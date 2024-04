(AGENPARL) - Roma, 9 Aprile 2024

(AGENPARL) – mar 09 aprile 2024 AGROALIMENTARE. ALMICI (FDI): METTERE ARGINE A PRATICHE SLEALI E SCORRETTE

“Di fronte alla crescita delle pratiche sleali e delle contraffazioni, che hanno richiesto un aumento dei controlli a tutela della salute pubblica” abbiamo dovuto far ricorso a una norma fortemente voluta dal Governo Meloni perché fondamentale per difendere e tutelare il mondo agroalimentare”. Secondo le stime preliminari dell’ISTAT, nell’Unione europea a 27 Stati membri, l’incremento medio dei costi di produzione delle aziende agricole è stato del 23,1%, con valori al rialzo di almeno il 10% in tutti gli Stati, a fronte di una crescita dei prezzi dei prodotti acquistati dagli agricoltori. La situazione, già critica, è stata ulteriormente aggravata dall’andamento climatico sfavorevole del 2022, che ha causato un calo del volume della produzione nella misura del 3%. In questo panorama è evidente come le aziende agricole siano in estrema difficoltà”. Lo ha detto Cristina Almici, componente di Fratelli d’Italia in commissione Agricoltura.

“Se il tema dei costi di produzione ha assunto, quindi, una rilevanza probabilmente mai raggiunta prima, da tempo si avverte la necessità di creare condizioni affinché, nelle relazioni tra i diversi comparti della filiera, i rapporti contrattuali non si trasformino in vere e proprie pratiche sleali. In tale contesto, se da una parte rimane prioritaria la difesa del potere di acquisto delle famiglie, dall’altra dobbiamo difendere la marginalità della produzione”, conclude.

Ufficio stampa Fratelli d’Italia

Camera dei deputati