complessa attività di prevenzione e repressione, con

il Servizio centrale e i Centri operativi per la sicurezza cibernetica (COSC) presenti sull’intero territorio nazionale.

Il Centro Nazionale per il Contrasto della Pedopornografia online (CNCPO) ha coordinato 2.702 investigazioni, e indagato 1.239 persone. Sono stati analizzati i contenuti di 28.355 siti internet e inseriti 2.739 spazi web illeciti nella black list per inibirne l’accesso dal territorio italiano. Particolarmente significativi i dati relativi ai casi di

adescamento online: dei 353 eventi delittuosi trattati,

207 hanno riguardato minori della fascia di età 10-13 anni. Sono stati, invece, 104 i minori denunciati per condotte riconducibili al fenomeno del cyberbullismo e 291 i casi

complessivamente trattati, che hanno interessato principalmente la fascia di età 14-17 anni. Di rilievo 8 operazioni

condotte dagli Uffici territoriali della Specialità, coordinate dal CNCPO, di cui alcune svolte sotto copertura online e

scaturite da segnalazioni pervenute nell’ambito dell’attività di cooperazione internazionale svolta dal Centro.

Per quanto riguarda il contrasto dei reati contro la

persona perpetrati sulla Rete, sono 9.538 i casi trattati di stalking, minacce, molestie, sextortion, sostituzione di persona, illecito trattamento di dati personali, hate

speech, propositi suicidari, per i quali sono state indagate

1.249 persone. In relazione al reato di diffamazione online, sono 2.060 i casi trattati e 526 le persone indagate.

In continuo aumento l’attività di contrasto al revenge

porn, con 283 casi trattati (di cui 29 in danno di minori) e 115

persone indagate. Grande impegno è stato inoltre dedicato

al contrasto dei reati d’incitamento all’odio, con particolare

attenzione per gli atti intimidatori nei confronti dei giornalisti. Per quanto concerne le truffe online, sono 16.637 le segnalazioni ricevute e trattate e 3.610 le persone indagate.

Si è evidenziato un aumento del 12% rispetto allo scorso anno delle truffe relative al trading online; sono stati

3.429 i casi trattati, con oltre 111 milioni di euro sottratti alle vittime cadute nella rete di abili truffatori e finti intermediari finanziari.

La Sala Operativa del Centro Nazionale Anticrimine Informatico per la Protezione delle Infrastrutture Critiche

(CNAIPIC) ha gestito, a livello nazionale, 632 attacchi a sistemi informatici di strutture nazionali di rilievo strategico,

79 richieste di cooperazione nel circuito High Tech Crime

Emergency e avviato 96 indagini e indagato 98 persone.

L’attività di prevenzione è stata caratterizzata dalla diramazione di 77.012 alert. Attraverso i NOSC (Nuclei OpeCYBERTERRORISMO

rativi Sicurezza Cibernetica), presso le articolazioni territoriali della Specialità, il CNAIPIC ha coordinato la gestione di 11.469 attacchi a infrastrutture critiche, operatori di

servizi essenziali, privati e aziende e indagato 126 persone.

Con riferimento a financial cybercrime e monetica le

statistiche fanno registrare 10.755 casi per i quali sono state indagate 927 persone. Nonostante la difficoltà operativa di bloccare e recuperare le somme frodate, dirottate

soprattutto verso paesi extraeuropei (Cina, Taiwan, Hong

Kong), grazie alla versatilità della piattaforma OF2CEN (On

line fraud cyber centre and expert network) per l’analisi e il

contrasto avanzato delle frodi del settore, la Specialità ha

delle restanti somme. A seguito dell’adesione a campagne

internazionali ad alto impatto come EMMA 9 (European

Money Mule Action), coordinata dal Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni con la collaborazione di altri 27 Paesi stranieri e di Europol, sono state identificate nel mondo

più di 10.750 persone e indagati 879 soggetti nel territorio

nazionale. Le transazioni fraudolente investigate dalla Polizia Postale sono state 1.276, per un totale di oltre 22,5 milioni di euro, di cui oltre 6 milioni bloccati e/o recuperati.

In materia di cyberterrorismo (estremismo religioso e

politico, area antagonista) sono state indagate 51 persone.

Nel monitoraggio della Rete sono stati visionati 182.209

spazi web e in 2.037 casi sono stati rilevati contenuti illeciti; mentre 2.700 sono state le risorse oscurate per attività

info-investigative.

Sono state 21.075 le richieste d’informazione e

84.293 le segnalazioni ricevute dal Commissariato di PS

REATI CONTRO LA PERSONA

PERSONE

INDAGATE

SPAZI WEB

MONITORATI

SPAZI WEB CON

CONTENUTI ILLECITI

PERSONE

INDAGATE

TRATTATI

SPAZI WEB

MONITORATI

182.209

2.037

1.249

9.538

6.915

COMMISSARIATO DI PS ONLINE

CONTRASTO PEDOFILIA ONLINE

CYBERBULLISMO

RICHIESTA

INFORMAZIONI

SEGNALAZIONI

MINORI

INDAGATI

TRATTATI

PERSONE

INDAGATE

MONITORATI

BLACK LIST

SITI FILTRATI

21.075

84.293

1.239

28.355

2.739

FINANCIAL CYBERCRIME E MONETICA

TRATTATI

PERSONE

ARRESTATE

PERSONE DEFERITE ALL’A.G.

SOMME SOTTRATTE (€)

SOMME RECUPERATE (€)

10.755

Nell’ambito delle iniziative di sensibilizzazione sui pericoli del Web, di particolare rilievo è la campagna itinerante

Una vita da Social, giunta alla 11^ edizione. L’impegno profuso in tale ambito ha consentito, nel corso dell’anno, di re-

alizzare incontri con 2.300 istituti scolastici e di veicolare

contenuti educativi a oltre 335.000 studenti, 22.936 docenti e 17.385 genitori. Sono state attivate interlocuzioni

per campagne di informazione, per diffondere capillarmente la cultura della sicurezza digitale, sui canali informativi rivolti all’utenza delle principali aziende di trasporto pubblico.

Polizia Ferroviaria

ATTIVITÀ

Persone identificate

Persone indagate

Persone arrestate

Servizi di vigilanza

e controllo stazioni

Servizi di pattugliamento

linee ferroviarie

In campo amministrativo sono

state elevate 8.948 sanzioni, di cui

4.216 per violazione al DPR 11 luglio

1980, n. 753, recante “Nuove norme

in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell’esercizio delle ferrovie

e di altri servizi di trasporto”.

Per quanto riguarda i furti di rame in ambito ferroviario sono stati 3.263 i controlli ai rottamai con il

recupero di oltre 54 tonnellate di rame di provenienza illecita. Da segnalare, inoltre, che la Polizia Ferroviaria

ha salvato 5 persone colte da arresto

cardiaco. Sono state 69 le persone

scomparse rintracciate, di cui 52 minorenni (dato rilevato da settembre

a dicembre 2023).

In campo internazionale la Polizia Ferroviaria ha continuato l’atti-

10.030

196.515

19.385

Controlli straordinari

aree ferroviarie

1.012

Servizi a bordo treno

35.845

Treni presenziati

73.572

Servizi antiborseggio

10.162

Sanzioni amministrative

8.948

Persone scomparse

rintracciate

Nel 2023 sono stati impegnati

3.851 operatori della Polizia Ferroviaria per garantire la sicurezza di

milioni di persone che ogni giorno utilizzano i 10.600 treni, che circolano

su oltre 17.530 km di rete ferroviaria, e frequentano le 2.500 stazioni dislocate sul territorio nazionale.

Sono stati svolti 196.515 servizi di vigilanza nelle stazioni, 19.385

pattugliamenti lungo le linee ferroviarie, 35.845 servizi a bordo di

73.572 treni, 1.012 controlli straordinari all’interno delle aree ferroviarie.

Nel corso dell’anno sono state

cui 947 arrestate e 10.030 denunciate, nonché sono stati sequestrati

1.290 gr di cocaina, 2.095 gr di eroina e oltre 18.831 gr di hashish.

di cui minori

Controlli ai rottamai

Rame rubato recuperato

(in tonnellate)

3.263

vità congiunta sui treni transfrontalieri e intensificato la collaborazione all’interno dell’associazione RAILPOL nella quale gli Stati aderenti si

scambiano esperienze investigative,

informazioni e buone prassi per contrastare in modo sempre più efficace

i fenomeni criminali di portata transnazionale.

Sono proseguite le iniziative di

educazione alla legalità in ambito

ferroviario: 1.538 gli incontri nelle

scuole effettuati durante l’anno dal

personale della Specialità, per un totale di 86.891 studenti raggiunti.

Polizia Scientifica

Sono stati effettuati, nel

2023, 24.264 sopralluoghi

e 16.267 documentazioni foto/video per servizi investigativi e di ordine pubblico. Sono state 132 le missioni per

attività di polizia scientifica

e 1.269 quelle per op, emergenza immigrazione, G20 e

No TAV. Sono stati inseriti in

banca dati Afis (Automated

fingerprint identification system) 926.122 cartellini e svolti 3.665

accertamenti tecnici di dattiloscopia

giudiziaria con 1.158 identificazioni degli autori e 1.197 gli accertamenti di evidenziazione impronte latenti (366 con

esito positivo); riesaminati 3.540 fascicoli con impronte, 20 quelli di cold case

e 1.627 di falso documentale e di indagini grafiche.

Sono stati eseguiti 368 confronti

dattiloscopici di cadaveri sconosciuti con identificazione di 171 persone,

10.536 analisi di genetica forense e inseriti 874 profili genetici nella Banca

dati nazionale DNA; 1.640 le

attività di monitoraggio Ri.Sc.

(Ricerca Scomparsi) e 11 i casi a cura dell’Unità Delitti Insoluti (UDI) e dell’Analisi Investigativa Scena del Crimine

(AISC). Sono stati realizzate

5.348 attività tecniche di supporto investigativo e 6 accertamenti di BPA e ricostruzioni

3D dell’evento criminoso.

Sono stati 9.818 gli esami

di sostanze psicotrope stupefacenti,

309 gli accertamenti su esplosivi e infiammabili, 105 le analisi merceologiche forensi. Sono stati svolti anche 16

accertamenti di matricole degli autoveicoli e 2.921 analisi balistiche e su residui dello sparo.

Direzione Investigativa Antimafia

Il 29 ottobre 1991, all’indomani della cosiddetta stagione

stragista di Cosa nostra, il decreto legge n. 345 istituì la Direzione Investigativa Antimafia. Obiettivo prefissato quello di contenere l’escalation della criminalità organizzata.

La Direzione Investigativa Antimafia è un organismo investigativo con competenza monofunzionale, composto

da personale specializzato a provenienza interforze, con

il compito esclusivo di assicurare lo svolgimento, in forma

coordinata, delle attività di investigazione preventiva attinenti alla criminalità organizzata, nonché di effettuare indagini di polizia giudiziaria relative esclusivamente a delitti di associazione mafiosa o comunque ricollegabili all’associazione medesima. Posta nell’ambito del Dipartimento

della PS e destinata a unificare l’azione delle Forze di Polizia nello specifico settore antimafia, si avvale di personale della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza, nonché, per la gestione amministrativa e tecnico-logistica della Struttura, di personale

appartenente all’Amministrazione Civile dell’Interno.

Nell’impianto normativo istitutivo della DIA ha, quindi, trovato compiuta esplicitazione il principio della specializzazione delle competenze, indirizzando le funzioni a quelle di prevenzione e di polizia giudiziaria, relativamente ai soli delitti di

associazione di tipo mafioso o, comunque, ricollegabili all’associazione medesima. Infine, la dimensione internazionale

della criminalità organizzata ha indotto il Legislatore a organizzare l’Ufficio in modo da attribuirgli la piena legittimazione ad operare oltre confine, istituendo un Reparto destinato esclusivamente alla promozione e allo sviluppo delle relazioni internazionali ai fini investigativi nello specifico settore.

Nel 2023, in relazione alle investigazioni preventive,

la DIA ha avanzato 45 proposte di misure di prevenzione personali e patrimoniali, sequestrato beni per oltre

105 milioni di euro ed effettuato confische per più di

164 milioni di euro.

In materia di appalti di opere pubbliche sono state

monitorate, su iniziativa o su richiesta delle Prefetture,

1.818 imprese e 19.168 persone. Sono stati altresì eseguiti 91 accessi ai cantieri.

In ordine alla trattazione delle segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio sono state individuate, in

esito ad analisi massiva, più di 43.000 S.O.S. potenzialmente attinenti alla criminalità organizzata.

Con riferimento alle investigazioni giudiziarie sono

state arrestate 111 persone.

Nell’ambito delle attività coordinate dalle Procure della

Repubblica competenti, risultano essere stati sequestrati

Sono state inviate al Ministero della Giustizia le informative relative a 389 detenuti in regime di art. 41

bis, di cui 123 riferibili alla Camorra, 91 alla ‘Ndrangheta, 43 alla criminalità organizzata pugliese e 132 alla

mafia siciliana.

In ambito internazionale, la DIA mediante la rete @ON, ha

supportato 54 indagini transnazionali (di cui 16 concluse),

Inoltre, nel corso del 2023 hanno aderito alla Rete @ON

i seguenti Paesi: Ucraina, Cipro, Bosnia Erzegovina, Irlanda,

Kosovo, Finlandia, Grecia, Moldavia e Islanda.

Direzione Centrale della Polizia Criminale

La Direzione Centrale della Polizia

Criminale costituisce il polo di riferimento per una serie di servizi offerti

a tutte le Forze di Polizia come la cooperazione internazionale, l’analisi criminale, la gestione delle banche dati e

il sistema di protezione di collaboratori e testimoni di giustizia, dove lavorano appartenenti interforze.

Le linee strategiche che hanno caratterizzato il 2023 si sono sviluppate nel potenziare la cooperazione

di polizia nel contrasto alla criminalità organizzata e nel favorire tutte le

iniziative, di carattere penale e amministrativo, volte al congelamento

dei patrimoni illeciti delle mafie per

la loro restituzione alla società.

In tale prospettiva vanno citati nell’ambito della collaborazione

con Interpol:

> il progetto I-CAN (Interpol Cooperation Against ’Ndrangheta), avviato nel 2020 con la partecipazione di 13 Paesi, Italia, Argentina, Australia, Austria, Belgio, Brasile, Canada, Colombia, Francia, Germania, Spagna, Svizzera, Uruguay e

Stati Uniti che sono giunti a 17 con

l’annessione al progetto, nel 2023,

di Regno Unito, Paesi Bassi, Malta

e Croazia. L’attività del progetto ICAN ha consentito, nel corso del

2023, tra l’altro, l’arresto di 20 latitanti in 12 Paesi;

> l’approvazione, in occasione della

91^ Assemblea Generale dell’OI-

PC-INTERPOL (Vienna 28/ 111/12/2023), della risoluzione presentata dal Presidente del Gruppo di esperti INTERPOL sul tracciamento e recupero dei patrimoni illeciti, che contempla l’avvio di

una fase pilota, della durata di 2

anni, per testare l’operatività della Silver Notice e della Silver Diffusion che saranno poi sottoposte alla 93^ Assemblea Generale,

nel 2025, per l’approvazione definitiva;

> il progetto IDENTITY, per aumentare la capacità di raccolta e condivisione dei dati biometrici riferiti a profili criminali conosciuti in

alcuni Paesi dell’Africa Occidentale (Costa d’Avorio, Gambia, Nigeria e Senegal), maggiormente

coinvolti dalle dinamiche migratorie, quali Paesi di origine e/o transito dei flussi di migranti. L’obiettivo è di garantire l’individuazione di criminali e terroristi che, approfittando dei flussi migratori,

possano entrare in Europa, sfuggendo ai sistemi di identificazione

durante le procedure di controllo messe in atto negli hot spots.

A partire dal 1/7/2023 hanno avuto inizio le attività amministrative per l’assunzione dei profili professionali di Project Manager e

Project Assistant, esperto biometrico e Coordinatore, nonché responsabile del progetto;

> la promozione, in

collaborazione con

EUROPOL,

del Next Generation EuLaw enforcement

Forum, un gruppo di lavoro composto da appartenenti ai 27 Paesi membri UE, a cui partecipano le

principali agenzie e istituzioni come la Commissione europea, EPPO, OLAF, CEPOL ed EUROJUST,

per prevenire l’infiltrazione della

criminalità organizzata nel tessuto economico e finanziario;

> il proseguimento del ruolo di codriver, con il Belgio, della priorità

europea High Risk Criminal Network, introdotta per il quadriennio

2022-2025 nell’ambito del Policy

Cycle dell’Unione, che inserisce per

la prima volta le organizzazioni criminali di stampo mafioso tra i fenomeni criminali che destano maggior allarme a livello UE;

> il proseguimento dell’Italian Initiative proposta in seno all’European Network on the Administrative Approach (ENAA) per

uno scambio di informazioni tra

i Paesi europei sul piano amministrativo, per tracciare i patrimoni

illeciti della criminalità organizzata e procedere al loro sequestro e confisca.

Servizio per i Sistemi Informativi Interforze

Il Servizio per i Sistemi Informativi Interforze – CED Interforze assicura la raccolta delle informazioni e dei dati acquisiti dalle Forze di Polizia nel corso delle attività di prevenzione e repressione dei reati e di quelle amministrative.

DATI STATISTICI RELATIVI AL NUMERO DI TRATTAMENTI DI DATI PERSONALI EFFETTUATI PER FINALITÀ DI POLIZIA*

PATRIMONIO INFORMATIVO

(SOGGETTI E OGGETTI CENSITI)

INCREMENTI 2022/2023

Persone giuridiche

Documenti

10,7%

Targhe

Titoli/Effetti

Persone fisiche

Veicoli

INCREMENTI 2022/2023

Fatti SDI (reati, eventi)

Provvedimenti e segnalazioni

(informative di polizia)

16,3%

4.886

Cessioni fabbricati

Movimentazione stranieri

TOTALE

TOTALE

TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

Controlli sul territorio

(Cruscotto operativo-Cope)

Macro mafia

Movimentazione armi

La Banca Dati Nazionale del Dna

Nata nel 2017, raccoglie oltre 121.300 profili del DNA, di cui 87.890 riferiti al DNA di persone note e 33.410 al DNA tracce biologiche ignote acquisite sulle scene del crimine. Nel corso del 2023 sono stati inseriti circa 3.410 profili di DNA

ignoti, ricavati dai sopralluoghi sulle scene del crimine e oltre 24.520 profili di DNA di persone arrestate/detenute.

Con la banca dati è stato possibile fino a oggi facilitare l’identificazione degli autori di oltre 3.200 reati prima sconosciuti, collegare tra loro oltre 3.840 scene del crimine e in oltre 65 casi la banca dati italiana ha contribuito a identificare a livello internazionale gli autori di furti e rapine avvenuti in Austria, Germania, Svizzera, Francia e altri Paesi

PATRIMONIO INFORMATIVO BANCA DATI NAZIONALE DNA*

Persone sottoposte a prelievo del DNA ai sensi art.9 Legge n. 85/2009

INCREMENTI 2022/2023

330.000

Profili del DNA di persone inserite dal Laboratorio Centrale per la Banca Dati Nazionale del DNA del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria

87.890

Profili del DNA riferiti a tracce ignote della scena del crimine inseriti dai 5 laboratori della Polizia di Stato e dai 4 laboratori dell’Arma dei Carabinieri

33.410

11,4%

* Prelievi effettuati su soggetti, persone inserite e tracce ignote della scena del crimine.

Il Sistema di Informazione Schengen (SISII)

Nel 2023 si è registrato un incremento generale delle interrogazioni su persone e oggetti nel SISII, implementando automatismi durante inserimento e ricerca, soprattutto per l’identificazione certa attraverso l’interopera-

bilità della banca delle impronte digitali e la banca dati interforze, ad esempio, nella fase istruttoria del permesso

di soggiorno. A tale incremento hanno contribuito anche

le richieste di diritto di accesso ai dati personali.

PATRIMONIO INFORMATIVO SISTEMA DI INFORMAZIONE SCHENGEN (SISII)

Diritti dell’interessato, interrogazioni effettuate su persone e oggetti inseriti nel database europeo,

ricerca dell’identità delle persone attraverso le impronte digitali

INCREMENTI

2022/2023

Richieste del cittadino per esercitare i diritti dell’interessato

10.022

97,8%

Interrogazioni effettuate a partire dal sistema nazionale nel SISII su persone e oggetti per verificare se erano associati a provvedimenti internazionali

24,6%

Interrogazioni effettuate attraverso la verifica dell’identità biometrica (impronte digitali)

Ufficio Protezione dei Dati

L’UPD assicura la funzione di protezione dei dati personali nei trattamenti effettuati dalle banche dati interforze, offre consulenza nei confronti del titolare dei trattamenti, provvede all’effettuazione delle analisi dei

rischi, alle valutazioni d’impatto sulla protezione dei dati, all’elaborazione di linee di indirizzo sulla sicurezza

e sulla gestione degli incidenti informatici. Effettua analisi delle vulnerabilità dei sistemi informativi e funge

da raccordo con il Garante per la protezione dei dati personali. Partecipa

stabilmente al Comitato Permanente Interpol per la revisione del regolamento sul trattamento dei dati personali (CPD-Committee on the Processing of Data) nonché a specifici gruppi

di lavoro istituiti presso la Commissione Europea ed Europol in tema di protezione dei dati personali nelle attività di polizia.

Nel corso del 2023:

> ha coordinato un tavolo interforze per definire la policy e i relativi

processi di supporto per la gestione

delle attività inerenti all’obbligo di

notifica delle violazioni di dati personali, curando le relative interlocuzioni con l’Autorità garante per la

protezione dei dati personali;

> ha coordinato le attività di competenza della DCPC per gli adempimenti legati alla strategia nazionale di cybersicurezza e alla strategia nazionale cloud, supportando al

contempo, con proprie risorse umane e strumentali, le articolazioni del

Dipartimento della PS coinvolte nel

Perimetro Nazionale di Sicurezza

Cibernetica;

> ha partecipato ai lavori relativi

all’aggiornamento delle politiche

di utilizzo e delle garanzie a tutela

degli interessati dal trattamento

del sistema informativo PNR a seguito della pronuncia della Corte di

Giustizia dell’UE sulla proporzionalità di tali trattamenti;

> ha ulteriormente sviluppato le capacità di vulnerability assessment

attraverso il miglioramento del processo di analisi e valutazione delle

vulnerabilità delle applicazioni utilizzate per erogare i servizi dei sistemi informativi interforze;

> ha pianificato e coordinato la prima esercitazione di cyber security

svolta nell’ambito del Dipartimento

della PS e condotto un piano di formazione sulla protezione dei dati

personali per gli operatori di polizia

delle diverse qualifiche.

In considerazione delle specifiche

competenze, ha condotto processi

di audit finalizzati alla certificazione

ISO/IEC 27001:2013 anche a supporto di enti esterni alla DCPC.

Cooperazione Internazionale di Polizia

Ricerca e cattura latitanti

Nel 2023 sono stati localizzati e

arrestati 1.463 latitanti, dei quali 761 su provvedimenti emessi dalle autorità giudiziarie italiane e 692

catturati in Italia su provvedimenti

emessi da autorità giudiziarie estere, tutti nell’ambito di oltre 65 Paesi stranieri. Tra questi, rientrano

anche latitanti appartenenti al cri-

mine organizzato: 57 arresti per affiliati alla ’Ndrangheta (50 “attivi” e

7 “passivi” ovvero arrestati in Italia

per conto a.g. estera, nello specifico

6 per la Germania e 1 per l’Uruguay),

e 6 alle mafie straniere.

In tale contesto, sono stati trattati alcuni casi di particolare rilevanza mediatica che si indicano di

seguito.

L’arresto, avvenuto in Germania

la notte tra il 18/19 novembre, di Filippo Turetta, ritenuto responsabile dell’omicidio dell’ex fidanzata Giulia Cecchettin avvenuto il fine settimana precedente. L’arresto è stato eseguito su mandato

di arresto europeo (MAE) emesso

a suo carico dal

GIP di Venezia e

inserito dalla Divisione SIRENE

del Servizio per

la Cooperazio ne Internazionale il 16 novembre,

dopo che la stessa SIRENE aveva

già coordinato,

con il Comando

Provinciale Carabinieri di Venezia, le ricerche in

ambito europeo,

dapprima come

persona scom parsa e poi come

persona da monitorare a fini investigativi (art. 36 SIS), inserendo anche la ricerca della sua autovettura.

La consegna di Filippo Turetta a fini

estradizionali, immediatamente accordata dalla Germania, è avvenuta

il successivo 25 novembre, sempre

a opera del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia.

Nel 2022 era stato arrestato in

Pakistan Shabbar Abbas, quarantaseienne pakistano, a opera della Polizia della provincia del Punjab.

Abbas era ricercato in campo internazionale con red notice perché sospettato, insieme ad altri familia-

ri, dell’omicidio e della soppressione del cadavere, avvenuti a Reggio

Emilia, della figlia minore Saman

che si era opposta alla tradizione

pakistana di accettare un matrimonio combinato. L’arresto era stato

una prima collaborazione operativa tra l’Italia e il Pakistan e ha rafforzato la rete Interpol e contribuito all’efficacia dell’attività di cooperazione internazionale. Il 1° settembre 2023, con volo di Stato proveniente da Islamabad, Shabbar Ab-

bas è stato estradato e arrestato in

Italia su mandato di cattura internazionale in relazione all’ordinanza di

custodia cautelare in carcere emessa dal g.i.p. del tribunale di Reggio

Emilia per omicidio volontario della

giovane figlia Saman in data 1° febbraio 2021.

L’arresto e la successiva estradizione verso l’Algeria di Yassine

Chouial, ricercato in quanto colpito

dal mandato di cattura emesso dalle

autorità algerine per partecipazione ad associazione terroristica. L’indagine condotta dalla polizia algerina ha rilevato che nel 2015, Yassi-

ne Chouial avrebbe lasciato l’Algeria

per recarsi in Siria unendosi all’organizzazione terroristica dell’Isis partecipando al conflitto armato contro le forze siriane. Secondo le informazioni del servizio di sicurezza

algerino Yassine Chouial manteneva contatti e comunicazioni con altri membri dell’organizzazione Isis

attraverso l’applicazione Telegram.

Nel corso del 2023 si è dato corso

alla estradizione del cittadino italouruguagio Hermes Mario Giordano Tarigo, arrestato in Italia su

mandato di cattura internazionale per aver cagionato la morte di tre persone sottoposte a

tortura durante

gli interrogatori

poiché sospettate di far parte dell’organizzazione denominata “Movimento de Liberacion

Nacional”; reati commessi durante la dit tatura militare in Uruguay negli Anni ’70/’80. L’estradizione di Tarigo

Giordano rappresenta la prima effettuata nei confronti di un cittadino italiano a seguito della ratifica dell’accordo bilaterale tra i due

Paesi.

Estradizioni

Nel corso del 2023, nel rispetto dei

protocolli sanitari finalizzati a consentire l’esecuzione delle attività

estradizionali, il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia ha assicurato l’esecuzione di

501 mandati di arresto europei, 55

provvedimenti estradizionali, effettuando 62 servizi di rimpatrio e

18 voli charter/voli di Stato.

Scambio informativo

Il 2023 ha registrato un flusso informativo con oltre 154.000 messaggi

in ingresso.

In tale contesto assume particolare rilevanza lo scambio informativo curato nell’ambito dei più rilevanti strumenti di cooperazione internazionale di polizia, tra i quali si

segnalano:

> la task force interministeriale

sulla sottrazione internazionale

di minori, incaricata di supportare le attività di indagine connesse

alle sottrazioni internazionali di

minori residenti in Italia, trasferiti illecitamente in uno Stato estero o ivi trattenuti. Dall’inizio del

2023 sono stati rintracciati o posti sotto protezione 376 persone (di cui 185 minori) scomparse

in altri Paesi e ritrovate in Italia e

962 persone (di cui 655 minori)

scomparse in Italia e rintracciate all’estero;

> l’Asset recovery office, istituito

per facilitare il reperimento e l’identificazione dei proventi di reato e altri beni connessi con reati che possono essere og getto di provvedimento di congelamento, sequestro o confisca,

emanato dall’autorità giudiziaria nel corso di un procedimento penale.

Iniziative in ambito bilaterale

e multilaterale

Anche nel 2023 sono proseguiti i

pattugliamenti congiunti con Croazia, Francia, Montenegro, Spagna, Portogallo, Albania e Polonia.

Si tratta del progetto Safe Touri-

st Destination che si traduce in accordi bilaterali con i suddetti Paesi per attuare uno scambio di operatori durante la stagione turistica,

al fine di fornire, in caso di necessità, assistenza nei confronti dei turisti italiani che si recano in vacanza

nei Paesi con cui esistono tali accordi e viceversa.

La cooperazione internazionale di polizia si realizza anche in una

complessa attività di supporto e

formazione bilaterale e multilaterale, nell’ambito di specifici progetti

realizzati con fondi comunitari a beneficio di quei Paesi che hanno presentato domanda di adesione all’Unione Europea al fine di elevare i loro standard di ordine e sicurezza interna e di performance nel contrasto al crimine organizzato e non. Di

seguito i progetti più importanti gestiti dal Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia:

> il progetto EU4LEA (European

Union for Law Enforcement in Albania) volto a elevare gli standard operativi delle istituzioni

giudiziarie e di polizia albanesi,

che rappresenta la prosecuzione del progetto PAMECA V (Police Assistance Mission of the

European Commission in Albania), terminato nel 2021 e realizzatosi in ben 5 edizioni consecutive. L’Italia conduce il progetto

esprimendo il Team Leader dello stesso;

> il progetto EUROL 3 (European

Union support to the Rule of Law),

nella terza edizione avviata nel

dicembre 2021, che ha rinnovato

la partecipazione italiana in Montenegro quale partner di un consorzio austro-italiano, che ha l’obiettivo di rafforzare le istituzioni giudiziarie e di contrasto al-

la corruzione e alla criminalità organizzata, al fine di raggiungere

i requisiti necessari per l’adesione del Montenegro all’Unione Europea. La collaborazione italiana

consiste nel mettere a disposizione esperti a breve e medio termine per la formazione nelle materie di interesse del progetto;

> il progetto European Union Support to the Rule of Law in Serbia,

al terzo anno di attività (avviato il

1° febbraio 2022), prevede il supporto alla Repubblica di Serbia

nel raggiungimento degli obiettivi di rafforzamento delle competenze e delle capacità di contrasto alla criminalità organizzata.

È gestito da un consorzio a guida lituana, composto da Lituania,

Spagna e Italia, dove l’Italia impiega un Resident Expert a Belgrado ed esperti a breve termine

per le attività di formazione sulle

materie di interesse;

> il nuovo progetto Enhancing protection of public spaces and critical infrastructures in the Western Balcans, avviato a dicembre 2022, in collaborazione con

Francia, Croazia e Grecia. Il progetto consta di una serie di attività mirate a migliorare le infrastrutture critiche di sei Paesi balcanici: Albania, Bosnia-Herzegovina, Kosovo, Montenegro, Macedonia del Nord e Serbia. Il contributo italiano si sostanzia nella dislocazione permanente di un

Key Expert a Zagabria e nell’invio di esperti a breve termine a

prestare attività di formazione

e training;

> Il nuovo progetto Home Affairs

Programme of EU in Kosovo HAPE, anche questo avviato a fine

dicembre 2022, a supporto delle

autorità kosovare; è un progetto

guidato dall’Italia, attraverso un

Team Leader con la collaborazione di un Resident Expert entrambi stabilmente a Pristina;

> il progetto ATHENA 2 (Addressing Training to SPOC as Hub of

a European Network of Law Enforcement Agencies) per il potenziamento della cooperazione internazionale di polizia fra i punti di contatto (SPOC-Single Point

of Contact) dei Paesi dell’Unione Europea e il sostegno delle attività di polizia congiunte, quali squadre investigative comuni e

pattugliamenti, che esiste da diverso tempo.

Rete degli Esperti

per la sicurezza

La rete degli Esperti per la sicurezza è arrivata a garantire, nel corso

del 2023, la copertura di 98 Paesi tra accrediti primari e secondari.

Nell’ambito dell’attività di gestione

e coordinamento della rete, durante

l’anno trascorso, si segnalano i seguenti eventi:

> son o s ta te a per te le sedi di

Abidjan in Costa D’Avorio con la

presenza di un Esperto per la sicurezza, di La Valletta (Malta)

con la presenza di un elemento

del personale direttivo, di Caracas (Venezuela) con la presenza

di un elemento del personale direttivo;

> accrediti secondari per il 2023:

l’Esperto per la sicurezza in Thailandia ha avuto l’accredito secondario per tutti i Paesi aderenti a

ASEANAPOL tranne il Myanmar;

l’Esperto in Polonia ha ottenuto

accredito secondario per la Repubblica Ceca;

> il personale direttivo presso l’Ufficio dell’Esperto in Lituania ha

ottenuto accredito secondario

per la Slovacchia.

In sede di Comitato per la programmazione strategica per la coo-